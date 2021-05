Analyysi: Elon Musk hypettää Dogecoinia ja meemeilee SNL:ssä, koska sillä Mars saa huomiota

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk vieraili lauantaina legendaarisessa viihdeohjelma Saturday Night Livessä. Omalaatuisesta nettiolemuksesta tunnetun miljardöörin hassuttelut keräsivät ohjelmalla kauden kolmanneksi parhaat katseluluvut.

Muskin juontokeikka aiheutti jo ennakolta närää internetin kuppikunnissa. Mielensä pahoittaneet verkkokeskustelijat nostivat esille Muskin vähättelevän suhtautumisen koronapandemiaan, Teslan autotehtaiden huonot työolot ja Muskin kiinnostuksen kryptovaluuttoihin. Kutsua verrattiin Donald Trumpin SNL-vierailuun marraskuussa 2015.

Musk on ristiriitainen henkilö. Kriitikot näkevät hänen jokaisen liikkeensä todellisuudentajunsa menettäneen riistokapitalistin kouraisuna. Kannattajat taas puolustavat hänen jokaista twiittiään kulttimaisella intohimolla.

Yhteistä kaikille kuitenkin on se, että he puhuvat Muskista. Ja tämä on hänen päämääränsä.

Ohjelman avausmonologissa (siirryt toiseen palveluun) Musk esitteli tulevaisuuden visionsa.

– Uskon, että uusiutuvassa energiassa on tulevaisuus. Uskon, että ihmiskunnan on tultava useita planeettoja asuttavaksi, avaruuteen suuntaavaksi sivilisaatioksi, Musk ennusti.

Nämä ovat innostavia tavoitteita, eikö? hän kysyi perään.

Sitä ne ovat. Ihmiskunnan pitkäaikaisen säilymisen kannalta elintärkeitä tavoitteita. Mutta ne eivät ole tavoitteita, joilla saadaan suuren yleisön huomio. Musk tietää tämän.

– Jos julkaisin vain tuon [vision] Twitterissä, olisin selvillä vesillä, Musk naurahti.

Tämän jälkeen hän esitteli twiitin (siirryt toiseen palveluun), jossa hän vitsailee pilvenpoltolla ja numerolla 69. Tällä saadaan suuren yleisön huomio.

Dogecoin on kantoraketti huomion keskipisteeseen

Musk on maailman yritysjohtajista ehdottomasti aktiivisin ja omaperäisin twiittaaja. Hän on vajaalla 54 miljoonalla seuraajalla Twitterin toiseksi suosituin liikemies. Microsoftin perustaja Bill Gatesilla on vielä reilun miljoonan seuraajan kaula. Gates on tosin twiitannut vain nelisentuhatta kertaa, kun Musk on töötännyt eetteriin yli 14 000 twiittiä.

Muskin Twitter-virta on sekoitus meemejä, trollausta ja avaruusintoilua. Etenkin miljardöörin harrastama meemeily on aiheuttanut närää. Muskia on useaan otteeseen syytetty meemien riistämisestä (siirryt toiseen palveluun) internet-proletariaatin näppäimistöiltä.

Syytöksiin Musk suhtautuu välinpitämättömästi. Hän katsoo, että meemit ovat vapaata riistaa. Ne ovat internet-kollektiivin yhteisomistuksessa. Hän ja muut toverit vain jakavat yhteistä hyvää eteenpäin.

On totta, että meemien alkuperää on usein vaikea selvittää. Totta on myös se, että suurin osa Twitter-meemeistä on kopioita jostain toisaalta.

Muskin ongelma on se, että hän käyttäytyy Twitterissä kuin kuka tahansa tavallinen kaduntallaaja. Hän on kuitenkin päivästä riippuen maailman rikkain tai toiseksi rikkain ihminen. Hänen twiiteillään on aina enemmän painoarvoa.

Hyvä esimerkki tästä on Dogecoin-kryptovaluutta, jota Musk on viime aikoina hypettänyt. Vitsinä luodun kryptovaluutan arvo on tänä vuonna satakertaistunut. Sen markkina-arvon on tällä hetkellä yli 55 miljardia euroa.

Ennen SNL-lähetystä Dogecoinin arvo oli noussut lähes pystysuoraan. Hetkeä ennen lähetystä kurssi kääntyi syöksyyn. Kryptovaluuttakaupan mahdollistava Robinhood-sijoitussovellus kaatui (siirryt toiseen palveluun) ja analyytikot saivat lisää ihmeteltävää.

Eilen Muskin SpaceX-yhtiö ilmoitti laukaisevansa Doge-1 -satelliitin kohti Kuuta. Laukaisun kustannukset maksetaan Dogecoineilla.

Musk ei ole hypettänyt Dogecoinia, koska hän uskoo juuri sen olevan tulevaisuuden valuutta. Syy on paljon yksinkertaisempi.

Dogecoin on meemi, joka kerää huomiota. Puhuessaan Dogecoinista Musk saa itse huomiota ja siinä sivussa hän pääsee kertomaan ihmisille visiostaan.

Kaikki yhtiöt vievät Marsiin

Tesla-pomo on pitkään haaveillut punaisen planeetan valloittamisesta. Vajaat kaksikymmentä vuotta sitten hän perusti rakettiyhtiö SpaceX:n, joka lyhyessä ajassa mullisti avaruuslennot mahdollistaen kantorakettien uudelleenkäytön.

