Sahatavaran hinta nousee rajusti, mutta kysyntä vain kasvaa – puutavarakauppiaiden puheenjohtaja: “Tilanne on aivan ennennäkemätön”

Sahatavaran hinta on noussut ennätyksellisen nopeasti ja rajusti. Simo Pitkänen / Yle

Sahat vähensivät tuotantoa, kun koronapandemia alkoi, mutta puutavaran kysyntä lähtikin kasvuun. Nyt Kanadan metsissä on laajat hyönteistuhot ja Keski-Euroopassa ja Venäjällä puunkorjuussa ongelmia. Kysyntää on enemmän kuin tarjontaa, ja se näkyy hinnassa.

27 vuotta toimineen ylöjärveläisen puutavarakaupan pihalla ei ole ollut koskaan ennen näin paljon puuta.

Syynä tungokseen on valtaviin mittoihin kasvanut omatoimirakentaminen, joka alkoi viime vuonna pian sen jälkeen, kun Suomi meni kiinni.

Kauppias Tapio Outinen ehti maaliskuussa 2020 kaupan takahuoneessa surra sitä, että kun kaupan työntekijät sairastuvat, kauppa menee kiinni ja tavarat jäävät myymättä.

Parin viikon hiljaiselon jälkeen myynti alkoi vilkastua, ja sen jälkeen kiirettä on kaupassa riittänyt.

Kauppias Tapio Outisen mukaan tilanne on ennennäkemätön. Mari Vesanummi / Yle

– Hinnat ovat historiallisen korkeat, mutta kysyntä vain lisääntyy, sanoo Outinen.

Suomen Puutavara- ja rakennustarvikekauppiaiden yhdistyksen puheenjohtajana toimivan Outisen kuvaama tilanne koskee myös globaaleja markkinoita.

Yhdysvalloissa rakennetaan ja remontoidaan kiivaasti tuhansien elvytysmiljardien avulla ja Kiina ostaa sahatavaraa lähes hinnalla millä hyvänsä täyttääkseen koronan aikana tyhjentyneitä varastoja.

Samaan aikaan sahatavaran tuotanto on vaikeuksissa Keski-Euroopan ja Venäjän puunkorjuuongelmien ja Kanadan metsien laajojen hyönteistuhojen vuoksi.

Jyväskyläläinen Lasse Lehtonen tarvitsee kestopuu mökin uuden kompostin rakentamiseen. Simo Pitkänen / Yle

Tavallisten kuluttajien ostaman puun määrän jatkuva kasvu Suomessa on ollut puutavaran myyjien mukaan silmiinpistävää.

Edes raju hinnannousu ei näytä pysäyttävän kotien ja mökkien remontoijia ja terassien, piharakennusten ja laitureiden rakentajia.

Monella on nyt aikaa – ja matkustamisesta säästynyttä rahaa.

Talon hintaan tonneja lisää

Omakotitalon rakentajiin hinnannousu sen sijaan iskee kipeästi. Jyväskyläläinen Janne Tiainen järkyttyi, kun hän sai vastauksen puutavaran tarjouspyyntöön.

– Pientä aaltoliikettähän puutavaran ja muidenkin rakennustarpeiden hinnoissa on joka vuosi, mutta tänä vuonna rakentajille näytetään huomattavasti tavallista suurempia kertoimia. Talon hinta nousee useilla tonneilla. Puutatalon rakentajilla jopa kymppitonnilla.

Tiainen rakensi vuonna 2019 tontille jo ison talousrakennuksen. Puun hinnanousu parin vuoden takaiseen verrattuna näkyy hyvin vanhoista kuiteista.

– Hinnat ovat nousseet keskimäärin 17–20 prosenttia, joissakin tuotteissa jopa 30 prosenttia.

Tiainen rakentaa kivitaloa, mutta esimerkiksi kattorakenteisiin ja julkisivuun tarvitaan puuta. Käynnissä on muuraus, joka vienee loppukesään. Puutavaran hankintaa ei voi jättää sinne asti.

