Tutkimus: Joka toinen nuori aikuinen on kiinnostunut BDSM:stä – psykologi Markus Paarnio nauttii tabujen kaatamisesta tieteen keinoin

Psykologi Markus Paarnio on tutkimuksissaan perehtynyt BDSM:n lisäksi nettipornoon. Mårten Lampén / Yle

Markus Paarnio tiesi jo teini-iässä, mitä hän haluaa isona tehdä. Ovet psykologian opintoihin Turun yliopistoon avautuivat sitkeän yrittämisen jälkeen neljännellä hakukerralla.

Omaksi kokemalleen opintoalalle päästyään Paarnio pureutui aiheisiin, joihin liittyy runsaasti ennakkoluuloja ja tabuja. Kandidaatintutkielmansa hän teki pornoriippuvuudesta.

– Ajattelin, että siinä on mehevä ja mielenkiintoinen aihe, joka voi joillakin herättää tunteita ja olla vähän pelottavakin. Totesin sitten, että kyllä minun täytyy kehdata.

Kerran kehdattuaan Paarnio kehtasi uudestaan. Hän teki gradunsa suomalaisten kiinnostuksesta BDSM:ään. Sen pohjalta on myös kirjoitettu artikkeli, joka on lähetetty hyväksyttäväksi vertaisarvioituun tiedejulkaisuun.

Paarnion tutkimus perustuu Åbo Akademin professori Patrik Jernin johdolla kerättyyn yli 8000 suomalaiseen kaksosia ja heidän sisaruksiaan sisältäneeseen aineistoon. Tutkimusaineisto on kansainvälisestikin vertaillen poikkeuksellisen laaja, ja siitä on tehty useita tieteellisiä analyysejä.

Nuorista aikuisista joka toinen on kiinnostunut BDSM:stä

Markus Paarnion Turun yliopistoon tekemän gradututkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan 38 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa kiinnostunut BDSM:stä.

– Kiinnostus on aika yleistä. Tämä kertoo, ettei kyseessä ole ainakaan mikään patologinen ilmiö, Markus Paarnio sanoo.

BDSM on osa ihmisten seksuaalisuuden ja seksin moninaisuutta. Se kattaa laajan kirjon (siirryt toiseen palveluun) erilaisia valta-, aisti- ja kipuleikkejä. Lyhenne muodostuu englanninkielisistä sanoista sidonta, dominointi, alistuminen ja sadomasokismi.

Kiinnostus johonkin tai useampaan näistä voi ilmetä eri tavoin. Jollekin BDSM voi olla fantasioinnin kohde, toiselle osa seksielämää. Osalle ihmisistä BDSM tai sen sisarkäsite kinkyys voi olla identiteetti tai seksuaalinen suuntautuminen.

Yleisintä kiinnostus oli nuorilla aikuisilla. Tutkimuksen mukaan 18–28-vuotiaista lähes puolet eli 46 prosenttia kertoi olevansa kiinnostunut BDSM:stä.

Alle nelikymppisistäkin joka kolmas eli 33 prosenttia vastasi näin. Yli 40-vuotiaiden joukossa kiinnostus laski alle 20 prosentin.

Markus Paarnio arvioi, että suuret erot eri ikäluokkien välillä voivat johtua sukupolvieroista ja seksuaaliasenteiden muuttumisesta sallivampaan suuntaan.

– Mielenkiintoista oli, että vaikka nuoret olivat selvästi kiinnostuneempia kuin muut, niin kiinnostus ei kuitenkaan näkynyt käytännössä BDSM:n harrastamisena.

BDSM:ään ja kinkyyn seksuaalisuuteen perehtynyt fysioterapeutti ja seksuaalineuvoja Tiina Manninen arvioi, että nuoret ovat vanhempia sukupolvia avoimempia erilaisille kokeiluille. Lisäksi sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuden nähdä monenlaista sukupuolen ja seksuaalisuuden ilmaisemista.

– Ehkä se rohkaisee nuoria miettimään, miten avoin uskaltaa olla omasta seksuaalisuudesta ja katsomaan seksin tekemistä normatiivisesti annetun käsikirjoituksen ulkopuolelta, Manninen sanoo.

Manninen pitää tärkeänä, että seksuaalisuuden moninaisuus ja nautinto huomioidaan jo nuorten seksuaalikasvatuksessa.

Seksuaalineuvoja Tiina Manninen uskoo, että lisääntyvä tieto vähentää BDSM:stä mahdollisesti koettua häpeää. Jorge Gonzalez / Yle

BDSM-kiinnostus yleisintä biseksuaaleilla

Paarnion tutkimuksessa ei löytynyt suurta sukupuolten välistä eroa siinä, miten eri sukupuolet käytännössä toteuttavat BDSM-kiinnostustaan. Jonkin verran eroja löytyi dominoivien ja alistuvien roolien yleisyydessä. Miehet kertoivat toimineensa naisia enemmän dominoivissa rooleissa, naiset puolestaan miehiä useammin alistuvissa rooleissa.

