Huutokauppakeisarin apumies Markku Saukko odottelee jo pääsyä kameran eteen – Korona-aika on kulunut maanrakennushommissa ja nikkaroidessa

Markku Saukko on paitsi innokas puutöiden tekijä myös vanhojen esineiden keräilijä. Kotiverstaalta löytyy jopa yli 450 erilaista höylää ja varastossa on myös viisitoista separaattoria.

Suomen huutokauppakeisari -ohjelmasta tuttu Markku Saukko odottelee tällä viikolla tietoa siitä, pääseekö ohjelman uuden kauden kuvaukset käynnistymään tässä kuussa.

– Päivällä tuossa kuulin, että voi alkaa hyvinkin pian. Riippuu tietysti siitä, miten tämä koronatilanne Keski-Suomessa rauhoittuu. Parhaassa tapauksessa ehkä jo ensi viikolla voitaisiin päästä tositoimiin. Mutta keskiviikkona selviää tarkemmin, Saukko pohtii.

Saukko tekee kuitenkin päätyökseen maarakennustöitä ja niitä hommia on koronasta huolimatta riittänyt. Varsinaisen leipätyön lisäksi aika on kulunut myös omalla verstaalla, jossa on syntynyt niin maitolaitureita kuin puutarhakalusteitakin.

Verstaalla on myös sadoittain Saukon keräämiä höyliä, joita tämä on saanut myös lahjoituksena.

Puoli seitsemän kävi tutustumassa Markun verstaaseen ja kädentöihin Keski-Suomessa.

Suomen huutokauppakeisari -ohjelman ensimmäinen kausi esitettiin vuonna 2013 ja Palsanmäen pariskunta ja apumies Markku nousivat kansansuosioon.

Saukolla on jokin käsitys siitä, miksi ohjelmasta on tullut niin suosittu.

– Me ollaan ihan tavallisia ihmisiä, meihin voi moni samaistua. Ja onhan se tietysti mielenkiintoista seurata sitä esineiden matkaa myyjältä ostajalle. Ja monelle esineelle tulee siinä samalla tarina. Ja moni saattaa huomata, että itsellä on samanlainen esine. Siinä on varmasti monia tekijöitä, jotka tekee siitä suositun.