– Puutavaran myyjät antavat vain pari päivää voimassa olevia tarjouksia. Koska saatavuus myöhemmin on epävarmaa ja hintakin todennäköisesti vain nousee, puutavara on ostettava nyt kerralla ja varastoitava tontille.

Omakotirakentaminen hurjassa kasvussa

Asuinrakentaminen on Suomessa sahatavaran merkittävin markkinaosuus. Sahateollisuuden näkymissä kotimaan kysyntä on edelleen alle puolet vuosien 2007–2009 finanssikriisiä edeltäneestä ajasta.

Vuonna 2007 Suomessa rakennettiin erillisiä pientaloasuntoja eli omakoti- ja paritaloja yli 15 000, viime vuonna vain reilut 6 500. Simo Pitkänen / Yle

Sen sijaan Pientaloteollisuus PTT ry:n tilastoissa on nähtävissä hurjia kasvulukuja omakotirakentamisessa. Viime vuoden lopulla talopakettien myynti lisääntyi 59 prosenttia, tämän vuoden tammi-maaliskuussa kauppoja tehtiin jopa 70 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

– Myynti ei ole vielä näkynyt talotoimitusten määrissä, eikä juuri rakennusluvissakaan, koska kaupan tekemisestä rakennuslupaan voi kestää puoli vuotta tai pidempäänkin. Ja taloja aletaan valmistamaan vasta sen jälkeen, sanoo Pientaloteollisuus PTT ry:n johtaja Kimmo Rautiainen.

Myös teräksen hinta noussut

Pientaloteollisuuden Rautiaisen mukaan sahatavaran hintakehitys on huolestuttanut talotoimittajien yhdistyksen jäsenyrityksiä koko kevään ajan.

– Vaikutuksia talopakettien hintoihin on varmasti. Vaikutukset ovat kuitenkin yrityskohtaisia, lisäksi kilpailulainsäädännön vuoksi toimiala ei voi ottaa kantaa tuotteiden hinnoitteluun, sanoo Rautiainen.

Kastelli-talojen toimitusjohtaja Joran Hasenson pitää tilannetta ennenkuulumattomana.

Kirvesmies Jussi Rahikainen on valmistelee Janne Tiaisen talon muurausta. Simo Pitkänen / Yle

– Olen 20 vuotta toiminut alalla ja koskaan aikaisemmin ei sahatavaran hinta ole noussut näin nopeasti ja paljon.

Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta talovalmistaja on pitkien kumppanuuksien ansiosta saanut riittävästi sahatavaraa. Sen sijaan hintapaineet ovat kovat.

– Jos tilanne jatkuu pitkään, nousseet materiaalikustannukset on pakko siirtää jossain vaiheessa loppukäyttäjien kustannettaviksi. Sahatavaran hintojen nousu vaikuttaa luonnollisesti myös muiden rakennusosien valmistukseen. Lisäksi teräksen hinta on noussut, sanoo Hasenson.

Hän korostaa, että sahatavaran hinnan nousuprosentit eivät täysimääräisesti siirry asiakkaalle, koska talossa on paljon muutakin kuin puuta.

Kysyntä venyttää toimitusaikoja

Myös hirsirakentaminen on vilkastunut: Hirsitaloteollisuus ry:n mukaan joka neljäs talopaketti on hirsitalo.

Finnlamellin tuotantojohtaja Ville Vähäsöyrinki sanoo, että etenkin muuttovalmiiden talojen kysyntä on kasvanut voimakkaasti.

– Uusien tilausten toimitusaika venyy loppuvuoteen. Myös hirsitalopakettien kysyntä on lisääntynyt ja vienti virkistymässä, sanoo Vähäsöyrinki.

