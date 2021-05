Kaivosyhtiö etsi Kainuussa malmia, mutta jäljelle jäi vain jätekontteja: vuosien jälkeen ne siirretään vihdoin pois Paltamosta

Kontit omistava Kalevala Gold toimittaa rikastusjätteen Leppävirran Riikinnevalle. Loput on tarkoitus saada pois tällä viikolla, kunhan konteissa oleva rikastushiekka saadaan sulamaan säiden lämmetessä.

Kalevala Goldin kontit siirretään vihdoin Paltamosta, ja sen myötä suomalais-englantilaisen kaivosyhtiön neljän vuoden takainen malminetsintäreissu saa päätöksen.

Yhtiön oli tarkoitus irrottaa Kuikan peruskallion kvartsijuoniin keskittynyttä kultapitoista malmia vuonna 2017.

Kalevala Gold teki räjäytyksiä Kainuussa Suomussalmella. Ne ylittivät ely-keskuksen mukaan tavanomaisen malminetsinnän mittakaavan. Yhtiö ei ollut kuitenkaan tehnyt koetoimintailmoitusta.

Kultakaivosta Suomussalmelle ei kuitenkaan ole toistaiseksi tullut. Sen sijaan Paltamoon sijoitettiin kolme merikontillista jätettä, joka on peräisin Suomussalmelta.

Toiminnan takana oleva Kalevala Gold ei ely-keskuksen kehotuksesta huolimatta saanut vietyä kontteja mihinkään.

Yhtiölle asetettiin uhkasakko viime keväänä. Viime vuoden lopulla ely-keskuksesta kerrottiin, että yhtiö esitti ympäristöluvan hakemista jätteen varastoinnille sekä jätteen viemistä Kiinaan jatkokäsittelyä varten.

Nyt Paltamossa on alkanut tapahtua. Ympäristöasiantuntija Heli Marin Kainuun ely-keskuksesta kertoo, että jätteiden siirto on aloitettu viime viikolla. Hän vahvistaa sähköpostilla, että on nähnyt rahtikirjat ensimmäisen lastin kuljetuksesta. L&T Teollisuuspalvelut ottaa vastaan kultamalmin rikastusjätteen noin 160 tonnin erän Leppävirran Riikinnevalle.

Marin kertoo, että loput on tarkoitus saada pois tällä viikolla, kunhan konteissa oleva rikastushiekka saadaan sulamaan säiden lämmetessä. Yhtiön kertoman mukaan myös koetoiminnassa käytetyn rikastuslinjan purkaminen on saatu tehtyä loppuun.

Ely tarkastaa kohteen saatuaan ilmoituksen siirron suorittamisesta.