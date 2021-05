Talouskasvu kiihtyy 2,6 prosenttiin vuonna 2021 koronaepidemian hellittäessä globaalin elvytyksen tukemana, ennustaa Valtiovarainministeriö – Katso VM:n tiedotustilaisuus

Valtiovarainministeriö päivitti ennusteensa Suomen taloustilanteesta. Koronan isku taloudelle jäi viime vuonna pelättyä lievemmäksi ja nyt talous on virkoamassa – mutta kuinka nopeasti ja pitkäaikaisesti? Katso tiedotustilaisuus suorana.

Valtiovarainministeriö julkisti uusimman talousennusteensa.

– Suomen talous supistui vähemmän kuin mitä odotettiin, finanssineuvos Jukka Railavo toteaa. Teollisuus, tavarakauppa ja rakentaminen pitivät pintansa vuonna 2020 ja se yllätti Railavon mukaan positiivisesti.

– Päättäväisellä epidemian hillitsemisellä ja tukitoimilla on myös osansa, Railavo sanoo. Epidemian kulku on ollut erilaista kuin on oletettu.

VM:n ennuste on erityisen merkittävä, sillä se luo pohjaa valtion rahan käytölle tulevina vuosina. Sille rakentuvat myös valtion budjetit.

Viime vuoden 2,8 prosentin pudotuksen jälkeen nyt siis ollaan uudessa tilanteessa.

Ministeriön talousnäkemyksen esittelivät kansantalousosaston päällikkö Mikko Spolander, finanssineuvos Jukka Railavo ja finanssineuvos Marja Paavonen.

Edellisessä ennusteessaan joulukuussa VM:n arvioi Suomen talouden kasvavan tänä vuonna 2,5 prosenttia ja ensi vuonna tasan kaksi prosenttia. Sen jälkeen kasvu hidastuisi niin, että vuonna 2023 se olisi enää 1,4 prosenttia.

VM:n ennuste BKT:n kasvusta, prosenttia

uusi ennuste (touko 2021) vanha ennuste (joulu 2020) 2021 julkaistaan 12.5. 2,5 2022 julkaistaan 12.5. 2,0 2023 julkaistaan 12.5. 1,4

Talouskasvulla on vaikutusta siihenkin, millainen on Suomen velan kantokyky. Velkaa verrataan BKT:n suuruuteen ja vauhdikas kasvu voi ainakin tasata velkasuhteen kasvua, vaikka velan euromäärä jatkaisi kasvuaan.

Koronakriisistä toipuminen on ollut synkimpiä odotuksia nopeampaa Suomessa, jonka talous ei ole yhtä riippuvainen palvelualoista kuin monet muut Euroopan maat. Palveluala ja esimerkiksi turismi ovat olleet suurimmissa vaikeuksissa koronakriisin takia.

Tuoreimmissa talousennusteissa Suomelle onkin luvattu jo varsin pirteää kasvun vuotta. Esimerkiksi Danske Bank ennustaa, että Suomen talous kasvaa tänä vuonna 2,3 prosenttia ja ensi vuonna jo kolme prosenttia. Danske nosti arviotaan kasvun kiihtymisestä sekä tälle että ensi vuodelle.

Dansken mukaan talouskasvu hidastuu 2023 ja jää silloin alle kahteen prosenttiin. Kello 11 alkavassa tiedotustilaisuudessa selviää, millaista talouskasvun ylä- ja alamäkeä valtiovarainministeriössä odotetaan.