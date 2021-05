Supercell joutuu maksamaan yli 90 miljoonan dollarin korvaukset patenttirikkomuksesta

Supercellin pääkonttorilla Helsingin Jätkäsaaressa kokoushuoneita on sisustettu yhtiön pelimaailmojen mukaan. Tämä kuva on viime marraskuulta.

Peliyhtiö Supercell on tuomittu Yhdysvalloissa maksamaan jättikorvaukset patenttirikkomuksesta. Asiasta uutisoi muun muassa Bloomberg. (siirryt toiseen palveluun)

Liittovaltion alueoikeus Texasissa määräsi yhtiön maksamaan 92,2 miljoonan dollarin korvaukset japanilaisyhtiö GREE:lle. Oikeus katsoi, että Supercell oli mobiilipeleissään Clash of Clans, Clash Royale ja Hay Day rikkonut kuutta GREE:n omistamaa patenttia.

Patentit koskivat esimerkiksi sitä, miten pelaajat saivat aseita taisteluihin ja pystyivät etenemään pelissä nopeammin erilaisia esineitä hankkimalla. Patentoidut toiminnot ovat keskeisiä tulonlähteitä Supercellin peleissä.

Oikeus katsoi, että Supercellin rikkomus oli tietoinen. Japanilaisyhtiön asianajajan mukaan Supercell oli tienannut Yhdysvalloissa noin kolme miljardia dollaria sinä ajanjaksona, jona se rikkoi yhtiön patentteja.

Supercell kiistää rikkoneensa patentteja.

– Meille pelien kehittäminen omien ideoiden pohjalta on kunnia-asia. Olemme edelleen sitä mieltä, että GREE:n oikeudenkäynnissä esittämät patentit ovat mitättömiä eikä Supercell ole loukannut niitä, Supercell kommentoi päätöstä sähköpostitse STT:lle.

Supercell hävisi viime syyskuussakin vastaavan patenttikiistan GREE:lle ja tuomittiin tuolloin maksamaan japanilaisyhtiölle 8,5 miljoonaa dollaria. Osapuolten välillä on vireillä kolmaskin oikeusjuttu, josta on tarkoitus tulla tuomio myöhemmin tänä vuonna.

Seuraavaksi valitustuomioistuimeen

Supercell aikoo seuraavaksi valittaa tuomiosta Yhdysvaltain liittovaltion valitustuomioistuimeen.

– Tämän tyyppiset riidat ratkaistaan lopullisesti usein vasta valitustuomioistuimessa ja monesti USA:n patenttitoimiston myöntämät patentit mitätöidään siellä. Näin kävi esimerkiksi GREE:n patentille, jota Supercellin katsottiin rikkoneen viime vuonna aiemmassa oikeudenkäynnissä, yhtiö sanoo.

Supercellin Clash of Clans on yksi kaikkien tuottoisimmista mobiilipeleistä, ja yhtiön menestys on tehnyt siitä yhden suomalaisen pelialan lippulaivoista. Supercell kertoi helmikuussa, että sen viime vuoden liikevaihto oli 1,3 miljardia euroa. Liikevaihto laski seitsemän prosenttia edellisvuodesta.

Kiinalainen jättiyhtiö Tencent omistaa nykyisin 84 prosenttia Supercellistä.

