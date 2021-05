Katso suorana klo 11.00: Savonlinnan Oopperajuhlien siirtyminen on iso pettymys lapsi- ja nuorisokuorolaisille

Savonlinnassa valmistaudutaan nyt toiseen peräkkäiseen kesään ilman oopperaa. Maailmankuululle tapahtumalle oopperaesitysten siirtäminen on kova isku.

Oopperajuhlien vaikutus Savonlinnassa ulottuu laajalle.

Esimerkiksi oopperan lapsi- ja nuorisokuoro on harjoitellut täysillä jo marraskuusta lähtien. Kuoronjohtaja Leena Astikainen kertoo kuorolla olevan paljon työtä ja harjoitustunteja takanaan koko koronan sotkemalta ajalta.

– Viime ja tätä kesää varten kuoro on harjoitellut jo noin 80 tuntia. Kyllä tämä iso pettymys on etenkin lukioikäisille, joille kuoropesti on myös kesätyö.

Oopperajuhlat pyörii satojen vapaaehtoistyöntekijöiden voimin. Suurin vapaaehtoisryhmä koostuu järjestyksenvalvojista, joista suurin osa on paikallisten urheiluseurojen hyväksi talkootyötä tekeviä junioripelaajien vanhempia.

Vapaaehtoisia toimii myös ensiapuringissä ja esimerkiksi paikannäyttäjinä Olavinlinnassa.

Urheiluseuroista Juniori-SaPKo ja jalkapalloseura STPS:n edustus- ja juniorijoukkueet jakavat oopperailtojen järjestyksenvalvojapestit.

Oopperatalkoilla on seuroille iso taloudellinen merkitys. Juniori-SaPKon puheenjohtaja Vesa Pölönen kertoo, että talkootyö on tuottanut seuralle vajaan 20 000 euron potin.

Oopperajuhlien siirtäminen ja menetetyt talkooeurot näkyvät Juniori-SaPKon budjetissa ja vanhempien kukkarolla korkeampina harrastusmaksuina.

Olavinlinnan oopperat ja Karita Mattilan gaalakonsertit peruttu, muut konsertit järjestetään

Savonlinnan Oopperajuhlien ohjelmistoon kuuluu oopperoiden lisäksi konsertteja ja laulukilpailu. Tulevan kesän Olavinlinnan oopperaesitykset ja Karita Mattilan gaalakonsertit peruttiin keskiviikkona.

Kesällä on kuitenkin tarkoitus järjestää muut konsertit ja Karita Mattilan uudet konsertit Kerimäen kirkossa sekä Timo Mustakallio -laulukilpailu Savonlinnasalissa. Tähän ratkaisuun päädyttiin (siirryt toiseen palveluun), jotta Oopperajuhlien tulevaisuus voitaisiin paremmin turvata.

Viimeiseen asti Oopperajuhlia suunniteltiin pidettäväksi puolitetulla yleisömäärällä. Pääosin lipputuloilla rahoitettava festivaali oli tarkoitus järjestää heinäkuussa.

Kesän uutuustuotanto Kuningas Roger peruttiin kokonaan jo aiemmin, mutta muu ohjelmisto oli tarkoitus esittää heinäkuussa.

Ensimmäisen kerran Oopperajuhlat siirrettiin koronan takia vuodella eteenpäin viime keväänä.

Oopperajuhlat on järjestetty ensimmäisen kerran 1912. Viime kesään asti nykymuotoinen festivaali oli järjestetty yhtäjaksoisesti vuodesta 1967.

Savonlinnan Oopperajuhlille osallistui kesällä 2019 yhteensä 65 000 kävijää.

Harmittaako tulevankin kesän kulttuuritapahtumien peruuntuminen? Voit keskustella aiheesta 15.5. klo 23.00 saakka.

Lue myös:

Savonlinnan oopperajuhlien johtajan arvio: 80 prosenttia festivaalin yleisöstä on rokotettu heinäkuuhun mennessä – tapahtuma voidaan silti vielä perua

"Miettii vaan, että ei siellä ole ihmisiä ja laulaa vaan" – Oopperajuhlien lapsiesiintyjät oppivat pukemaan minuutissa ja laulamaan venäjän kielellä

Perhe Oopperajuhlien vapaaehtoistyöntekijälle: "Taas alkaa se aika, kun muutut ihmeelliseksi"