Kannattaako teatteria striimata? Tuoreen tilaston mukaan maksavat asiakkaat ovat vähissä – Turun Linnateatteri on yksi harvoista onnistujista

Tatu ja Patu, syömään! on yksi Linnateatterin suosituista striimattavista esityksistä. Rooleissa ovat Kalle Tulander (vas.) ja Jaakko Loukkola.

Tatu ja Patu, syömään! on yksi Linnateatterin suosituista striimattavista esityksistä. Rooleissa ovat Kalle Tulander (vas.) ja Jaakko Loukkola. Peter Sebastian / Linnateatteri

Moni teatteri on striimannut esityksiään pandemian aikana. Teatterin tiedotuskeskuksen tilasto osoittaa, että ilmaiseksi tarjottu sisältö voi kerätä hyvin yleisöä, mutta lipputuloille suoratoistamalla on vaikea päästä.

Teatterit joutuivat uuden äärelle pandemian iskiessä. Moni kokeili muiden kulttuurilaitosten tapaan esitysten tarjoamista suoratoistona verkossa.

Teatterin tiedotuskeskuksen Tinfon tuoreen tilaston (siirryt toiseen palveluun) mukaan menestys on ollut kaikkea muuta kuin varmaa. Ilmaiseksi tarjottu sisältö on voinut kerätä suuriakin määriä yleisöä, mutta maksullisiin striimeihin on pääsääntöisesti ostettu vain vähän lippuja.

Itse tilasto on ensimmäinen laatuaan, ja siksi pikemminkin suuntaa antava kuin kaiken kattava. Ilmaiseksi tarjottujen striimien luvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Striimien sisältö on vaihdellut kokopitkistä teoksista minuutin mittaisiin joulukalenteriyllätyksiin, ja mukana on niin somekanavissa kuin omilla verkkosivuilla lähetettyjä esityksiä.

Tilasto ei erittele siis esimerkiksi sitä, millä perustein videon käynnistys on laskettu katselukerraksi. Teatterit ovat itse ilmoittaneet lukunsa Tinfolle.

Poimintoja Tinfon taulukosta (maksulliset lataukset tai katselukerrat)

Taulukkoa ladataan

Linnateatteri oli ensimmäisten joukossa ja pärjäsi parhaiten

Suurista ja keskisuurista teattereista Tampereen Teatteri keräsi suoratoistonäytöksiinsä viime vuonna 7 859 maksavaa asiakasta. Suomen Komediateatterin striimit keräsivät tilaston mukaan 9 000 maksullista latausta tai katselukertaa.

Tilastossa ovat mukana valtionosuutta saavat (vos) teatterit ja tanssiryhmät, Suomen Kansallisteatteri ja Suomen Kansallisooppera. Tilaston mukaan maksullisia striimejä tarjosi yhteensä 19 teatteria. Yli tuhanteen maksulliseen lataukseen tai katselukertaan ylsi kuusi teatteria.

Maksavan striimiyleisön suhteen parhaiten pärjäsi ryhmien ja pienteattereiden puolelle luokiteltu turkulainen Linnateatteri. Sen lähettämät maksulliset striimit keräsivät viime vuonna yhteensä 9 485 katsojaa.

– Olimme viime keväänä varmaan ensimmäisten joukossa, jotka lähtivät striimaamaan esityksiä. Koimme sen tärkeäksi, etteivät kulttuurinnälkäiset ihmiset jää tyhjän päälle, Linnateatterin taiteellinen johtaja Jussi Vahvaselkä toteaa.

Jussi Vahvaselkä uskoo, että pandemian jälkeen Linnateatteri lähettää verkossa ohjelmistosta poistuneita teoksia. Peter Sebastian / Linnateatteri

Linnateatteri luotti striimien suhteen siihen, mikä toimii livenäkin. Lähtökohtana oli tarjota kiinnostavien tekijöiden kiinnostavia esityksiä ja pitää huolta siitä, että katsojat saavat tiedon esityksistä.

