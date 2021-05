Opettaja luki keskusradion kautta homovastaisen kolumnitekstin ja sai tyrmistyneen vastaanoton – rehtori: "Nuoret ottivat tämän aika vakavasti"

Iitin lukio pahoittelee opiskelijoille ja heidän huoltajilleen viime perjantaina lukiossa esitettyä aamunavausta.

Lukion opettaja oli lukenut aamunavauksessa tekstin, josta opiskelijat järkyttyivät.

Lue lisää: Lukiolaiset järkyttyivät opettajan homo- ja aborttivastaisesta aamunavauksesta Iitissä – lukiolaisten liittoon tullut kymmeniä valituksia

Kyseessä oli bioprosessitekniikan emeritusprofessori Matti Leisolan kolumni, joka on julkaistu Uusi tie -verkkolehdessä (siirryt toiseen palveluun) maaliskuussa 2021. Kolumni on otsikoitu nimellä Objektiivisen moraalin puolustaja on aikansa vihollinen.

Suomen lukiolaisten liiton Kaakkois-Suomen piiri sai tapauksesta yhteydenottoja kymmeniltä lukiolaisilta.

– Opiskelijat ovat kokeneet tapahtuneen epäoikeudenmukaiseksi ja asiattomaksi, piirijärjestön hyvinvointivastaava Iina-Lotta Kuisma sanoo.

Iitin lukiossa kuultiin viime perjantaina paljon keskustelua herättänyt aamunavaus. Antro Valo / Yle

Myös Iitin lukion rehtori Ari Toropainen myöntää, että tekstin sisältö oli eriarvoistava. Hän kertoo, että tekstissä oli rinnastettu homoliitot ja abortit pedofiliaan ja eläimiin sekaantumiseen.

– Nyt kun tämän luin, niin jyrkkähän tämä on. Tämä on tietyn ajatussuunnan arvokonservatiinen, jyrkkä teksti. On ymmärrettävää, että nuoria tämä järkyttää, Ari Toropainen sanoo.

Toropainen ei itse ollut lukiossa paikalla aamunavauksen aikana, koska hän oli käymässä yläkoulussa, jossa on myös rehtorina. Hän sai tietää tapauksesta vasta sunnuntai-iltana, kun Kouvolan Sanomien toimittaja soitti hänelle.

– Kukaan ei raportoinut minulle tästä perjantain aikana, enkä tiennyt tähän tarttua, Toropainen sanoo.

Myöskään opettajat eivät viestittäneet rehtorille mitään aamunavauksesta.

– Ehkä he eivät tähän sen kummoisemmin suhtautuneet. Nuoret ottivat tämän aika vakavasti.

Opettaja halusi herättää keskustelua

Lukiolaisten liitto kävi maanantaina selvittämässä tapausta Iitin lukiolla. Tilaisuudessa oli mukana rehtorin lisäksi Iitin sivistystoimenjohtaja Ari von Becker, aamunavauksen pitänyt opettaja, lukiolaisten liiton kaksi edustajaa sekä lukion opiskelijoita.

– Tulimme sellaiseen lopputulokseen, että meidän pitää täällä lukiossa parantaa enemmän ohjeistusta ja vielä enemmän käydä läpi, mikä on sopivaa aamunavauksessa, rehtori Ari Toropainen sanoo.

Hänen mielestään aamunavauksessa luettu teksti olisi sopinut etiikan tunnille, jossa opiskelijoilla olisi ollut mahdollisuus kommentoida asiaa eri näkökulmista ja asettua eri rooleihin.

– Aamunavauksessa se ei ollut käytännössä mahdollista, koska opettaja lukee tämän keskusradion kautta. Silloin aitoa keskustelua ei synny, Ari Toropainen sanoo.

Rehtorin mukaan aamunavauksen pitäneen opettajan mielestä tekstin lukeminen oli "ihan ok".

– Hänen tarkoituksensa oli sanojensa mukaan herättää keskustelua. Näin hän kertoi meille, Ari Toropainen sanoo.

Suomen lukiolaisten liiton Kaakkois-Suomen piirin puheenjohtaja Samuel Mustakallio ja hyvinvointivastaava Iina-Lotta Kuisma kävivät maanantaina Iitin lukiossa selvittelemässä aamunavauksesta syntynyttä kohua. Antro Valo / Yle

Rehtori luottaa opettajien harkintakykyyn

Iitin lukiossa ei ole erikseen ohjeistettu, millaisia aamunavauksia saa pitää.

Rehtorin mukaan ohjeina ovat yleinen opetussuunnitelma, joka noudattaa tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta, sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka mukaan kaikkia ihmisiä ja ihmisryhmiä pitää arvostaa samalla tavalla.

Lukio ei aio laatia jatkossa kirjallisia ohjeita aamunavauksia varten tai hyväksyttää niitä etukäteen.

– Luotamme ihmisten omaan harkintakykyyn ja kertaamme ohjeita. Olemme käyneet näitä aikaisemminkin läpi opettajienkokouksessa, Ari Toropainen sanoo.

Rehtorin mukaan aluehallintovirasto puuttui pari vuotta sitten Iitin lukion uskonnollisiin aamunavauksiin, jolloin niiden sisältöä käytiin läpi lukion sisällä. Viime vuosina aamunavauksista ei ole herännyt keskustelua ennen viime perjantain tapausta.

– Tämä tuli ihan yllättäen, Ari Toropainen sanoo.

Toropainen kertoo kirjoittavansa lukion opiskelijoille ja heidän huoltajilleen viestin, jossa hän esittää pahoittelut koulun puolesta.