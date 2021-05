Uutta tietoa kolmen hengen vaatineesta kolarista: kuski yritti ohittaa kahta autoa kerralla, ohiajetut kertoivat huomattavasta ylinopeudesta

Kaksi alle 20-vuotiasta miestä ja yksi keski-ikäinen mies kuolivat Sastamalassa kahden auton ja moottoripyörän kolarissa viikonloppuna. Kolme loukkaantui vakavasti samassa onnettomuudessa, he eivät ole hengenvaarassa.

Poliisi on edistynyt monen hengen vaatineen kuolonkolarin tutkinnassa.

Kolme miestä sai surmansa Sastamalassa liikenneonnettomuudessa lauantai-iltana kuuden aikaan. Porintiellä eli valtatiellä 11 sattuneessa onnettomuudessa oli osallisina kaksi henkilöautoa ja moottoripyörä.

Kuolleista kaksi oli alle 20-vuotiasta miestä ja yksi keski-ikäinen mies. Lisäksi kolme ihmistä loukkaantui vakavasti.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Antti Leppilahti kertoo, että kyse oli ohitustilanteesta.

– Porin suunnasta Tampereelle mennyt henkilöauton kuljettaja ohitti kahta henkilöautoa ja törmäsi vastaantulevaan autoon, Leppilahti kertoo Ylelle.

Kolme kuoli, kolme loukkaantui

Ohittavassa autossa oli kolme alle 20-vuotiasta nuorta miestä, joista kuljettaja ja toinen matkustaja kuolivat. Yksi nuorista loukkaantui vakavasti.

Kolmas kuolonuhri oli vastaantulevan auton takana tullut keski-ikäinen moottoripyöräilijä, joka törmäsi kahteen autoon. Vastaantulevassa autossa ollut pariskunta, yli 60-vuotiaat mies ja nainen, loukkaantui vakavasti.

Kolme vakavasti loukkaantunutta ovat sairaalahoidossa, mutta heillä ei tämän hetken tiedon mukaan ole hengenvaaraa.

– Mahdollisesti pääsemme puhuttamaan heitä, jos ei tällä viikolla niin lähiaikoina, Antti Leppilahti kertoo.

Ylinopeutta epäillään syyksi

Poliisi epäilee, että ylinopeus on ollut kolarin syynä tai osatekijänä. Tarkkaa ajonopeutta ei vielä osata arvioida.

– Ohitettavissa ajoneuvoissa olleilta on alustavasti kuultu, että ohittajan nopeus on ollut huomattavan kova suhteessa heihin. He ovat itse kertoneet ajaneensa noin sata kilometriä tunnissa, Leppilahti sanoo.

Alueella on voimassa sadan kilometrin nopeusrajoitus.

Päihteiden osalta ei ole vielä tietoa, se selviää oikeuslääketieteellisessä tutkimuksessa myöhemmin. Tällä hetkellä päihteiden ei epäillä liittyvän onnettomuuteen.

Ajo-olosuhteet olivat hyvät onnettomuuden sattuessa. Tapahtuma-aikaan oli valoisaa ja tie oli kuiva. Kyseessä on suora tieosuus.

Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, törkeänä kuolemantuottamuksena ja törkeänä vammantuottamuksena. Käräjille tapaus ei ole menossa, koska epäilty on kuollut.