Vuonna 2016 Musk perusti SpaceX:n kylkeen tunnelien kaivamiseen keskittyvän The Boring Companyn. Yritys visioi hyperloop-tunneleita, joissa tavarat ja ihmiset kiitävät tyhjiössä jopa tuhannen kilometrin tuntivauhtia.

Samaan aikaan Tesla hankki SolarCity-aurinkoenergiayhtiön.

Näiden yhtiöiden lisäksi Musk on perustanut tekoälylaboratorio OpenAI:n ja ihmisen aivot tietokoneeseen kenties joskus yhdistävän Neuralink-teknologiayhtiön.

Kaikkien näiden yhtiöiden voidaan katsoa pyrkivän yhteen päämäärään, Marsin asuttamiseen. SpaceX vie meidät sinne, The Boring Company poraa tunnelit, joita pitkin Teslan valmistamilla sähköautoilla liikutaan.

Tekoäly ja ihmismielen yhdistäminen suoraan koneeseen ovat myös tärkeitä asioita viimeistään siinä vaiheessa, kun universumin lämpökuolema on tehnyt kovalevystä ainoan elinkelpoisen ympäristön tajunnalle.

On hyvä olla ajoissa liikkeellä.

Miljardöörit katselevat taivaalle

Musk ei ole ainoa miljardööri, joka tähyilee taivaalle. Tällä hetkellä maailman rikkaimman ihmisen titteliä hallussaan pitävä Jeff Bezos on myös lähtenyt mukaan avaruuden valloittamiseen.

Amazon-pomon avaruusyhtiö Blue Origin on käynyt kovaa kilpailua SpaceX:n kanssa Yhdysvaltain avaruushallinnon rahakkaista sopimuksista. Viime kuussa Musk voitti yhden kilpailun, kun Nasa valitsi SpaceX:n raketit lennättämään astronautit seuraavan kerran Kuuhun.

Bezosin Blue Origin on valittanut päätöksestä. Yhtiön mukaan sopimuksen reunaehtoja muutettiin kesken tarjouskilpailun. Musk vastasi uutiseen tuttuun tapaansa Twitterissä.

Muskin vastaus alleviivaa hyvin kahden miljardöörin eroja.

Molempien miesten tehtaista kantautuu valituksia huonoista työoloista. Molemmat ovat ottaneet kovan linjan työntekijöiden järjestäytymisyrityksiä vastaan. Molemmat tekevät kaikkensa välttääkseen verojen maksamisen.

Mutta siinä missä Bezos näyttäytyy ökytaloineen ja -jahteineen sarjakuvapahikselta Musk vaikuttaa hieman vinksahtaneelta keksijältä. Musk on tehnyt Twitterissä sekoilemalla itsestään helpommin lähestyttävän ja siksi hänellä on valtava joukko puolustajia. Bezosin puolustujat ovat vähissä. Eikä kukaan oikein tiedä, mikä hänen visionsa oikein on.

Hyvät herrat, entä planeetta Maa?

Mitä se kertoo, kun kaksi maailman rikkainta ihmistä haluaa kaikin keinoin päästä pois Tellukselta?

Myötämielisin vastaus on, että miljardöörit haluavat tehdä kaikkensa, jotta ihmiskunta tai mitä ikinä ihmisistä ajan myötä kehittyy, säilyisi mahdollisimman pitkälle ajassa.

Osoituksena tästä ajatuksen juoksusta Amazonin perustaja on alkanut rakentaa Texasiin kelloa, jonka on tarkoitus tikittää 10 000 vuotta.

Tämä on perspektiivi, josta Bezos tarkkailee maailmaa. On todennäköistä, että se ei ole perspektiivi, josta sadattuhannet Amazonin työntekijät tarkkailevat maailmaa. Mutta he eivät yritäkään pelastaa ihmiskuntaa.

Kun Bezosta ja Muskia vertaa entiseen maailman rikkaimpaan ihmiseen Bill Gatesiin, kontrasti on suuri. Kovana ja armottomana johtajana 90-luvulla tunnetuksi tullut Gates on vuosien saatossa muuttunut yhdeksi maailman avokätisimmistä hyväntekijöistä.

Gates on luonut maailman suurimman yksityisen hyväntekeväisyysjärjestön, joka keskittyy tarttuvien tautien ehkäisyyn köyhissä maissa. Gates oli mukana perustamassa The Giving Pledge -kampanjaa, jossa rikkaat lupautuvat luopumaan suurimmasta osasta omaisuuttaan joko elämänsä aikana tai kuolemansa jälkeen (Musk on allekirjoittanut lupauksen, Bezos ei. Bezoksen entinen vaimo MacKenzie Scott sen sijaan on mukana lupauksessa).

Voidaan sanoa, että Gates yrittää pelastaa ihmiskunnan nyt. Bezos ja Musk yrittävät pelastaa ihmiskunnan tuhansien, jopa miljoonien, vuosien päästä.

Toki Musk ja Bezos ovat tehneet isoja lahjoituksia etenkin ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Lisäksi Muskin ja Teslan vaikutus sähköautojen yleistymiseen on kiistaton. Autokannan sähköistämisellä on varmasti positiivinen vaikutus ilmastoon. Bitcoinilla maksetulla Teslalla saa kuitenkin ajella muutamat mökkireissut ennen kuin sen ympäristövaikutukset on kompensoitu.

Ehkä ristiriidattomilla visioilla ei vain saa tarpeeksi huomiota.