Finnlamellin liiketoimintajohtaja Markku Uotisen mukaan talopakettien kysyntä ja samalla voimakkaasti kallistunut sahatavara vaativat tasapainottelua. Hintoja on jouduttu jo korottamaan, sillä hirsitalossa puutavaran osuus on merkittävä.

Janne Tiaisen tontilla on alkamassa kivitalon pystytys. Simo Pitkänen / Yle

– Mihinkään päivän hintaan ei taloissa voida siirtyä. On tehtävä hallittuja ja pitkäjänteisiä päätöksiä, kannattavuutta vaarantamatta, sanoo Uotinen.

Haastavaksi tilanteen tekee, että talopakettien toimitus tapahtuu useita kuukausia kaupanteon jälkeen, mutta hinta heijastelee kauppahetken kustannuksia. Vaikka sopimukset esimerkiksi sahojen kanssa ovat kuukausien mittaisia, sahatavaran hinnannousu on tänä vuonna ollut niin nopea ja voimakas, että vaikeuksia tulee, myöntää Uotinen.

Jos sahatavaran hinta jatkaa pidempään kasvua, eniten nousevat hirsitalopakettien hinnat.

– Niissä on eniten puutavaraa. Muuttovalmiissa hirsi on vain osa kokonaisuutta.

Uotisen mukaan koronavuosi kasvattanee talojen pinta-aloja, sillä esimerkiksi työhuoneita suunnitellaan uusiin taloihin.

Lehtikuusi voi loppua kesken

Sahatavaran kysyntä kasvoi jo viime vuonna ennätykselliselle tasolle. Sen vuoksi puutavaraliikkeet aloittivat varautumisen tähän vuoteen jo viime syksynä.

Starkin varastot ovat sesongin alussa historiallisen täynnä. Esimerkiksi Jyväskylässä puuta on liikkeen pihavarastoissa enemmän kuin koskaan. Yksikönpäällikkö Mikko Laine sanoo, että silti on mahdollista, että kaikkea ei riitä koko kesäksi.

– Runkorakenteissa käytettävät pitkät pituudet ja terasseissa yleistynyt lehtikuusi voivat loppua.

Yksikönpäällikkö Mikko Laine sanoo, että jo tällä hetkellä lehtikuusesta ei saa enää pitkiä mittoja. Simo Pitkänen / Yle

Laineen mukaan esimerkiksi terassien rakentaminen lisääntyi viime vuonna, ja sama näyttäisi jatkuvan tänä vuonna: kestopuun myynti vilkastuu talven jäljiltä kovaa vauhtia. Laine arvioi sahojen nostaneen hintoja kaksinumeroisia lukuja, siksi myös hintoja on jouduttu nostamaan.

– Tilanne näyttää jatkuvan pitkälle, painetta hintojen nousuun on edelleen.

Starkin kaltaisille jälleenmyyjille ulko- ja sisäverhoustuotteita toimittava Siparilan myyntijohtaja Niko Eiserbeck sanoo, että valmistajan kustannuspaine on tosi kova.

Venäjältä tulevan lehtikuusen saatavuudessa on tänä vuonna ongelmia. Simo Pitkänen / Yle

– Ensimmäisen ja toisen vuosineljänneksen välissä raaka-aineen eli sahatavaran hinta nousi yli 25 prosenttia. Tällä hetkellä suurin tuska liittyy siihen, ettei kukaan tiedä, mikä sahatavaran hinta on 1. heinäkuuta. Odotus on, että hinnankorotus on samaa luokkaa kuin keväällä, sanoo Eiserbeck.

Raaka-aineen kallistuttua Siparila on joutunut nostamaan hintoja, mutta siitä huolimatta jälleenmyyjien kysyntä on kova.

– Tällä hetkellä uusiin tilauksiin myydään poikkeuksellisen pitkiä toimitusaikoja. Normaalisti tähän aikaa vuodesta on myyty sisätuotteita noin 2–3 viikon toimitusajalla ja ulkoverhoustuotteita noin 3–4 viikon toimitusajalla. Nyt ajat ovat tuplaantuneet ja pahimmillaan kolminkertaistuneet.

