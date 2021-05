Teräaseilla varustautumisesta on tullut yleistä huumekaupassa myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla – roadman-ilmiöstä ei vielä tietoa

Pääkaupunkiseudulla on ollut useita ryöstöjä ja väkivaltarikoksia, joista epäillään nuoria. Tekovälineenä on yleensä teräase, joka on ollut nuorella hallussa. Ongelma ei ole yksin pääkaupunkiseudun.

Myös Pirkanmaalla teräaseiden määrä tuntuu poliisin mukaan yleistyneen. Ilmiö on niin piilossa, että siitä on vaikea saada otetta ennen kuin tapahtuu jotain vakavaa. Tällaista tapauksia on jo ollut.

Rikostarkastaja Jari Koski kertoi aiemmin Ylelle, että puukkoja takavarikoidaan pääkaupunkiseudulla yhä nuoremmilta. Joukko on kuitenkin hyvin rajallinen ja teräaseilla varustautuvilla on monesti jo muuta rikostaustaa.

Rikosten yhteydessä esiin on noussut termi roadman. Slangisana on ollut suomalaisessa urbaanissa sanakirjassa 1,5 vuotta. Harvalle aikuiselle sana on tuttu.

Nuorille termi tarkoittaa, että pitää varoa roadmaneja, toisia nuoria, jotka tekevät rikoksia ja joilla voi olla teräase mukana.

Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden johtava koordinaattori Tiina-Liisa Vehkalahti on kuullut termin, joka tulee Britanniasta ja tarkoittaa rikollista kadullakulkijaa. Ilmiö on Suomessa marginaalinen.

Pitkä pahoinvointi taustalla

Vehkalahti toivoo, ettei ilmiötä ihailla. Tietoa siitä on vielä niin vähän, että on vaikea tietää, pelkäävätkö toiset nuoret teräaseen kanssa kulkevia nuoria.

– Olin vappuna kadulla ja koulujen päättäjäisissä. En ole törmännyt ikinä ilmiöön itse. Kukaan nuori ei ilmaissut kantavansa teräasetta. Varmasti jollain on, mutta sitä ei sanota.

Vehkalahden mukaan kyse on tiettyjen nuorten pitkään kestäneestä pahoinvoinnista.

– Kukaan nuori ei päätä yhtäkkiä, että alan kantaa teräasetta ja käyttää päihteitä. Takana on pitkä tarina.

Liittyy huumekauppaan

Kokeneiden poliisien huomioiden mukaan teräaseiden kantaminen liittyy usein huumekauppaan. Huumekauppaan sisältyy riski, että joko ostaja tai myyjä pettää.

Ilmiö näkyy poliisille ilmoitetuissa rikoksissa ja poliisin tilastoissa.

Viime vuonna poliisille ilmoitettujen törkeiden pahoinpitelyiden määrä nousi koko Suomessa 8 prosenttia, ryöstöjen 10 prosenttia ja kaikkien huumausainerikosten 20 prosenttia.

Pelkästään Pirkanmaalla poliisille ilmoitettujen henkirikosten määrä nousi kymmeneksellä ja huumausainerikosten neljänneksellä.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen rikosylikomisario Pasi Nieminen kertoo, että viime viikonloppuna oli yksin Pirkanmaalla useita huumausaineisiin liittyviä rikosepäilyjä, joissa teräase oli mukana. Tapaukset liittyvät joko riitoihin tai velkojen perintään.

– Säännönmukaisesti puukko on esillä: joko uhataan tai huidotaan sillä.

Teräaseita ei ole vain nuorilla, vaan Niemisen mukaan kaikenikäisillä.

– Huumekaupankäyntiin liittyy aina se riski, että toinen pettää. Siksi varustaudutaan puukolla.

Usein puukot ovat sekä myyjällä että ostajalla.

