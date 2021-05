Yhä useammassa mökkiveneessä on jo kaikuluotain ja karttaplotteri – elektroniikkaan ei kuitenkaan pidä luottaa sokeasti

Veneilykausi on päässyt eteläisessä Suomessa kunnolla vauhtiin, kun esimerkiksi Kymijoen vesistön kanavat avattiin liikenteelle.

Korona-aikana veneilyn suosio on lisääntynyt ja venekauppa on käynyt vilkkaana. Veneiden koko kasvaa, samoin moottoritehot. Samalla myös veneilyssä käytettävän elektroniikan käyttö yleistyy. Yhä useammassa tavallisessa mökkiveneessäkin on kaikuluotaimen ja karttaplotterin yhdistelmä. Karttaplotteri on navigointilaite, joka näyttää veneen sijainnin ja suunnan sähköisellä kartalla.

Kalastusvälineitä ja veneilyelektroniikkaa maahantuovan OPM International Oy:n toimitusjohtaja Anssi Lehtinen arvioi, että veneilyelektroniikan myynti kasvoi Suomessa viime vuonna yli 30 prosenttia, ja tänä vuonna jopa enemmän, mikäli koronan aiheuttama komponenttipula ei hyydytä tuotantoa. Lehtinen laskeskelee, että veneilyelektroniikan kuluttajakaupan arvo pyörii noin 20 miljoonassa eurossa.

Kalliita leluja vai turvatekniikkaa?

Innokkaimpiin sähköisten apuvälineiden käyttäjiin kuuluvat vapaa-ajankalastajat. Kaikuluotaimia on käytetty jo vuosikymmeniä kalojen löytämiseen. Turvallisuus näyttelee kuitenkin nykyään yhä suurempaa roolia. Lahtelainen Jouni Tukiainen on innokas vetouistelija.

Hänen veneestään löytyy esimerkiksi tutka. Se näyttää muut vesilläliikkujat ja jopa kalaverkkojen merkkiliput. Tukiaisen veneessä on myös VHF-radio, jota hän pitää yhtenä keskeisimmistä turvallisuusvarusteista. Hän korostaa radion DSC-hälytysjärjestelmää, jolla saadaan tarvittaessa hätäkutsu kaikille lähistöllä oleville veneille. Hätäkutsu velvoittaa kaikki sen tavoittamat veneet apuun.

Karttaplotterin näytöltä saattaa kadota esimerkiksi matalikoista tai kivistä kertovia symboleita, kun karttanäkymää zoomaa riittävän laajaksi. Paperikartta on yhä tarpeellinen. Mika Moksu / Yle

Tukiainen kavereineen harrastaa merilohen uistelua, ja edessä on kalareissu Ahvenanmaalle.

– Kevään ensimmäisellä kalareissulla veneestäni hajosi tutka. Koska se on aika kallis, mietin pitkään hankinko uutta. Totesin kuitenkin, että se on varsinkin merellä välttämätön, Tukiainen sanoo.

Hyvä renki, huono isäntä

Suomen Meripelastusseura huolehtii veneilijöiden turvallisuudesta merialueilla ja järvillä. Yhdistyksen turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Marko Stenberg pitää teknisten apuvälineiden yleistymistä hyvänä asiana. Hän kuitenkin korostaa, että mihinkään laitteeseen ei saa yksinään luottaa.

Stenberg muistuttaa, että esimerkiksi karttaplotterin näytöltä saattaa kadota esimerkiksi matalikoista tai kivistä kertovia symboleita, kun karttanäkymää zoomaa riittävän laajaksi.

Stenberg pitää hyvänä sitä, että veneissä on useampia laitteita. Kun tutka, karttaplotteri ja kaikuluotain antavat tietoa syvyydestä, suunnasta ja muusta liikenteestä, on veneen kuljettajan helpompi pysyä perillä sijainnistaan.

Pelkkään karttaplotteriin Stenberg ei luottaisi. Satelliittipaikannukseen perustuvat laitteet ovat edelleen epätarkkoja, vaikka tekniikka on kehittynyt. Hän myös muistuttaa satelliittisignaalien häiritsemisestä, joka on pahimmillaan aiheuttanut jopa mailin heiton veneen todelliseen sijaintiin.

– Paperikartta on syytä pitää mukana ja muistaa tähystys. Teknisistä apuvälineistä on apua, mutta pitää tuntea niiden rajoitteet, hän painottaa.

