Luotiliivejä ja fyysisiä yhteenottoja: Suomen vilkkaimmalla taksitolpalla vallitsevat viidakon lait – Ratkaisuksi uudet liikennejärjestelyt

Taksikuskien väliset kärhämät työllistävät poliisia Helsingissä. Video on kuvattu Elielinaukiolla 27.4.2021.

Suomen vilkkaimmalla taksitolpalla Helsingin päärautatieasemalla kuljettajien keskinäiset välienselvittelyt ovat työllistäneet poliisia. Tolpalla tunteet lyövät laineita erityisesti jonotusjärjestyksestä lipsumisen vuoksi. Päärautatieaseman kupeessa sijaitsevan Elielinaukion taksitolpan selkkaukset ovat ajoittain äityneet fyysisiksi yhteenotoiksi.

Ylen jututtamien taksiyrittäjien mukaan paikalla on noin kymmenen hengen porukka, joka erityisesti aiheuttaa levottomuutta ja yhteenottoja.

Helsingin liikennepoliisin päällikön Jari Kaikon mukaan taksiuudistuksen jälkeen kuljettajien välillä on ilmennyt entistä enemmän kärhämää. Viimeisen vuoden aikana tilannetta on entisestään huonontanut koronarajoitusten seurauksena vähentyneet asiakkaat.

– Olemme panneet merkille, että alalle on tullut uusia yrittäjiä ja monet ovat heistä ovat varsin nuoria ja kokemattomia. Nyt kun kyytien tarve on vähentynyt, on ollut entistä kovempaa kilpailua asiakkaista, Kaikko korostaa.

Uhkailua, tönimistä, huutelua

Helsingin Taksin taksitarkastaja Janne Åman kertoo riitojen tolpalla kärjistyvän fyysisiksi nujakoiksi pari kertaa kuukaudessa. Huutelua, taksiautojen saartoa ja uhkailua on ilmennyt useammin. Åman kertoo yhtiön kuljettajan turvautuneen turvasumutteeseen.

– Meidän yhtiömme tarkastajat käyttävät tolpalla luotiliivejä viikonloppuvuoroissa. Väkivallan uhka oli käsin kosketeltavissa koko ajan, Åman toteaa.

Taksi Helsingin taksitarkastaja Janne Åman toivoisi liikenne- ja viestintävirasto Traficomille enemmän lainsäädännöllisiä valtuuksia valvoa taksinkuljettajien käyttäytymistä. Kristiina Lehto / Yle

Osa Taksi Helsingin kuljettajista ei suostu enää ajamaan Elielinaukion tolpalle. Åman toivoisikin Liikennevirastolta aktiivisempaa valvontaa.

Uudet liikennejärjestelyt Elielinaukiolle touko-kesäkuussa

Taksilain uudistuksen myötä taksitoiminnan valvonta hajaantui. Suurilla yhtiöillä on edelleen omat taksitarkastajat, mutta pieniä toimijoita ei valvo juuri kukaan - viime kädessä poliisi. Trafi järjesti vuonna 2019 kaksi valvontaiskua, yhdessä poliisin, Aluehallintoviraston ja Verohallinnon kanssa. Vuonna 2020 valvonnat jäivät väliin. Syksylle 2021 on suunnitteilla uusia valvontaoperaatioita.

– Trafin tehtävänä on valvoa taksitoiminnan luvanvaraisuutta ja normaalia asiakaskäyttäymistä asiakaspintaan nähden, mutta kuljettajien keskinäisten välien selvittelyn valvontaan ei pykäliä löydy, Traficomin johtava asiantuntija Pasi Hautalahti kertoo.

Järjestyksenvalvonta kuuluu poliisille.

Helsingin liikennepoliisin ehdotuksesta kaupungin liikennesuunnittelu kokosi työryhmän ja alkoi valmistella muutoksia tolpan ajojärjestelyihin. Elielinaukion taksiaseman muoto hankaloittaa jonottamista.

– Jonoa on vaikea pitää, kun tolppa on kaukalon mallinen. Kadun vartta pitkin kulkevalla taksiasemalla asiakkaat jakautuvat selkeämmin, Kaikko kertoo.

Taksiaseman 'kaukalon' mallinen muoto hankaloittaa tolpalla jonottamista. Kesälle on suunnitteilla liikennesääntöjen muuttamista niin, että jonotus on jatkossa selkeämpää. Elielinaukion taksiasema kuvatiin kesällä 2017. Yle/Dan Granqvist

Ratkaisumallia on koeponnistettu pysäköinninvalvojien, poliisin, taksinkuljettajien ja kaupungin liikennesuunnittelun yhteisvoimin. Työryhmän ehdotus on nyt lausuntokierroksella, ja jos aikataulu pitää, muuttuvat alueen liikennejärjestelyt alkukesästä.

– Suurin syy miksi homma ei tolpalla toimi on se, että siellä on aivan liikaa autoja. Niitä ei sinne saa määräänsä enempää mahtumaan, johtava liikenneinsinööri, Pekka Nikulainen, Helsingin kaupungin liikenne- ja katusuunnittelupalvelusta arvioi.

Nikulainen kertoo lausuntokierroksella olevien ehdotettujen parannustoimien olevan toteutukseltaan kevyitä. Alueen liikennesääntöjä muutettaisiin niin, että aseman ajolinjat muuttuisivat yksisuuntaisiksi, eikä u-käännöstä tolpalla tarvitsisi enää tehdä. Lisäksi katuun on määrä maalata selkeämmät ajolinjat ja ryhmittäytyminen järjestettaisiin niin, että odottavien autojen väliin jää tyhjää tilaa. Tällöin keräilyalueelta pääsisi halutessaan poistumaan.

–Työryhmä pohti monia vaihtoehtoja ja päätyi lopulta lähettämään nämä, Nikulainen summaa.

Päätöstä taksiaseman muutoksiin odotetaan touko-kesäkuussa.