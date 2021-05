Suvi toi koirien tähystykset Suomeen, Teppo kirjoittaa someen punkkeja popsivasta lapsestaan – Eläinlääkäripari elää unelmaansa

Kollegat suhtautuivat tähystysleikkauksiin ensin varauksella, mutta eläintenomistajat innostuivat. Sitten kollegojen kelkka kääntyi, ja nyt he kyselevät Suvi ja Teppo Heinolalta koulutuksia. Tänään Heinolat palkitaan Vuoden eläinlääkäreinä.

Meilläpä ei punkkeja pelätä, kuten juttujani lukeneet tietävätkin, löysi tuo pojankloppimme lattialta yhden verta täyteen pakatun punkin. Vikkelästi kuin kärppä, päästeli sankarimme tämän viattoman luontokappaleen kohti äänilähdettään ja totesi hampaat sinisenä että ei ollut mustikka. Yäk.

Näin kirjoittaa Teppo Heinola. Hän avaa eläinlääketieteen saloja hauskasti ja kansantajuisesti someteksteissään Eläinlääkärit Suvi ja Teppo Heinola -sivulla Facebookissa.

Heinolat ovat paitsi somevaikuttajia myös eläinten tähystysleikkausten uranuurtajia ja Romanian katukoirien auttajia. Suomen Eläinlääkäriliitto palkitsee heidät Vuoden eläinlääkäreinä tänään tiistaina.

– Kantavana ajatuksenamme on puhua samaa kieltä omistajan kanssa. Omistaja ymmärtää, mistä me puhumme, ja me olemme samalla viivalla omistajan kanssa eläimen hoidosta, Suvi Heinola kuvaa.

Suvi ja Teppo Heinola asuvat Kangasniemellä ja pyörittävät eläinklinikkaa Jyväskylässä. Jarkko Riikonen / Yle

Opiskelija ja opettaja löysivät toisensa

Pieni lammaslauma laiduntaa eteläsavolaisessa järvimaisemassa. Kolme koiraa hypähtelee vauhdikkaasti villapaitoihin sonnustautuneiden eläinlääkäreiden ympärillä omakotitalon pihassa. Juttutuokiota säestää keväinen linnunlaulu.

Eläimet täyttävät Heinoloiden työpäivät ja vapaa-ajan. Koti on Kangasniemellä, oma AlmaVet-eläinklinikka Jyväskylässä.

Heinolat elävät unelmaansa.

Suvi Heinola haaveili lapsena eläinlääkärin ammatista. Jarkko Riikonen / Yle

– Pikkutyttönä haaveilin, että eläimet olisivat läsnä kaikessa elämässä. Olen päässyt aika lailla unelma-ammattiin, Suvi sanoo.

Teppokin haaveili eläinlääkärin ammatista jo alakoululaisena. Lukion lopulla hän tajusi, miten paljon opiskelua unelma-ammatti vaati. Edessä oli kova työ.

Pariskunta tapasi työn ja opintojen merkeissä Helsingin yliopistossa viime vuosituhannen puolella. Suvi aloitteli opintojaan, Teppo työskenteli opettajana.

Vähemmän kipua ja nopeampi toipuminen

Tätä haluan tehdä. Tästä tulee urani kantava juttu.

Näin Suvi Heinola ajatteli katsellessaan teksasilaisen professorin videoita tähystysleikkauksista luennolla vuonna 2008.

Tähystysleikkaukset tuottavat eläimelle vähemmän kipua kuin avoleikkaukset. Toipuminenkin on nopeampaa. Se kiehtoi.

Kolmikymppinen Suvi haki oppia Yhdysvalloista jo samana vuonna. Vuotta myöhemmin hän aloitti koirien vatsaonteloiden tähystysleikkaukset Jyväskylässä ensimmäisenä Suomessa.

Opettajasta tuli oppilas

Roolit vaihtuivat. Suvista tuli opettaja, Teposta oppilas.

– Tähystysleikkauksen opettelu vaati minun tapauksessani vaimon, joka tuli raskaaksi, Teppo naurahtaa.

Suvi jäi äitiyslomalle, ja Tepolle aukesi työpaikka.

– Tähystysleikkauksessa on paljon etuja. Se on helpompi ja nopeampi kuin avoleikkaus, Teppo hehkuttaa.

Teppo oppi tähystysleikkausten teon Suvilta. Jarkko Riikonen / Yle

Kaikki eivät olleet samaa mieltä. Kollegat suhtautuivat Suvin mukaan uuteen tekniikkaan aluksi varauksella, koska se vaatii kalliita laitteita ja uuden oppimista.

