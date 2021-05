Katso suorana kello 12: Tampereen ratikka ottaa kyytiin ensimmäiset maksavat asiakkaat – "Kiinnostus on ollut valtavaa"

Keväästä 2017 saakka rakennettu Tampereen ratikan ensimmäinen osuus on nyt valmis. Maanantaina alkava koeliikenne on koronan takia tiukasti rajattua. Varsinainen liikenne alkaa 9. elokuuta.

Tampereella voi hypätä raitiovaunuun maanantaista puolestapäivästä alkaen kuka vain maksua vastaan. Kyytiin pitää tosin ilmoittautua, ja maksu pitää hoitaa etukäteen. Koronarajoitusten takia 264 matkustajaa vetävään vaunuun otetaan aluksi vain 40 matkustajaa.

Aikataulun mukaista liikennöintiä testataan Pyynikintorin ja Etelä-Hervannan välillä kesän ajan, jotta kaikki olisi kunnossa, kun varsinainen ratikkaliikenne alkaa elokuun 9. päivä.

Aluksi kyytiin voi nousta vain Etelä-Hervannan tai Pyynikintorin pysäkeillä, mutta ratikasta voi poistua millä pysäkillä vain. Jos tautitilanne helpottaa, saatetaan ilmoittautumispakosta (siirryt toiseen palveluun) (Nyssen verkkosivut) luopua jo parin viikon kuluttua tai viimeistään 7. kesäkuuta. Tällöin ratikkaan voi nousta kaikilta reitin pysäkeiltä.

– Pyrimme aukaisemaan liikenteen heti, kun se on terveysturvallisesti mahdollista, sanoo Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö.

Hän toivoo tamperelaisilta kärsivällisyyttä hieman hankalan ilmoittautumismenettelyn takia.

– Kiinnostus on ollut valtavaa varsinkin näihin ensimmäisiin hetkiin. Olisi voinut tulla ryysis pysäkeille ja vaunuihin. Ei haluttu ottaa riskiä, että siellä tulisi korona-altistumisia.

Sirviölle koeliikenteen alku on tärkeä etappi matkalla elokuuhun ja varsinaisen liikenteen käynnistymiseen.

– Erittäin hienoa, että saamme vihdoin kyytiin niitä ihmisiä, joita varten koko tämä homma on tehty. Tämä on iso päivä.

Sirviö on luottavainen, että kaikki toimii jo koeliikenteen aikana. Sen verran paljon opetusajoja ja harjoituksia on saatu jo tehtyä.

– Luotan, että pääsemme maanantaina hyvin liikkeelle.

Jotta kaikki sujuu hyvin, ei riitä, että ratikkakuskit osaavat hommansa. Myös muilta kulkijoilta vaaditaan uuden opettelua. Tampereella on sattunut jo koeliikenteen aikana yhteentörmäyksiä sekä ajolankorikko. Joskus autot ovat eksyneet pelkästään ratikalle varatuille reiteille.

Sirviön mukaan virheistä pyritään ottamaan opiksi, ja esimerkiksi ajolankojen sijainnin ja muiden liikennemuotojen kohtaamisen riskipaikkoihin on mietitty yhteistyönä uusia ratkaisuja.

Tampereella on varauduttu myös siihen, että ratikka seisoo esimerkiksi onnettomuuden takia.

– Pystymme hoitamaan liikenteen busseilla mikäli tulee tilanne, ettei ratikka pääsisi kulkemaan, sanoo Tampereen seudun joukkoliikenteen Nyssen suunnittelija Leena Huhtala.

“Muutoksen kuukauden edessä”

Ratikan tulo Tampereen katukuvaan mullistaa koko joukkoliikenteen.

– Ratikka on sekä investointina että joukkoliikennevälineenä todella iso. Sillä saadaan jatkossa kuljetettua yhä enemmän matkustajia kaupungin sisällä, Huhtala sanoo.

Uutta Tampereen seudun linjastoa suunniteltiin reilun vuoden ajan. Suunnittelijat saivat yli 5 000 palautetta asiakkailta, myös niiltä, jotka eivät asu ratikkareittien varrella. Heille Huhtala lupaa monin paikoin aiempaa tiheämpää busseilla ajettavaa runkoliikennettä.

Tampereen seudun joukkoliikenteen Nyssen suunnittelija Leena Huhtala ei ole itse vielä ehtinyt ratikan kyytiin, mutta toivoo pääsevänsä pian. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Tampereen seudun joukkoliikenteen bussivuoroja ajavan Länsilinjat-yhtiön toimitusjohtaja Terhi Penttilä näkee ratikkaliikenteen alkamisessa hyvää ja huonoa. Hänen mielestään ratikan tulo vahvistaa koko joukkoliikenteen asemaa Tampereen kaupunkiseudulla.

– Isoja muutoksia on edessä niin meidän kuljettajille kuin erityisesti matkustajille. Näin liikennöitsijän näkökulmasta katsottuna kumipyörien tarve vähenee kun rautapyörien määrä kasvaa. Jonkin verran kumipyörämarkkinat pienenevät vuosien saatossa.

Joitakin bussireittejä muutetaan jo kesäkuun alussa, ja isoin mullistus koittaa elokuun alussa. Muutokset näkyvät myös Länsilinjat Oy:n liikennöimillä linjoilla.

– Tässä on muutoksen kuukaudet edessä. Kuljettajia tuntuu arveluttavan se, miten matkustaja pysyy mukana näissä kaikissa muutoksissa. Seistäänkö oikealla pysäkillä ja odotetaanko oikean numeroista bussia.

