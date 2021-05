Tšekissä vaatekaupat auki ensimmäisen kerran tänä vuonna

Tšekissä vaatekaupat aukesivat kuukausien jälkeen. Viime joulukuussa vaikea koronatilanne sulki kaikki muut paitsi välttämättömät liikkeet.

Myös museot ovat auenneet niilläkin alueilla, joilla ne tähän asti ovat olleet suljettuina.

Kauppias Petra Linhartová kertoo Tšekin televisiolle odottavansa asiakkaiden palaavan, ja he ovat jo kyselleet vaatekaupan aukeamisen perään.

– Olimme kiinni viisi kuukautta, joten asiakkaiden vaatekaapit kaipaavat täydennystä, Linhartová kertoo.

Monelle asiakkaalle vaateliikkeiden aukeaminen on mieluista, sillä he ovat kyllästyneet nettiostosten tekemiseen.

– Ostan kesään liittyvät asiat ensin, kertoo Reutersille Vera Lazakova Prahan keskustassa sijaitsevassa ostoskeskuksessa.

Lazakovan mukaan hän ei kaipaile käyntejä postitoimistossa palauttamassa tavaroita, jotka eivät sopineetkaan.

Tšekin koronatilanne on ollut eri tavoin mitattuna vaikeimpia Euroopassa ja maailmassa.

Lähes 30 000 ihmistä on kuollut koronan aiheuttamaan tautiin. Kuolintapausten määrä asukaslukuun suhteuttuna on toiseksi korkein maailmassa. Tšekissä on noin 10,7 miljoonaa asukasta.

Kuntosalit, ravintolat ja majoituspalvelut pysyvät kiinni. Ravintoloiden avaamisesta on maassa käynnissä pohdinta.

Tšekin viranomaiset päättivät kuitenkin löyhentää maskipakko ulkona. Edelleen maskeja tulee käyttää sisätiloissa ja etäisyyttä pidettävä muihin ihmisiin.

Maan ilmaantuvuusluku on ollut viikon ajan alle 100.

Tšekissä koululaiset ja opiskelijat ovat palanneet kouluihin, joissa tehdään testejä heinäkuuhun asti.

Koululaiset ja opiskelijat ovat palanneet myös kouluihin, joissa tehdään testejä heinäkuuhun asti. Brnon koulussa opiskelevan koululaisen mukaan testin ottaminen on ihan hyvä asia. Koulussa myös mitataan lämpö sekä pestään tiuhaan käsiä.

– Olen aikaisemminkin ollut testissä, koululainen Štěpán Zink kuvailee.

Hän kertoo odottaneensa kouluun pääsyä ja jälleennäkemistä ystäviensä kanssa.

Lähteet: Reuters, EBU