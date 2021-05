Skotlannin ääntenlasku jatkuu – Itsenäistymistä tavoittelevien voitto entistä todennäköisempi

Skotlannin parlamenttivaalien ääntenlasku jatkuu. Tämänhetkisen tilanteen valossa näyttää siltä, että Skotlannin itsenäistymistä tavoittelevat puolueet saavuttavat enemmistön parlamenttiin, Holyroodiin.

Tähän mennessä tulokset on julkistettu 49 vaalipiiristä. Skotlannin johtava puolue, Skotlannin kansallispuolue SNP on saanut niistä 40 paikkaa. Se on onnistunut pitämään kaikki aiemmin hallitsemansa vaalipiirit ja voittanut lisäksi kolme paikkaa itsenäistymistä vastustavilta konservatiiveilta ja työväenpuolueelta.

Holyroodissa on yhteensä 129 paikkaa, joten enemmistö heltiää 65 paikalla.

SNP:llä oli väistyvässä parlamentissa 63 edustajaa, eli sen enemmistö oli siis vain kahden paikan päässä. Koska puolue on tähän mennessä jo voittanut kolme paikkaa, sen tarvitsee vain säilyttää aiemmat paikkansa saadakseen ehdottoman enemmistön.

Itsenäisyyttä kannattavat SNP:n lisäksi Skotlannin vihreät sekä entisen pääministerin Alex Salmondin perustama Alba -puolue. Kumpikaan ei toistaiseksi ole voittanut edustajanpaikkoja näissä vaaleissa.

Ääntenlasku on määrä saada valmiiksi kuluvan lauantain aikana.

Puntarointia itsenäisyydestä ja EU-jäsenyydestä

SNP:n puheenjohtaja Nicola Sturgeon on luvannut, että jos puolue voittaa vaalit, se järjestää kansanäänestyksen Skotlannin itsenäistymisestä.

Aiemmin Sturgeon on myös kannattanut uuden kansanäänestyksen järjestämistä EU-erosta. Valtaosa skoteista kannatti EU:ssa pysymistä vuoden 2016 äänestyksessä.

Sturgeon on puolustanut uutta kansanäänestystä sillä, että koko Britanniassa järjestetty äänestys oli surkeasti organisoitu, eivätkä ihmiset tienneet, mistä äänestivät.

Nyt Sturgeon on luopunut EU-kansanäänestyksesta. Hän sanoi huhtikuussa The Herald -lehdelle (siirryt toiseen palveluun), että aloittaisi keskustelut EU:n kanssa suorasta liittymisestä unioniin. Sturgeon muistuttaa, että Skotlanti on ollut unionin jäsen vuosikymmeniä ja täyttää kaikki jäsenyysehdot.