Myös ryöstöissä teräaseet ovat esillä, niihinkin rahantarve tulee poliisin mukaan usein päihteiden väärinkäytöstä. Teräaseet voivat tilanteen kärjistyessä tulla käyttöön, vaikka alun perin niillä on ollut tarkoitus uhata. Tästä voi seurata uhreille vakavia vammoja ja tekijöille pitkiä tuomioita.

Myös sivullisia uhreina

Myös sivulliset ovat joutuneet vastikään teräaseiden uhriksi.

Rikoskomisario Jari Luoto tutkii parhaillaan tapausta, jossa Lempäälässä olevaan omakotitaloon tunkeuduttiin väkivalloin. Uhri sai vakavat vammat teräaseesta.

Tekijää epäillään tapon yrityksestä, törkeästä ryöstöstä ja törkeästä kotirauhan rikkomisesta Lempäälässä. Uhri oli tämänhetkisten tietojen mukaan valikoitunut täysin sattumanvaraisesti. Tarkoitus oli ryöstää joku.

Epäilty sai autonavaimet haltuun ja pakeni asukkaan autolla, kunnes hänet otettiin kiinni.

Tampereella käsiteltiin oikeudessa vastikään myös Kaupin puukotusta, jossa kahta nuorta miestä syytetään murhan yrityksestä. Siinäkin uhri oli tuntematon ja teko tapahtui keskellä päivää.

Vallilan taposta tuomitulle 16-vuotiaalle tuomittiin puolestaan vasta lisää vankeutta Tampereella ryöstön ja tapon yrityksestä sekä kotirauhan rikkomisesta. Siinäkin uhri oli tekijälle tuntematon.

Teräaseisiin liittyvät tapaukset ovat myös Luodon huomion mukaan lisääntyneet huolestuttavasti.

– Jollain lailla on näkyvissä tämä varustautuminen. Ehkä se kertoo tilanteesta, että koetaan uhkaa ja kannetaan asetta oman turvallisuuden takia tai sen takia, jos joutuu hyökkäyksen kohteeksi.

Varustautuminen liittyy hänenkin mukaansa etenkin huumausainerikollisuuteen.

– Huumausaineet ja teräaseet käyvät käsi kädessä, Luoto sanoo.

Pirkanmaan käräjäoikeudessa annettiin vastikään useita vankeustuomioita törkeästä ryöstöstä ja ryöstöistä. Siinä nuorilla oli aseena teräaseen lisäksi kaasutoiminen kuula-ase ja teleskooppipatukka. Lisäksi ohiajavasta autosta oli ammuttu ilmapistoolilla laukauksia mopolla tien reunassa ajavaa tuntematonta henkilöä kohti.

Tarkoitus oli ollut myös ryöstää asunto, jossa olisi huumausaineita, mutta myöhemmin selvisi, että asunto oli väärä.

Osa piilorikollisuutta

Teräaseiden kuljettaminen yleisellä paikalla on piilorikollisuutta. Rikoskomisario Markku Laakso sanoo, että aseet tulevat ilmi oheisrikoksina huumausainerikoksiin tai järjestyshäiriöihin liittyen.

– Emme tiedä, kuinka monella kadunkulkijalla on teräase tai pistooli.

Laakson mukaan huumausaineiden katukaupan yhteydessä ryöstetään usein ihmisiä. Määrä ei tule poliisin tietoon.

– Sekin on piilorikollisuutta. On ymmärrettävää, että jos joku on ostamassa huumeita, ei ole ensimmäisenä ilmoittamassa ryöstöstä, Laakso sanoo.

Voit keskustella uutisesta 13.5. klo 23 asti.

Lue lisää:

Poliisi takavarikoi teräaseita yhä nuoremmilta Helsingissä, ja tällaisia ne ovat

Alaikäisten tekemien ryöstöjen määrä oli karata käsistä Espoossa – sitten poliisi keksi, miten päästä lähemmäksi rikoksia tehtailevia nuoria

"Käydäänkö ryöstämässä hänet", Jani kysyi kavereiltaan, kun näki kalliin vyön tuntemattomalla pojalla – tällaisia ovat nuorten tekemät ryöstöt