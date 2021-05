Karhunpentu Penan emoa ei vieläkään löydy – aktiivinen etsintä lopetettiin lauantaina

Kuhmosta turvaan otetun karhunpentu Penan emon kohtalo on epäselvä. Emo on esimerkiksi voinut kuolla pesäänsä, loukkaantua pesän ulkopuolella tai vain ottaa hatkat. Emoa on etsitty useana päivänä ja nyt näyttää, ettei sen kohtalo tule selviämään.