75 prosenttia sahatavarasta vientiin

Tällä hetkellä Suomen sahat käyvät täydellä teholla.

Reilu vuosi sitten tilanne oli täysin toinen. Sahatavaran hinta oli heikkoa ja tuotantoa rajoitettiin voimakkaasti 2019 vuoden lopulla. Samaan syssyyn osui viikkojen työnseisaus. Varastot tyhjenivät.

Koronauutiset synkensivät tunnelmia entisestään. Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori kertoo, että kaikkialla maailmassa asiakkaat alkoivat perua tilauksia ja esimerkiksi maailman suurin sahatavaran tuottaja West Frazer leikkasi tuotantoa 50 prosentilla. Myös Suomessa tuotantoa rajoitettiin entisestään.

– Kuukaudessa siitä, kun ihmiset siirtyivät etätöihin, tee-se-itse -rakentaminen ja korjausrakentaminen lisääntyivät, eikä rajoitetulla tuotannolla pystytty vastaamaan kysyntään.

Sahatavaralla on maailmanlaajuisesti kova kysyntä. Simo Pitkänen / Yle

Merivuori sanoo, että lukuisat syyt johtivat kysynnän poikkeuksellisen nopeaan nousuun, eikä tuotanto kyennyt vastaamaan siihen. Mikään yksittäinen syy ei saa näin rajua hinnannousua aikaan.

– Kysyntä on kasvanut etenkin Yhdysvalloissa tuhansien miljardien eurojen elvytyspakettien ansiosta. Lisäksi Aasian maista, etenkin Kiinassa, kysyntä on jatkunut vilkkaana, mutta tuonnin painopiste on siirtynyt tukkiin. Tuotantoa rajoittavat esimerkiksi Kanadan metsien hyönteistuhot vielä pitkään – niillä voi olla vuosikymmenien vaikutukset.

Myös kuljetuksissa on ollut globaaleja ongelmia, koska viime keväänä konttivarustamot supistivat konttilaivojen kapasiteettia, mutta kun tavaravirrat eivät supistuneetkaan ennustetusti, rahtihinnat nousivat jopa kolminkertaisiksi.

Suomen sahojen kapasiteetti on 11,5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Määrästä vientiin menee tällä hetkellä 75 prosenttia.

Kaikkien aikojen ennätykset rikki

Tapio Outisen liike teki huhtikuussa kaikkien aikojen myyntiennätyksen. Kauppa käy tällä hetkellä niin hyvin, että odotuksissa on, että viime kuussa tehty ennätys menee tässä kuussa rikki.

– Tavallisesti toukokuu on myynnillisesti huippukuukausi, sanoo Outinen.

Outisen mukaan yhä useammin asiakas näyttää lehdestä, netistä tai tv-ohjelmasta napattua kuvaa siitä, mitä omalle pihalle halutaan rakentaa.

Toukokuussa etenkin kestopuu käy kaupaksi. Simo Pitkänen / Yle

– Samalla kysytään, mitä tarpeita tarvitaan ja paljonko. Jonkin verran on annettu myös rakennusneuvontaa, miten vaikkapa terassin runko rakennetaan.

Outinen on ollut alalla 40 vuotta, eikä hän muista, että koskaan aikaisemmin olisi ollut hankinta niin rankkaa kuin tätä kesää varten.

Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta hän toivoo, ettei asiakkaille tarvitsisi kovin paljon myydä kesän aikana ei oota.

– Vielä tällä hetkellä tilanne on kohtuullisen hyvä. Varastossa on liki 3 000 kuutiota puutavaraa, mutta jos joku projekti on tekeillä, nyt kannattaa ennakoida, eikä jättää hankintoja viime tippaan. Hinnat eivät laske.