Eläintenomistajat sen sijaan ottivat uutuuden riemulla vastaan. He vertasivat sitä omiin tähystysleikkauksiinsa, jotka ovat helpompia kuin avoleikkaukset.

Nyt takana on kaksitoista vuotta tähystysleikkauksia. Suvi ja Teppo ovat tehneet niitä yli tuhat ja opettaneet tekniikkaa lukuisille suomalaisille eläinlääkäreille.

– Ilmapiiri on muuttunut ihan täysin ja koulutusta kysellään meiltä molemmilta jatkuvasti. Korona on rajoittanut toimintaa, mutta haluamme panostaa jatkossakin kollegoiden kouluttamiseen, Suvi sanoo.

Kulkukoirien auttajat

Suvi halusi auttaa Romanian kulkukoiria. Siihenkin hän houkutteli Tepon mukaan.

Romaniaa piinaa mittava katukoiraongelma. Maassa on satoja tuhansia vapaana juoksentelevia koiria, jotka lisääntyvät hallitsemattomasti.

Heinolat perustivat AlmaHelp -järjestön. Sen turvin paikalliset eläinlääkärit steriloivat koiria pienessä Tantavan kylässä.

– Se on hippu valtameressä, eikä missään nimessä ratkaise kammottavaa ongelmaa, mutta se on yksi tapa edistää tilannetta, Suvi sanoo.

Eläinlääkäripariskuntaa huolestuttaa myös kotimaan kissapopulaatio-ongelma. He ovat muun muassa lahjoittaneet sterilisaatioita paikallisille löytöeläintoimijoille.

Suvi kutoi Tepolle paidan maailman jukuripäisimmän lampaan villasta. Muun muassa siitä Teppo kirjoittaa somessa. Jarkko Riikonen / Yle

Tarinoita villapaidoista ja antibiooteista

Laajakirjoinen antibiootti on kuin haulikko, joka paukauttaa kaikkia lähelle osuneita tappamatta ketään, kapeakirjoinen lääke taas on hirvikivääri, jolla losauttaa kerralla yhden luontokappaleen hengiltä.

Muun muassa tällaisella vertauksella Teppo kansantajuistaa eläinlääketiedettä somessa.

Iso osa teksteistä käsittelee pariskunnan ammattia, mutta mukaan mahtuu muutakin. Teppo kertoo esimerkiksi siitä, kuinka Suvi kutoi hänelle paidan maailman jukuripäisimmän lampaan villasta.

Facebook-sivulla on lähes 26 500 seuraajaa.

– Katselen maailmaa vähän eri vinkkelistä, mikä näyttää miellyttävän lukijoita, Teppo toteaa.

Aiheet löytyvät omasta elämästä.

– Yhdessä 800:sta tarinasta vähän huijasin. Kaikki muut ovat tapahtumia, jotka ovat sattuneet itselle.

Monesti Teppo käsittelee somessa ajankohtaisia aiheita, kuten viimeksi punkkeja.

– Ihmisiä kiinnostaa enemmän, kun puhuu ajankohtaisesta asiasta ja kytkee sen johonkin potilaaseen.

Vahva suositus punkkilääkkeille

Heinoloiden jälkikasvu ei ehkä pelkää punkkeja, mutta mökkireissu Hankoon opetti Tepon ennakoimaan niiden puremia.

Teppo nyppi koirastaan mökkiviikon aikana yli 150 verenimijää. Sittemmin koira sairastui moniniveltulehdukseen, jonka syyksi eläinlääkäri-omistaja arvelee punkkien puremia.

Nyt Heinolat matkaavat jälleen Hankoon, ja Teppo on voidellut koiransa punkkilääkkeellä ennen matkaa.

– Suosittelen punkkilääkkeiden käyttöä, vaikka ne voivat aiheuttaa sivuoireita, eläinlääkäri toteaa.

Lue lisää:

Joka kymmenes eläinlääkäri tekee viikossa yli 80 tuntia töitä – rankan päivyystysputken jälkeen eläinlääkärillä on vain yksi toive: "Kunhan saisin nukkua"

Eläinlääkäri kehottaa työssään uupuvia alan ammattilaisia hakemaan apua: "Lähes jokainen tietää jonkun itsemurhaan päätyneen kollegan"

Työnohjaajista haetaan nyt apua eläinlääkäreiden uupumukseen: "Armottomuus itseä kohtaan on juurtunut ammattikuntaan"