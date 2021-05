Lapissa 6–10 lasta syntyy ambulanssissa tai terveyskeskuksessa joka vuosi: nyt ensihoitajia koulutetaan matkasynnytykseen

Tänä vuonna jo kolme lasta on syntynyt tien päällä matkalla Lapin keskussairaalaan. Koulutuksella turvataan se, että ensihoitajat osaavat auttaa synnyttämisessä, sillä matkasynnytykset ovat ensihoitajan työssä harvinaisia tilanteita.

Synnytys voi käynnistyä yllättäen, eikä pitkien välimatkojen Lapissa aina ehdi synnytyssairaalaan. Joskus lapset syntyvätkin jo ambulanssissa tai terveyskeskuksessa. Tilanne voi olla ensihoitajalle jännittävä, sillä avustus lasten synnytyksessä ei yleensä kuulu ensihoitajan työnkuvaan.

Kätilöt Hanna-Mari Huttunen ja Lea Hiltunen kulkevat nyt pitkin Pohjois-Suomea kouluttamassa ensihoitajia auttamaan lapsen synnytyksessä.

– Koulutuksella turvataan se, että synnyttäjälle on mukava, kun ensihoitajalla on pohjalla jonkinlainen koulutus synnytykseen. Se tuo turvallisuutta ja myös turvaa lapsen hyvinvointia, kertoo Huttunen.

Kätilöt Hanna-Mari Huttunen ja Lea Hiltunen ovat kulkeneet pitkin Lappia kouluttamassa ensihoitajia matkasynnytykseen. Vesa Toppari / Yle

Pohjoisimmassa Suomessa lähin synnytyssairaala on Rovaniemellä. Esimerkiksi Utsjoelta sinne kertyy matkaa yli 450 kilometriä. Usein äidit menevätkin Rovaniemelle odottamaan synnytyksen alkamista jo aikaisemmin, mutta joskus tulee kiire.

– Lapset syntyvät siellä, missä ne päättävät syntyä. Tänäkin vuonna jo kolme on syntynyt matkalle, ja yleensä 6–10 lasta vuodessa syntyy joko ambulanssissa tai terveyskeskuksissa, kertoo Huttunen.

Tähän mennessä Huttunen ja Hiltunen ovat käyneet kouluttamassa ensihoitajia Ranuan, Muonion, Enontekiön, Utsjoen, Posion, Savukosken ja Sallan alueilla. Tänä keväänä opetusta on vielä Rovaniemellä.

Ensi syksynä koulutuksia järjestetään vielä Ivalon, Kittilän ja Kemijärven alueilla. Tarkoituksena on kouluttaa kaikki Lapin ensihoitajat.

Ambulanssiin rakennetaan nukeilla autenttinen synnytystilanne

Viime viikolla synnytyskoulutus järjestettiin Utsjoella. Kätilöt rakensivat nukeilla ambulanssiin todellisen kaltaisen synnytystilanteen. Siellä käytiin läpi erilaisia vaihtoehtoja, miten synnytys voi mennä ja miten päin lapsi voi syntyä sekä mitä tulee tehdä ja mitä ei.

– Tämä tilanne on autenttinen. Me harjoittelemme ambulanssissa emmekä missään toimistotiloissa. Siinäkin on tietynlaiset haasteet ja niitä käydään läpi, kertoo Lea Hiltunen.

Koulutuksessa kätilöt kuvailevat synnytystilannetta yksityiskohtaisesti ja kertovat, millaisia asioita tositilanteessa voi tapahtua.

Utsjoella koulutukseen osallistunut ensihoitaja Tapio Niemelä pitää saamaansa oppia tärkeänä. Hän on itse ollut auttamassa, kun lapsi on syntynyt ambulanssissa.

– Ihan hyvältä tuntuu käydä näitä läpi. Matkasynnytykset ovat ensihoitajan työssä harvinaisia tilanteita, eikä sillä tavalla toivottujakaan. Hyvä tietää, mitä siellä tehdään, kertoo Niemelä.

Ensihoitaja Tapio Niemelä on olut mukana auttamassa synnytyksessä ambulanssissa. Vesa Toppari / Yle

Pohjoisessa välimatkat ovat pitkiä ja myös lapsen ja äidin kuljettamisesta tulee olla tietoa.

– Vaikka erityistilanteet ovat harvinaisia ja yleensä synnyttäjät ja lapset ovat terveitä ja syntyvät hyvin, mutta jos tulee komplikaatioita tai jotakin erityistä, niin ne on hyvä käydä läpi. Ja sitten on tietysti se kuljetusmatka. Täältä kun lähdetään ja Petsikolla synnytetään, niin siitä on vielä jonkin verran matkaa Rovaniemelle, kuvailee Niemelä.

Ensihoitajien koulutukseen kuuluu synnytyksen hoito, mutta tietoja on kuitenkin hyvä kerrata ja päivittää.

– Tässä kerrataan asioita ja tässä koulutuksessa mennään läpi harvinaisempia asioita, kertoo Hiltunen.

Harjoitellessa on hyvä tilaisuus kysellä mieleen tulevia kysymyksiä. Vesa Toppari / Yle

Myös harvinaisemmat hoitotilanteet tulee hallita

Pienemmillä paikkakunnilla tietynlaisia auttamistilanteita voi tapahtua harvemmin, eikä ensihoitajien välttämättä tarvitse kovin usein hoitaa samankaltaisia tilanteita. Ensiavun ja päivystyksen koulutussuunnittelija Matti Luiro Lapin sairaanhoitopiiristä kertoo, että tällaistenkin asioiden hoitamiseen tulee olla osaamista.

– Kun on pienempiä paikkakuntia, missä toistojen määrä tietyissä asioissa on kuitenkin vähäistä, joku tilanne sattuu vain kerran elämässä. Mutta ne ovat kuitenkin asioita, mitä meidän pitää osata ja niitä on hyvä tällaisen simulaation ohessa harjoitella, Luiro sanoo.

Ensiavun ja päivystyksen koulutussuunnittelija Matti Luiro kertoo, että on hyvä harjoitella etukäteen myös harvinaisempia tapahtumia varten. Vesa Toppari / Yle

Koulutustilanteessa ensihoitajat pääsevät koko ajan kysymään kätilöitä kysymyksiä. Tällaisessa tilanteessa virheet eivät ole niin vakavia.

– Jos täällä tulee niin sanotusti virheitä, niin yleensä ihmiset muistavat hyvin sen, miten tulee tehdä oikeasti, kertoo Luiro.