Skotlannin itsenäistymistä tavoitteleva kansallispuolue SNP otti voiton alueparlamenttivaaleissa – jäi vain yhden paikan päähän enemmistöstä

Skotlannin itsenäistymistä tavoitteleva kansallispuolue SNP on ottanut voiton alueparlamenttivaaleissa, kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters (siirryt toiseen palveluun) ja BBC (siirryt toiseen palveluun). Voitto oli puolueelle neljäs peräkkäinen.

Enemmistö 129-paikkaisessa parlamentissa jäi yhden paikan päähän. SNP sai parlamentissa 64 paikkaa, kun enemmistö olisi vaatinut 65 paikkaa.

SNP:n puheenjohtaja Nicola Sturgeon on aiemmin luvannut, että jos puolue voittaa vaalit, se järjestää kansanäänestyksen Skotlannin itsenäistymisestä.

Itsenäisyyttä kannattavat SNP:n lisäksi Skotlannin vihreät sekä entisen pääministerin Alex Salmondin perustama Alba -puolue. Vihreät saivat parlamenttiin kahdeksan paikkaa. Näin ollen Skotlannin itsenäistymistä tavoittelevat puolueet saivat enemmistön parlamenttiin.

Konservatiivipuolue sai 31 paikkaa, työväenpuolue 22 paikkaa ja liberaalidemokraatit neljä paikkaa.

Ääntenlasku aloitettiin perjantaina ja se saatiin valmiiksi lauantai-iltana.

Puntarointia itsenäisyydestä ja EU-jäsenyydestä

SNP:n puheenjohtaja Nicola Sturgeon on luvannut, että jos puolue voittaa vaalit, se järjestää kansanäänestyksen Skotlannin itsenäistymisestä.

Aiemmin Sturgeon on myös kannattanut uuden kansanäänestyksen järjestämistä EU-erosta. Valtaosa skoteista kannatti EU:ssa pysymistä vuoden 2016 äänestyksessä.

Sturgeon on puolustanut uutta kansanäänestystä sillä, että koko Britanniassa järjestetty äänestys oli surkeasti organisoitu, eivätkä ihmiset tienneet, mistä äänestivät.

Nyt Sturgeon on luopunut EU-kansanäänestyksesta. Hän sanoi huhtikuussa The Herald -lehdelle (siirryt toiseen palveluun), että aloittaisi keskustelut EU:n kanssa suorasta liittymisestä unioniin. Sturgeon muistuttaa, että Skotlanti on ollut unionin jäsen vuosikymmeniä ja täyttää kaikki jäsenyysehdot.

Lue lisää:

Toimittajalta: Taistelu Skotlannin itsenäisyydestä on alkanut – Vaalivoittaja SNP on luvannut kansanäänestyksen asiasta 8.5.2021

Skotlannissa itsenäisyyttä tavoittelevat puolueet saavuttivat enemmistön parlamenttiin 8.5.2021

Skotlannin ensimmäiset vaalitulokset julki: itsenäisyysmielinen kansallispuolue voi vielä voittaa enemmistön paikoista, mutta täpärälle menee 7.5.2021

Skotlanti äänestää tänään parlamenttivaaleissa – panoksena itsenäisyys ja paluu Euroopan unioniin 6.5.2021

Lähteet: Reuters, BBC, STT-AFP