– Markkinoimme striimejä isosti. Oli somekampanjaa ja bannereita, joiden avulla tieto levisi myös Turun ulkopuolelle, Vahvaselkä kertoo.

Sohvateatteriksi ristitty striimipalvelu on Vahvaselän mukaan jäämässä Linnateatterin palveluvalikoimaan pandemian jälkeenkin. Haaveena olisi saada luotua teoksille pitkää häntää kuvaamalla esityksiä.

– Tarkoitus on, että teokset jäisivät elämään sohvateatterina sen jälkeen, kun ne poistuvat liveohjelmistosta. Striimilippuja täytyy saada tietty määrä myytyä ennen kuin kulut saadaan edes nollille, mutta yritämme saada sen jossain vaiheessa käännettyä niin, että siitä tulisi yksi puro taloudellisessa kokonaisuudessa.

Poimintoja Tinfon taulukosta (maksuttomat lataukset / katselukerrat)

Taulukkoa ladataan

Kansallisoopperan ilmaisilla striimeillä lähes 1,8 miljoonaa käynnistyskertaa

Suomen Kansallisooppera ja -baletti huitelee maksuttomien striimiesitysten osalta omissa lukemissaan. Kun muiden tilastoitujen teattereiden katselukerrat lasketaan tuhansissa ja muutaman teatterin kohdalla kymmenissätuhansissa, Kansallisoopperan ilmaisilla striimeillä oli viime vuonna 1 788 404 käynnistystä.

– Olin siitä aika hämmästynyt, Kansallisoopperan tallennetuottaja Mikko Hannuksela sanoo.

Kasvu oli hurjaa, sillä edellisvuonna vastaava lukema oli 980 000. Murskaava ylivoima johtunee ainakin siitä, että Kansallisooppera oli jo ennen pandemiaa panostanut nimenomaan esitystensä suoratoistoon omalla Stage24-virtuaalinäyttämöllä. Kuvauskalusto löytyy omasta takaa, ja viisi vuotta sitten päänäyttämön taakse rakennettiin ääni- ja kuvatarkkaamo.

Se kaikki edistää valtion rahoittaman kulttuurilaitoksen velvoitetta olla kaikkien suomalaisten tavoitettavissa.

– On kätevämpää ja kustannustehokkaampaa suoratoistaa näytöksiä päänäyttämöltä kuin raahata lavasteita junalla tai bussilla pohjoiseen.

Covid fan tutte oli Kansallisoopperan koronamenestys. Karita Mattila oli yksi produktion tähdistä. Pekka Tynell / Yle

Oma roolinsa on talon taiteilijoiden kanssa vuonna 2014 laaditulla mediasopimuksella, joka määrittelee taiteilijoille korvaukset digitaalisista esityksistä.

– Olen ymmärtänyt, että teattereissa mediasopimuksia ei ole vastaavasti päivitetty. Silloin neuvottelut striimeistä ovat raskaampia ja vaikeampia.

Covid fan tuttesta tuli kansainvälinen ilmiö

Yksi Kansallisoopperan viime vuoden merkittävistä striimimenestyksistä oli syyskuun alussa esitetty ja korona-aikaan räätälöity Covid fan tutte. Minna Lindgrenin uudelleen tekstittämä Mozart-sovitus keräsi maailmanlaajuisesti 400 000 striimikatsojaa.

– Oopperasta tuli kansainvälinen ilmiö, kun siitä kirjoittivat muun muassa New York Times ja The Guardian, Hannuksela iloitsee.

Stage24:lla julkaistu video saa katselukerran aina käynnistyksen yhteydessä, eikä palvelu erottele sitä, käynnistääkö sama henkilö videon useita kertoja.

Esimerkiksi Covid fan tuttea katsottiin Hannukselan mukaan keskimäärin yllättävän pitkään, jopa 40 minuuttia.