Saksassa katolisen kirkon papit uhmaavat Vatikaania ja siunaavat samaa sukupuolta olevia

Eri puolilla Saksaa katolisen kirkon papit noin 100 eri kirkossa pitävät maanantaina tilaisuuksia, joissa siunataan samaa sukupuolta olevia pariskuntia.

"Rakkaus voittaa" -liike on vastaus Vatikaanin uskonopin kongregaation maaliskuiselle päätökselle.

Vatikaanissa toimivan katolisen kirkon kollegion tehtävänä on vaalia ja vastata kirkon opin puhtaudesta. Se linjasi maaliskuussa, että samaa sukupuolta olevia pareja ei tule siunata.

Saksassa osa katoliset kirkon papeista hyväksyi linjaukset. Osa papeista vastusti päätöstä julkisesti sosiaalisessa mediassa. Myös noin 2 600 pappia ja diakonia julkaisi maaliskuussa myös vetoomuksen Vatikaanin päätöksen uhmaamiseksi.

Maanantain tapahtuvan tempauksen päiväksi valittiin 10. toukokuuta. Luku viittaa raamatun kertomukseen, jonka mukaan Jumala lähetti Nooalle sateenkaaren.

Sateenkaari lippu on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tunnetuimpia symboleja nykypäivänä.

Siunaamiset alkoivat tosin jo sunnuntaina osassa maata. Esimerkiksi Münchenin St Benedictin kirkossa siunattiin 30 paria. Kirkko oli saanut uhkauksia, jonka vuoksi poliisit olivat paikalla toimituksen aikana.

– Tänään meillä on tilaisuus siirtää siunaukset kirkon takapihalta sinne, minne ne kuuluvat eli kirkollisten toimitusten keskelle, sanoi pappi Wolfgang Rothe saksalaiselle televisiokanavalle.

Myös kirkon piispoista osa on syyttänyt uskonopin kongregaatiota pyrkimyksestä tukahduttaa teologinen vuoropuhelu. Saksalaisten katolilaisten joukossa on ollut aktiivista teologista keskusteltua viime vuosina.

Paavi Franciscus on aiemmin sanonut, että samaa sukupuolta oleville tulisi suoda "rekisteröity parisuhde", kertoo BBC (siirryt toiseen palveluun).

Katolisella kirkolla on 23 miljoonaa jäsentä Saksassa ja se on maan suurin uskonnollinen yhteisö. Kirkossa kävijöiden on kuitenkin vähentynyt viime vuosina ja kirkolla on ollut vaikeuksia rekrytoida uusia pappeja riveihinsä.

Lähteet: AFP, EBU