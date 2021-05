Tutkijat selvittävät, pesiikö äärimmäisen uhanalainen kiljuhanhi taas Suomessa – vesistöistä otetaan DNA-näytteitä

Kiljuhanhen kanta on ollut aallonpohjassa 2000-luvun alkuvuosina. Nyt kansainvälisen suojeluyhteistyön tulokset alkavat näkyä.

Suomessa kiljuhanhelle otollisin pesintäalue on Tunturi-Lapissa. Viimeksi laji on pesinyt maassamme 1990-luvulla, mutta nyt kasvaneen kannan vuoksi Suomeenkin pesimään jääviä kiljuhanhia voisi olla.

Suomessa tutkitaan nyt äärimmäisen uhanalaisen kiljuhanhen mahdollista pesintää maassamme vesistöstä otettavien DNA-näytteiden avulla.

Tutkimuksessa ovat mukana Oulun yliopisto, Metsähallitus ja WWF. Se on osa kansainvälistä kiljuhanhi LIFE -hanketta, joka alkoi viime lokakuussa.

DNA-näytteiden ottamista kokeillaan tässä tarkoituksesta ensimmäistä kertaa kiljuhanhien kohdalla Suomessa. Laji on pesinyt maassamme viimeksi 1990-luvun puolivälissä.

Näytteidenotto alkaa juhannusta edeltävällä viikolla. Painopistealueet ovat Kaldoaivi, Paistunturi ja Pöyrisjärvi Tunturi-Lapissa.

Pohjolan kiljuhanhikanta on kasvussa, jolloin lajin pesintä erityisesti pohjoisimmassa Lapissa on aiempaa todennäköisempää. Pohjoismaissa nyt tunnettuja pesimäalueita on Norjassa.

Tällä hetkellä Pohjolan kannan arvioidaan olevan noin sata kiljuhanhiyksilöä. Yli 80 kiljuhanhea on parhaillaan Siikajoella tankkaamassa varastoja muuttomatkallaan Pohjois-Norjaan.