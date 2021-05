Lammelta löytyi kallio, jonka keskeltä työntyy punainen "portaikko" – geologin mukaan se on 1 600 miljoonaa vuotta vanha

Facebookin luontoryhmässä on noussut keskustelua Kouvolan Valkealassa sijaitsevasta kalliosta, jonka keskellä kulkee paksu tiiliseinämäinen juova. Geologi kertoo, että kyseessä on rapakivigraniitti, joka on jäähtynyt eri aikoina.

Vennalammen rannalla Kouvolan Valkealassa on kiviseinämä, jonka keskeltä kulkee hiukan vinossa punertava ja paksu kivinen juova.

Valkealassa asuva Mirka Rämä kävi viime syksynä katsomassa kalliota äitinsä kanssa ja otti siitä kuvia.

Rämä kertoo, että hänen äitinsä oli jo aiemmin löytänyt seinämän sattumalta kierrellessään alueen metsäpolkuja ja kertonut löydöstä tyttärelleen. Viime viikolla Mirka Rämä keksi julkaista kuvan kiviseinämästä Facebookin Kysy luonnosta -nimisessä ryhmässä siltä varalta, että joku ryhmässä tietäisi kertoa, mistä on kyse.

Ryhmä on tarkoitettu luontoa ihmetteleville ihmisille, jotka tahtovat saada näkemistään ilmiöistä lisätietoa. Ryhmässä julkaistaan kuvia muun muassa hyönteisistä, eläinten ulosteista ja jalanjäljistä. Kommenttiosiossa asiasta enemmän tietävät voivat kertoa kysyjälle ja samalla muillekin ihmettelijöille.

Kuvan ilmiötä arveltiin muun muassa tulivuoren tekosiksi tai ihmisen rakentamaksi, ja mainittiinpa keskustelussa myös Maltan megaliittiset temppelitkin (siirryt toiseen palveluun) (poistut Ylen palvelusta) (siirryt toiseen palveluun), jotka ovat Unescon maailmanperintökohteiden listalla.

Mirka Rämä ja hänen äitinsä pohtivat, että todennäköisesti kivijuova on luonnossa syntynyt.

– Arvelimme alun perin, että se on ihan luonnon muokkaama. Tuo "muuri" on niin selkeästi kallion sisällä, Rämä kertoo.

Yhdestä asiasta kommentoijat ovat yksimielisiä: kivi on upean näköinen.

Miljoonia vuosia sitten tiivistynyt kivisula

Geologi Perttu Mikkola Geologian tutkimuskeskuksesta kertoo, että vastaus kiven mysteeriin on suhteellisen yksinkertainen.

– Kuvasta näkee, että pääosa kalliosta on hieman kyhmyisen näköistä. Se on sitä kivilajia, josta käytännössä koko Kymenlaakso on tehty, eli rapakivigraniittia. Se on jähmettynyttä kivisulaa, joka on peräisin maankuoresta noin kymmenen kilometrin syvyydestä, Mikkola kertoo.

Sekä kallio että punainen juova tai juoni, kuten geologit sanovat, ovat muodostuneet Mikkolan mukaan 1 600 miljoonaa vuotta sitten.

Geologi Perttu Mikkolan mielestä Valkealassa sijaitseva kiviseinämä on harvinaisen hyvä esimerkki juonesta. Mirka Rämä

Kun kivisula on jähmettynyt, se on samalla kutistunut. Näin kiveen on auennut rakoja. Punainen juoni on muodostunut silloin, kun auenneeseen rakoon on tunkeutunut viimeisiä jäljellä olevia kivisulan rippeitä.

Porrasmainen ulkoasu puolestaan on syntynyt siitä, kun rakoon jähmettynyt kivisula on jatkanut jäähtymistään ja halkeillut.

Samanlainen ilmiö voi tapahtua Mikkolan mukaan esimerkiksi talvisin asfaltille. Kun tie jäähtyy pakkasella, asfaltti kutistuu ja katkeaa tasaisin välein.

Harvinainen löytö Kymenlaaksossa

Kallion pinta on Mikkolan mukaan yhdistelmä viimeisen jääkauden loppuvaiheen tapahtumia ja sen jälkeistä rapautumista, joka näkyy eritoten juonen ympärillä olevassa kivessä. Mannerjää suli alueelta noin 10 000 vuotta sitten.

Mikkola kertoo, että kivijuonia esiintyy runsaasti kaikkialla Suomessa lukuun ottamatta Lounais-Suomea ja Kaakkois-Suomea, joka on rapakivialuetta. Valkealan kivi on siis erityinen löytö. On myös harvinaista, että kiviaines halkeilee yhtä tasaisesti ja suoraan kuin kuvan kivi.

Kouvolasta kotoisin olevan Mikkolan mukaan tämä kyseinen kivi on myös harvinaisen hyvä esimerkki kivijuonesta.

– Voisin käydä itsekin katsomassa.