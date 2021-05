Herätys: Työkiire vaivaa joka kolmatta, kevytmoottoripyörien suosio hiipuu, Suomi päättää elvytyspaketista tällä viikolla

Monet kiireestä kärsivät pohtivat alan vaihtamista

Joka kolmas ei ehdi tehdä työtään riittävän hyvin, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta. Ylen haastattelema sairaanhoitaja sanoo, että kiireestä ja liiasta työmäärästä kärsivät myös potilaat. Moni riittämättömyydestä kärsivä pohtii työpaikan tai jopa alan vaihtoa.

"Kevari" hankitaan yhä harvemmin, mutta mopoilijoita vielä riittää

Porilaiset Valtteri Segerroos ja Tuomo Levola eivät ole vielä tehneet päätöstä kevarin hankinnasta. Jere Sanaksenaho / Yle

Into hankkia kevytmoottoripyörän ajo-oikeus on puolittunut viiden viime vuoden aikana. Viime vuonna kevytmoottoripyörän ajo-oikeuden hankki enää noin 4 000 henkilöä. Mopojen ajo-oikeuksia on viime vuosina hankittu 5 000–8 000 vuodessa. Asiantuntijoiden mukaan yksi syy ajo-oikeuden haluttomuudelle piilee ajokorttilain mukaisessa ikäpoikkeusluvassa, jolla henkilöautokortin voi saada jo 17-vuotiaana.

Suomi päättää EU:n elvytyspaketin kohtalosta tällä viikolla

Italian pääministeri Mario Draghiin kohdistuu paineita: hänen tehtäväkseen on muodostunut elvyttää euroalueen kolmanneksi suurin talous. "Lohikäärmeiden maailmassa ravintolat palavat", luki ravintoloiden koronarajoituksia vastustavan mielenosoittajan kyltissä Roomassa 6. toukokuuta. Lauseeseen kätkeytyy sanaleikki, sillä italiaksi draghi tarkoittaa lohikäärmeitä. Riccardo Antimiani / EPA

Suomen eduskunnan on tarkoitus ryhtyä käsittelemään kiisteltyä EU:n elvytyspakettia huomenna tiistaina. Paketti on puhuttanut muuallakin. Ylen toimittajat kertovat, millaista keskustelua elvytyspaketti on herättänyt muissa Euroopan maissa.

Aleksei Navalnyia myrkytyksen jälkeen Venäjällä hoitanut lääkäri katosi metsästysmajaltaan

Navalnyia Venäjällä tämän myrkytyksen jälkeen hoitanut lääkäri Aleksandr Murahovski on kadonnut metsästysretkellä, kertovat venäläismediat. Kuvassa Murahovski tiedotustilaisuudessa Omskissa elokuussa 2020. Maksim Karmajev / EPA

Oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyia myrkytyksen vuoksi viime vuonna Venäjällä Omskissa hoitanut lääkäri Aleksandr Murahovski on kadoksissa. Hän oli poistunut metsästysmajaltaan mönkijällä perjantaina, eikä hänestä ole sen jälkeen tehty havaintoja. Kaksi Omskin sairaalan lääkäreistä on kuollut tänä vuonna. Ainakin toinen heistä osallistui Navalnyin hoitoon.

Etelästä virtaa lämmintä ilmaa

Yle

Maanantaina vettä sataa monin paikoin maan etelä- ja keskiosassa, joskin sateet ovat melko hajanaisia. Etelärannikolla sää poutaantuu päivän kuluessa ja iltaa kohden lämpenee maan eteläosassa. Maan pohjoisosassa viikko alkaa pääosin poutaisena ja Lapissa osaksi aurinkoisenakin.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.