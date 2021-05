Ylen vaalikone on nyt auki: mukana noin puolet kaikista kuntavaalien ehdokkaista

Uutena ominaisuutena vaalikoneessa on kysytty jokaiselta ehdokkaalta kolme teemaa, jotka ovat hänelle erityisen tärkeitä.

Uutena ominaisuutena vaalikoneessa on kysytty jokaiselta ehdokkaalta kolme teemaa, jotka ovat hänelle erityisen tärkeitä. Henrietta Hassinen / Yle

Ylen vaalikone kuntavaaleihin 2021 julkaistiin tiistaina 11. toukokuuta. Vaalikone auttaa tutustumaan ehdokkaisiin. Kuntavaaleissa on koko maassa ehdolla yli 30 000 ihmistä, joista noin puolet on vastannut vaalikoneeseen.

Manner-Suomen 293 kuntaan valitaan uudet päättäjät kuntavaaleissa sunnuntaina 13. kesäkuuta. Ylen vaalikone auttaa tutustumaan ehdokkaisiin ja löytämään ne, jotka ajattelevat samaan tapaan kuin äänestäjä itse.

Pääset käyttämään vaalikonetta tästä. (siirryt toiseen palveluun)

Kuntiin valitaan uudet päättäjät Kuntavaalit sunnuntaina 13. kesäkuuta 2021. Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5.–8.6. ja ulkomailla 2.–5.6.

Vaaleissa jokaiseen kuntaan valitaan uusi valtuusto eli kunnan tärkeimmät päättäjät.

Ylen vaalikone auttaa tutustumaan ehdokkaisiin: vaalikone.yle.fi (siirryt toiseen palveluun) .

. Podcast-sarja Kuntarundi kertoo, mistä juuri sinun kunnassasi puhutaan.

Ylen vaalijutut ja -ohjelmat löydät osoitteesta yle.fi/vaalit.

Vaalikoneeseen on vastannut yli 15 000 ehdokasta eri puolilta Suomea.

Kuntavaaleissa ehdokkaita on yli 30 000. Myös aiemmissa kuntavaaleissa noin puolet ehdokkaista on vastannut Ylen vaalikoneeseen. Vastausprosentti on huomattavasti matalampi kuin eduskuntavaaleissa, joissa 90 prosenttia ehdokkaista täytti Ylen vaalikoneen keväällä 2019.

Vaalikoneessa käyttäjä vastaa 26 väitteeseen tai kysymykseen, minkä jälkeen kone kertoo ehdokkaat, joiden vastaukset olivat lähimpänä käyttäjän vastauksia. Väitteistä 21 on valtakunnallisia ja 5 kuntakohtaisia. Voit lukea vaalikoneen tekemisestä tarkemmin täältä.

Vaalikoneessa on muutamia uusia ominaisuuksia. Uudenlaisena kysymystyyppinä mukaan on otettu järjestettävä lista. Kahdessa kysymyksessä ehdokkaat ja käyttäjät pääsevät kertomaan, millä tavoin kunnan tuloja pitäisi tarvittaessa kasvattaa ja menoja pienentää.

Vaalikone myös kertoo ehdokkaista entistä monipuolisemmin. Ehdokkaat kertovat koneessa muun muassa kolme vaalilupausta ja kolme asiaa, joita erityisesti aikovat puolustaa, sekä paljastavat poliittisen esikuvansa nimen.

Pienenä hauskana yksityiskohtana vaalikone myös kertoo käyttäjälle, missä kunnassa kaikki kuntavaalien ehdokkaat, puolueeseen katsomatta, ovat eniten samaa mieltä hänen kanssaan.