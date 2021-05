Rokotteet esillä EU-kokouksessa: Macron vetoaa USA:han rokotteiden vientirajoitusten purkamiseksi, 1,8 miljardin annoksen rokotekaupalle sinetti

EU-johtajat ovat koolla Portugalin Portossa. Asialistalla on muun muassa koronarokotteiden patenteista luopuminen. Euroopan komissio ilmoitti tänään myös vahvistaneensa mittavan rokotekaupan Pfizerin ja Biontechin kanssa.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron vetoaa Yhdysvaltoihin, että se lopettaisi rokotteiden ja niiden aineosien vientirajoituksista, kertovat uutistoimistot.

Toisin kuin EU, Yhdysvallat ei ole juuri antanut viedä rokotteita, muun muassa koska valmistajien kanssa solmitut sopimukset estävät sen. EU:n vienti on tähän mennessä noussut noin 200 miljoonaan annokseen.

Macron puhui asiasta Portossa Portugalissa, missä EU-johtajat ovat koolla. Rokotekysymys on esillä EU-huippukokouksessa, joka on aloittanut toisen päivän istuntonsa.

Macronin mukaan rikkaiden maiden tulisi auttaa vähemmän kehittyneitä valtioita avaamalla rokotevarantojaan niiden käyttöön.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel sanoo EU:n olevan valmis keskustelemaan Yhdysvaltojen aloitteesta luopua koronarokotusten patenteista, kun ehdotuksen yksityiskohdat selvenevät.

– Olemme valmiita keskustelemaan tästä asiasta heti kun pöydälle saadaan konkreettinen esitys, Michel sanoi.

Michel huomautti, ettei EU:ssa uskota rokotepatenteista luopumisen olevan ihmeratkaisu maailman koronatilanteeseen.

Michelin mukaan EU:ssa on yleinen näkemys, että nopein tapa laajentaa rokotteiden maailmanlaajuista jakelua on viennin kasvattaminen. EU kannustaa kaikkia osapuolia helpottamaan rokoteannosten vientiä, hän sanoi.

Saksa, jolla on vahva kotimainen lääketeollisuus, on suhtautunut patenteista luopumiseen hyvin nihkeästi. EU:ssa on herännyt huolta, että Yhdysvaltojen patenttialoite saa unionin näyttämään kitsaalta, jos se ei lähde hankkeeseen mukaan.

EU vahvisti Pfizer-rokotteiden jättihankinnan

EU:n oma rokotehankinta alkaa olla jo varsin turvattu. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tviittasi Portosta, että komissio on lyönyt viimeisen sinetin sopimukselle, jossa hankitaan yhteensä 1,8 Pfizerin ja Biontechin koronarokotetta vuosina 2021–2023.

– On ilo ilmoittaa, että Euroopan komissio on juuri hyväksynyt sopimuksen, jossa on taattu 900 miljoonaa annosta, tviittasi von der Leyen lauantaina uutistoimisto Reutersin mukaan.

Tämän lisäksi EU-maat voivat ostaa 900 lisäannosta halutessaan.

EU on tehnyt Pfizerin ja Biontechin kanssa myös kaksi aiempaa sopimusta, joiden myötä EU-maat saavat yhteensä 600 miljoonaa rokoteannosta.

Kyseessä on suurin EU:n solmima rokotesopimus tähän mennessä, kertoo uutistoimisto AP. Sopimuksessa edellytetään, että rokotteet ja olennaiset komponentit hankitaan EU:sta.

EU:n hankkimia rokotteita on määrä käyttää paitsi tehosterokotuksiin, myös laajentaa rokoteohjelmaa alaikäisiin ja viedä annoksia pienemmän tulotason maihin EU:n ulkopuolelle, kertoo AFP.

Von der Leyenin mukaan myös muita sopimuksia on luvassa. EU:n rokotevalikoimaan kuuluu (siirryt toiseen palveluun) kaikkiaan 2,6 miljardia rokoteannosta useilta eri yrityksiltä.

Paavikin kannattaa patenteista luopumista

Johtajilla on tänään myös virtuaalitapaaminen Intian pääministerin Narendra Modin kanssa. Intian koronatilanne on ryöstäytynyt erittäin pahaksi. Maan viranomaiset kertoivat lauantaina, että edeltävän vuorokauden aikana maassa kirjattiin lähes 4 200 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Kyseessä on suurin päiväkohtainen luku pandemian aikana.

Keskusteluun rokotteista liittyi myös paavi Franciscus, joka lauantaina antoi tukensa patenteista luopumiselle. Paavi otti asiaan kantaa videoviestissä sunnuntain vastaisena yönä esitettävään Vax Live -konserttiin, jossa vaadittiin nopeampaa ja laajempaa jakelua rokotteille.

Paavi tuomitsi viestissään "individualismin viruksen, joka tekee meidät välinpitämättömiksi muiden kärsimyksille".

Aiemmin myös maailman terveysjärjestö WHO, Intia ja Etelä-Afrikka ovat tukeneet patenteista luopumista.