Penttilä kiittelee, että tietoa on hyvin löydettävissä Nyssen sähköisistä palveluista, mutta viime kädessä varmistelu tehdään usein bussin ovella.

Kesän koeliikenteen aikana saadaan arvokasta kokemusta ratikan ja bussin kohtaamispisteistä ja valo-ohjatuista risteyksistä.

– Jonkun verran siellä taitaa olla liikennevalohaasteita, joita käsitykseni mukaan vielä hiotaan. On pitkää punaista tai lyhyttä vihreää ratikan kulkemisen jälkeen, mikä tuo helposti viiveitä ja matkustajille odottelua siellä pysäkeillä, Penttilä sanoo.

Penttilän arvion mukaan uusi joukkoliikennejärjestelmä on aiempaa paljon herkempi häiriöille varsinkin Hämeenkadulla, jossa ratikka ja bussit kulkevat samaa väylää. Ongelmia voi tulla esimerkiksi Tuulensuun kohdalla. Myös Insinöörinkadulla Hervannassa tarvitaan kuskeilla pelisilmää.

Länsilinjojen toimitusjohtaja Terhi Penttilä odottaa mielenkiinnolla, miten bussien ja ratikoiden reittien nivelkohdat eli vaihtoyhteyspysäkit toimivat, kun varsinainen ratikka-aika alkaa elokuussa.

– Kuinka isoja matkustajamääriä niillä on ja miten he sinne mahtuvat. Meillä on myös pohdittu, miten pitkiä odotusaikoja vaihtopysäkeillä tulee.

Vaihto kulkumuodosta toiseen on melko uutta Tampereen seudun joukkoliikenteessä. Etenkin idästä keskustaan kulkevilla linjoilla uusi liikenteen solmukohta on Kaupissa yliopistosairaalan tuntumassa. Suunnittelija Leena Huhtalan mukaan matka-aikojen ei pitäisi pidentyä, vaikka ratikasta vaihdettaisiin bussiin tai toisinpäin.

– Ratikka liikkuu enimmäkseen omalla väylällään, joten sen kulku on varmempaa myös ruuhkissa verrattuna bussiin, joka kulkee muun liikenteen seassa.

Aiemmin Tampereella on totuttu siihen, että lähes kaikki reitit kulkevat Keskustorin kautta. Jatkossa vaihtopisteitä on keskustassa entistä laajemmalla alueella muun muassa Sorin aukion, Ratinan ja linja-autoaseman ympäristössä.

Työt edenneet odotettua nopeammin

Ratikan rakentaminen jatkuu vielä vuosikausia, vaikka koeliikenne pääseekin nyt alkamaan. Ensimmäisen vaiheen työt ovat silti edenneet vauhdilla, sanoo Raitiotieallianssin projektipäällikkö Sari Valjus.

– Muut rataosuudet Hatanpäätä lukuun ottamatta ovat käytännössä valmiit, ja täälläkin kiskotyöt ovat valmiina, Valjus kuvailee Hatanpään työmaalla seistessään.

– Nyt tehdään vielä kadunrakennustöitä ja teknisiä järjestelmiä. Niiden töiden pitäisi valmistua 9. elokuuta mennessä, jotta pääsemme käynnistämään liikenteen tälläkin osuudella kuten muuallakin ykkösosalla.

Projektipäällikkö Sari Valjus on ollut mukana Raitiotieallianssissa sen alusta saakka. Valjus tuntee ammattiylpeyttä saadessaan olla rakentamassa Tampereella jotakin näin pysyvää. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Raitiotieallianssi ilmoitti hiljattain saavansa ykkösvaiheen työt valmiiksi suunniteltua nopeammin ja edullisemmin. Tavoitekustannus alittuu noin 30 miljoonaa eurolla.

Päätös rakentaa lisäpätkä raiteita Hämeenkadulta Ratinan suuntaan tehtiin vasta marraskuussa 2019, mutta silti aikataulua on kiritty hyvin.

– Sää ja olosuhteet ovat olleet suotuisat. Pääsimme aloittamaan työt hyvin, ja saimme viime kesänä tehtyä kaikki ratatyöt valmiiksi, vaikka osa töistä oli suunniteltu tälle kesälle.

Koeajot Hatanpäällä alkavat heinäkuussa.

Myös ratikan kakkosvaihetta Pyynikintorilta länteen on jo alettu rakentaa.

– Työt käynnistyivät 2A-osuudella viime vuoden lopulla. Siellä tehdään nyt töitä kaikilla osuuksilla, ja meillä on työn alla muun muassa tukimuurien ja kahden ison sillan rakentaminen, Valjus kertoo. Töissä on reilut 100 henkilöä, Valjus kertoo.

Raiteet Pyynikintorilta Santalahteen pitäisi valmistua niin, että liikenne voidaan aloittaa vuonna 2023. Päätös loppuosan rakentamisesta Santalahdesta Lentävänniemeen odottaa sitä, käsitelläänkö valitusta vesistön täyttöluvasta Näsisaarta varten vielä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Yle on seurannut tiiviisti ratikan rakentumista mm. kerran vuodessa, toukokuussa tehdyissä laajoissa artikkeleissa vuosina 2020, 2019 ja 2018.

Aiotko hypätä koeliikenteen kyytiin vai odotteletko elokuuhun? Voit keskustella uutisesta 11.5. klo 23 asti.