Tämä roolitus noudattaa yleistä normatiivista käsitystä sukupuolten rooleista seksissä ylipäänsä. Seksuaalineuvoja Tiina Manninen olisikin kiinnostunut saamaan lisää tutkimustietoa siitä, miten eri sukupuolet kokevat BDSM:n.

– BDSM voi mahdollistaa sukupuoleen liittyvien valtaroolien haastamisen ja uudistamisen, ja tarjota myös uudenlaisen tavan itseilmaisulle.

Sukupuolen sijaan seksuaalinen suuntautuminen vaikutti selvästi BDSM-kiinnostukseen: heteroseksuaaliksi itsensä määrittelevistä 34 prosenttia, ja homoksi tai lesboksi määrittelevistä 50 prosenttia, kertoi olevansa kiinnostunut BDSM:stä.

Biseksuaaleilla kiinnostus oli 63 prosenttia. Tutkimusmateriaali ei anna vastausta näin suurten erojen syistä.

– Voidaan spekuloida, että jos muutenkin kuuluu seksuaaliselta suuntautumiseltaan vähemmistöön, on ehkä jotenkin avoimempi myös kokeilemaan jotain muuta kuin täysin normatiivista seksuaalisuuden toteutustapaa, Markus Paarnio arvioi.

Vaikuttaako BDSM-kiinnostus luonteenpiirteisiin?

Tutkimusaineisto antoi myös mahdollisuuden vertailla vastaajien psykologisia luonteenpiirteitä. Mitattuja luonteenpiirteitä olivat rehellisyys ja nöyryys, tunteellisuus, ulospäinsuuntautuneisuus, sovinnollisuus, tunnollisuus ja avoimuus uusille kokemuksille.

BDSM:n harrastajien ja ei-harrastajien persoonallisuuspiirteitä on tutkittu vain vähän. Joidenkin tutkimusten mukaan harrastajat ovat ei-harrastajia koulutetumpia ja heidän psyykkinen hyvinvointinsa on keskimääräistä parempi.

Markus Paarnio muistuttaa, että BDSM:n kattotermin alle mahtuu monenlaista toimintaa. Mårten Lampén / Yle

Paarnion tutkimuksessa eroa BDSM:stä kiinnostuneiden ja ei-kiinnostuneiden luonteenpiirteiden välillä ei löytynyt.

– Sinänsä niin sanotusti tylsä tulos, mutta silti mielenkiintoinen, koska aikaisemmissa tutkimuksissa on löydetty pieniä luonteenpiirteiden eroja harrastajien ja ei-harrastajien välillä. Tämä tutkimus laajoine otoksineen asettaa aiemmat tutkimukset uuteen valoon.

Paarnio aikoo jatkaa tutkimusta katsomalla tarkemmin, onko dominoivissa ja alistuvissa rooleissa toimivien luonteenpiirteissä eroja.

Tutkimustiedolla häpeää vastaan

Mikä merkitys BDSM-kiinnostuksen yleisyyden osoittamisella sitten on? Aiemminkin on jo jossain määrin tiedetty, että fantasiat esimerkiksi sitomisesta on melko yleisiä.

Vähäinen julkinen keskustelu aiheesta on saattanut aiheuttaa BDSM:stä kiinnostuneilla häpeän kokemusta.

– Nyt on tarjolla kovaa dataa isolla aineistolla ja sen perusteella pystytään sanomaan, että kiinnostus BDSM:ään on varsin yleistä. Uskon, että uusi tutkimustieto yleisyydestä poistaa stigmaa, sanoo psykologi Markus Paarnio.

Myös seksuaalineuvoja Tiina Manninen pitää hyvänä, että aiheesta saadaan lisää tutkimustietoa.

– Kaikenlainen normalisoiminen ja erityisesti positiivisen seksuaalisuuden näkökulman esiin tuominen voivat lievittää kinkyyn seksuaalisuuteen vielä liittyvää häpeää. Kielteinen erilaisuuden kokemus voi johtaa oman seksuaalisuuden salaamiseen ja heikentää yksilön hyvinvointia.

BDSM:n toteuttaminen kaikkien osapuolten suostumuksella ja tekemisestä neuvotellen on sallittua ja hyväksyttyä. Siihen on varsinkin aiemmin kohdistunut vääriä ennakkoluuloja ja sitä on pidetty myös poikkeavuutena ja sairautena. Esimerkiksi sadomasokismi ja fetisismi poistettiin Suomessa tautiluokituksesta vasta vuonna 2011.

Markus Paarnio aikoo jatkaa tabu-aiheiden ravistelua. Seuraavaksi hän tekee väitöskirjaa muun muassa tieteen tekijöiden omista ajatusvääristymistä.

