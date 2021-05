Yhdysvalloissa osavaltiot tilaavat enää murto-osan tarjotuista koronarokotteista – ihmisten pääsyä rokotukseen autetaan kaikin keinoin

Koronarokotteiden kysyntä monissa Yhdysvaltain osavaltioissa on romahtanut, kertovat uutistoimisto AP ja sanomalehti The New York Times (siirryt toiseen palveluun).

Rokotteita olisi runsaasti tarjolla, mutta monet osavaltiot ovat tilanneet vain pienen osan siitä, mitä ne väestömäärällä mitaten olisivat oikeutettuja saamaan.

Esimerkiksi Wisconsinin osavaltio voisi tilata ensi viikoksi 162 680 rokoteannosta, mutta se on tilannut vain kahdeksan prosenttia tarjotusta. Iowan terveysviranomaiset ovat tilanneet 29 prosenttia tarjotusta ja Illinois'hin on tilattu Chicagon kaupunkia lukuunottamatta vain yhdeksän prosenttia sille kuuluvasta rokotemäärästä.

Rokottaminen oli laajinta huhtikuun puolivälin aikoihin, jolloin Yhdysvalloissa annettiin päivittäin jopa 3,38 miljoonaa rokotetta. Tämän jälkeen rokotteiden kysyntä on laskenut liittovaltiotasolla 41 prosenttia.

Valtakunnallisesti Yhdysvalloissa on ainakin yhden rokoteannoksen saanut pian puolet väestöstä, mutta osavaltioiden välillä on suuria eroja. Etelävaltioissa, kuten Alabamassa, Louisianassa ja Mississippissä yhden annoksen on saanut vasta kolmasosa asukkaista.

New Yorkin kaupungissa, Marylandissa ja Coloradossa rokotustoiminta ei ole hidastunut.

Uusia keinoja houkutella rokotettavia

Terveysviranomaiset yrittävät nyt keksiä erilaisia konsteja, jotta ihmiset päättäisivät ottaa rokotteen. Länsi-Virginian osavaltiossa ja Detroitin kaupungissa rokotteen ottamisesta jo maksetaan. Esimerkiksi Detroitin asukkaat saavat 50 dollaria (noin 45 euroa), kun he käyvät hakemassa ensimmäisen rokoteannoksen.

Washington DC:ssä järjestettiin 6. toukokuuta "Take The Shot - Get a Beer" eli "Ota pistos - saat oluen" -tapahtuma. Tarkoitus on rohkaista mahdollisimman moni ottamaan rokote koronavirusta vastaan. Will Oliver / EPA

Myös presidentti Joe Biden yrittää kannustaa paikallisia viranomaisia ottamaan käyttöön uusia keinoja. Sellainen on esimerkiksi alennuksen antaminen asiakkaalle, joka ottaa koronarokotteen kauppaan perustetussa rokotuspisteessä.

Luvassa rahaa ja olutta – Yhdysvalloissa yritetään maanitella palkkioilla rokotekielteisiä ottamaan piikin

Toinen tapa on helpottaa rokotuksen tuloa. Kaupunkien suurista rokotuskeskuksista aletaan luopua ja rokotustoiminta siirretään pienempiin yksiköihin.

Rokotteita voi saada esimerkiksi suoraan apteekeista. Varsinkin maaseudun pienille paikkakunnille on perustettu pop-up-rokotuspisteitä ja liikkuvia rokotusklinikoita. Luotetuille perhelääkäreille on annettu lupia rokottaa asiakkaitaan.

Mitä tehdä ylijäämälle?

Liittovaltion terveyshallinto on alkanut kerätä rokotevarastoa, johon yli jäävät annokset kootaan sen sijaan, että niitä lähettäisiin kaavamaisesti osavaltioihin niiden väestömäärän mukaan.

Yhdysvalloissa on myös noussut keskustelu, miksi maan rokotevarastot pursuavat, mutta monissa muissa maissa, kuten koronan ankarasti koettelemassa Intiassa rokotteita ei ole antaa.

Bidenin hallinto on luvannut luovuttaa koko Astra Zeneca -rokotteiden varaston alikehittyneille maille, kun rokotteen turvallisuus on varmistettu. Jos näin käy, tarjolla voisi olla jopa 60 miljoonaa rokoteannosta.

The New York Timesin mukaan maailman rikkaat ja kehittyneet maat ovat toistaiseksi saaneet 83 prosenttia kaikista rokoteannoksista. Kaikkein köyhimmille maille on jäänyt vain 0,3 prosenttia rokotteista.

Lähteet: AP