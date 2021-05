Herätys: EU:n elvytyspaketti eduskunnassa, Ylen vaalikone on julkaistu, kuusituntinen vaaliavaus huipentuu suureen vaalikeskusteluun

Perustuslain tulkinta on tehnyt kokoomuksesta elvytyspakettiäänestyksen ratkaisijan. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen, kansanedustaja Janne Heikkinen ja puheenjohtaja Petteri Orpo poistuivat kokoomuksen eduskuntaryhmän kokouksesta Helsingissä torstaina.

Perustuslain tulkinta on tehnyt kokoomuksesta elvytyspakettiäänestyksen ratkaisijan. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen, kansanedustaja Janne Heikkinen ja puheenjohtaja Petteri Orpo poistuivat kokoomuksen eduskuntaryhmän kokouksesta Helsingissä torstaina. Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Tyssääkö koko EU:n elvytys Suomen eduskuntaan? Viisi kysymystä ja vastausta tämän päivän äänestyksestä

EU:n elvytyspaketin hyväksyminen ei ole ollut Suomessa läpihuutojuttu. Kertaa perusasiat ennen tämän päivän ratkaisevaa äänestystä.

Vaalikone aukesi aiempaa paikallisempana

Ylen kuntavaalikone on nyt julkaistu. Henrietta Hassinen / Yle

Ylen vaalikone kuntavaaleihin on nyt auki ja kertoo, mitä mieltä ehdokkaat ovat vaikkapa kasvisruoasta, lasten kotihoidosta ja maksuttomasta ehkäisystä. Vaalikone on myös aiempaa paikallisempi: jokaista kuntaa varten on kirjoitettu useita hyperpaikallisia, vain sitä koskevia väittämiä.

Liki kuusituntinen Areena-lähetys avaa Ylen vaalikauden

Yle Svenska Frida Frankenhaeuser ja Yle Kioskin Matti Riitakorpi juontavat Vaalistartti-lähetyksen. Jyrki Valkama / Yle

Tänään kello 17 alkaa Yle Areenassa massiivinen, kuntavaaleja käsittelevä Vaalistartti-lähetys. Lähetyksessä nähdään muun muassa kello 18.30 alkava Helsingin pormestarikisan kärkiehdokkaiden väittely ja kello 21 alkava suuri vaalikeskustelu, jossa kohtaavat kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajat. Koko lähetyksen ajan katsojat voivat osallistua keskusteluun osoitteessa chat.yle.fi (siirryt toiseen palveluun).

Pohjois-Ruotsin miljardihankkeet tuottavat tuhansia uusia työpaikkoja – töitä tarjolla myös suomalaisille

Suomalaisyritys Häggblom siirsi Ruotsin pääkonttorinsa pohjoiseen. Ruotsin toimintoja johtava Arvid Engström sanoo, että suurten hankkeiden ympärille syntyy pitkä ketju muita rakennusalan töitä. Simon Eliasson

Ruotsissa Norrbotteniin sijoitetaan 70 miljardia euroa vuoteen 2040 mennessä. Alueelle on päätetty rakentaa muun muassa jo toinen hiiletöntä terästä valmistava tehdas. Töitä ja urakoita olisi tarjolla myös suomalaisille.

15 ihmistä on saanut Suomessa korvauksia koronarokotteen aiheuttamista haitoista – terveydenhuollossa työskentelevä Minna on yksi heistä

Koronarokotusten haittavaikutuksista on maksettu ensimmäiset korvaukset. Tiina Jutila / Yle

Koronaviruksen aiheuttamista haittavaikutuksista korvauksia saaneet ovat pääosin terveydenhuollon henkilökuntaa, jotka on rokotettu ensimmäisten joukossa. Korvausten suuruus on ollut 600–2 000 euroa. Ylen haastattelemalle Minnalle maksettiin tuhat euroa tärinästä.

Jerusalemin ja Länsirannan levottomuuksissa loukkaantui eilen satoja palestiinalaisia

Länsirannalla Hebronin kaupungissa palestiinalaiset osoittivat maanantaina mieltään Itä-Jerusalemin palestiinalaisten puolesta. Abed al Hashlamoun / EPA

Väkivaltaisuudet jatkuivat eilen illalla muun muassa Jerusalemissa lähellä al-Aqsan moskeijaa. Jerusalemissa ja Länsirannalla loukkaantui maanantaina yli 700 palestiinalaista yhteenotoissa poliisijoukkojen kanssa, kertoo uutistoimisto AP. Lähes 500 loukkaantunutta joutui sairaalaan.

Lämpötila kohoaa laajalti kesäisiin lukemiin

Yle

Sateet siirtyvät pohjoiseen ja maan etelä- sekä keskiosaan virtaa hyvin lämmintä ilmaa. Lämpötila kohoaa laajalti 20 asteen vaiheille. Lapissa sataa monin paikoin vettä, Pohjois-Lapissa myös räntää.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.