Samppalinnan maauimala ja muut Turun uimahallit avautuvat – katso tiistaina kello 5.55 alkaen uimareiden tunnelmat Samppalinnan kevätaamusta

Koronatilanteen helpottuessa uimalaitokset ja kuntosalit avautuvat henkilömäärärajoituksin, ja saunojen pysyessä kiinni. Myöskään aikuisten sisäliikuntatilavuoroja ei vielä oteta käyttöön.

Turussa Impivaaran uimahalli ja kuntosali, Petreliuksen uimahalli, Paattisten aluetalon kuntosali, Kupittaan urheiluhallin kuntosalit ja Samppalinnan maauimala aukeavat, mutta käytössä on siis henkilömäärärajoituksia. Esimerkiksi maauimalaan otetaan kerrallaan 200 ja Impivaaran uimahalliin 400 henkeä. Kupittaan maauimala avautuu 1. kesäkuuta, jos remontit sujuvat odotetusti.

Katso Samppalinnan maauimalan aamutunnelmia suorana lähetyksenä Yle Areenassa. Toimittajana on Minna Rosvall ja kuvaajana Lassi Lähteenmäki.

Ketään ei tarvinnut lomauttaa sulun aikana

Turun kaupungin uimalaitosten päällikkö Eeva Haapanen on huojentunut, kun hallit saadaan auki.

– Kävijät ovat ymmärtäneet hyvin Turun vakavan tautitilanteen, mutta toki palautettakin on tullut. Vaikuttaa siltä, että ihmiset odottavat innolla avaamisia, kertoo Haapanen.

Impivaaran uimahalli on ollut osittain auki sulunkin aikana. Käyntejä on ollut tuona aikana eli 3.12.2020–7.5.2021 yli 46 000. Impivaaran uimahalli on ollut auki alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastamiseen, huippu-urheilijoiden harjoitteluun, koululaisten uinninopetukseen, viranomaisten taitojen ylläpitoon sekä lääkärin määräämään terapiaan ammattilaisen kanssa.

– Henkilökunta on hoitanut Impivaarassa uinninvalvontaa ja olemme siirtäneet resursseja myös muun muassa virtuaaliohjauksiin. Joitain työntekijöitä on siirretty esimerkiksi osa-aikaisiksi muihin työtehtäviin kaupungin sisällä. Osa henkilökunnasta on tehnyt vuoroja myös liikunnan muissa yksiköissä kuten suksivuokraamossa, Parkin kentällä ja Liikuntapalvelukeskuksessa. Hommia on riittänyt eikä ketään ole lomautettu.

Haapanen toivoo, että kävijät löytävät takaisin uimalaitoksiin. Uiminen on monelle elintärkeä liikuntamuoto toimintakyvyn ylläpitämiseksi.

Kahden tunnin käyttöaikarajoite uimalaitoksissa

Poikkeustilanteen takia uimalaitoksissa on kahden tunnin käyttöaikarajoite.

Vesijumpat maauimaloissa ja uimakoulut Impivaaran uimahallissa alkavat rajoitusten salliessa kesäkuussa. Samppalinnan maauimalassa uimakoulut alkavat heinäkuussa.

Vesijumppien ja uimakoulujen osallistujamäärä on rajattu ja molempiin ilmoittaudutaan ennakkoon. Niihin ilmoittautumisesta kaupnki kertoo myöhemmin.

Koronaohjeistuksia noudatettava edelleen

Kaikkien tulee noudattaa turvavälejä, yskimis- ja käsihygieniaa sekä muita viranomaisohjeita. Sairaana ei saa tulla liikuntapaikoille. Aikuisten vastuulla on huolehtia, että myös lapset noudattavat suosituksia. Jokaisella liikuntapaikalla on joko käsienpesumahdollisuus tai käsidesiä.

Turun kaupunki edellyttää kasvomaskin käyttöä yli 15-vuotiailta kaikissa sisäliikuntatiloissa muun kuin liikuntasuorituksen aikana.

Muun muassa liikuntarannekkeiden korvaamisjärjestelyistä löytyy tietoa tästä linkistä (siirryt toiseen palveluun), joka vie kaupungin tiedotteeseen.