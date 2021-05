Herätys: Selvitimme Googlen Youtube-päättelyä, Purra arvostelee kuntien koronatukia, kaupunkipyöräilijän kuluttajansuojassa on ongelmia

Aina kun avaat videon, Google tekee sinusta nipun päätelmiä: mistä olet kiinnostunut ja mikä on elämäntilanteesi?

Aina kun avaat videon, Google tekee sinusta nipun päätelmiä: mistä olet kiinnostunut ja mikä on elämäntilanteesi? Silja Viitala / Yle

Google päättelee parisuhteesi Youtuben perusteella

Google tekee sinusta jatkuvasti yksityiskohtaisia päätelmiä, ja niihin vaikuttavat katsomasi Youtube-videot. Google arvaa videoiden perusteella työ- tai opiskelualasi ja parisuhdetilanteesi. Tutkimusten mukaan digijätin arviot ihmisistä voivat johtaa esimerkiksi syrjintään työnhaussa. Selvitimme, miten Youtuben käyttö vaikuttaa Googlen arvioihin.

Perussuomalaisten Purra: Kuntien runsas avustaminen näkyy kuntavaaleissa

Riikka Purra puhui eduskunnassa 28. huhtikuuta. Mikko Ahmajärvi / Yle

Kuntia on tuettu korona-aikana liian avokätisesti, sanoo perussuomalaisten varapuheenjohtaja Riikka Purra. Hän uskoo, että liiallisella tuella on vaikutusta myös kuntavaaleissa. Useiden kuntien taloustilanne koetaan nyt ennätyspositiiviseksi, ja vaalilupauksia on helpompi antaa. TV1:n Ykkösaamussa klo 10.05 vierailevan Purran mielestä kuntien tukeminen korona-ahdingossa oli kuitenkin välttämätöntä.

Kuluttajariitalautakunta: Pyöräilijän kuluttajansuojassa puutteita

Mies sai palautetuksi luulemastaan kaupunkipyörästä 89 euron laskun. Pyörä oli järjestelmän tietojen mukaan ollut tämän ajan irti telineestä ja palauttamatta. Kuvituskuva. Markku Pitkänen / Yle

Kaupunkipyöriä on entistä enemmän, ja niillä ajetaan paljon. Pyöräilijältä saatetaan vaatia ylimääräisiä maksuja, vaikka hän noudattaisi pyörään merkittyjä ohjeita. Kuluttajariitalautakunnan mielestä pyörien käyttöehtojen tulisi olla selkeitä.

George Floydin surmasta tuomittu ex-poliisi sai lisää syytteitä

Pidätystilanteessa kuolleella George Floydilla on oma muistomerkkinsä poliisiväkivallan uhreina kuolleiden muistoa kunnioittavalla symbolisella Sanokaa heidän nimensä -hautausmaalla. Floyd kuoli viime vuonna, kun ex-poliisi Derek Chauvin piti pidätystilanteessa polveaan Floydin kaulalla yli yhdeksän minuutin ajan. Craig Lassig / EPA

Yhdysvalloissa George Floydin surmasta tuomittua entistä poliisia Derek Chauvinia ja kolmea muuta, vielä oikeudenkäyntiään odottavaa ex-poliisia, vastaan on nostettu lisää syytteitä liittovaltion tuomioistuimessa. Chauvinia syytetään muun muassa Floydin perustuslaillisten oikeuksien polkemisesta. Perustuslaki takaa jokaiselle oikeuden olla joutumatta poliisin kohtuuttoman voimankäytön kohteeksi.

Sää poutaantumaan päin

Yle

Lapissa tulee vielä lumi- ja räntäkuuroja, mutta matalapaine on väistymässä Jäämerelle. Kaakosta yltää itäisimpään Suomeen vesisateita. Suurimmassa osassa maata on kuitenkin poutaista, ja aurinkokin paistaa monin paikoin. Huominen äitienpäivä on laajalti poutainen.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.