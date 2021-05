Lapin pelastuslaitoksen entistä työntekijää epäillään kavalluksesta – Pelastusjohtaja Markus Aarto: kyseessä on "kuusinumeroinen summa"

Lapin pelastuslaitos on joutunut törkeän kavalluksen kohteeksi. Lapin pelastuslaitoksen palveluksessa ollut henkilö on kavaltanut pelastuslaitokselta huomattavan summan rahaa vuosina 2015–2020.

Lapin vt. pelastusjohtaja Markus Aarto sanoo, että rahaa vietiin kuusinumeroinen summa. Hän ei kuitenkaan kerro tarkkaan, kuinka isosta summasta on kysymys.

– Tämä on äärettömän valitettava ja inhottava tilanne ja tapaus. Viranomaistoimintaan luotetaan ja toivottavasti luotetaan myös jatkossa, tässä oli kyse yksittäisen henkilön toiminnasta.

Henkilöstölle rikoksen paljastuminen on ollut yllätys ja järkytys.

– Kyse on pitkäaikaisesta työntekijästä ja kun pelastuslaitoksen kaltainen työyhteisö elää kriiseissä ja kriisien kautta, luottamuksen rikkoutuminen on järkyttänyt syvästi, allekirjoittanut mukaanluettuna. On pidetty uskomattomana, että tällasta on tapahtunut, Aarto sanoo.

Aarron mukaan erityisen harmillista on se, että kavallettu raha on pois pienen ja resurssipulasta kärsivän laitoksen toiminnasta. Kunnissa on koko ajan pulaa esimerkiksi maastokelpoisesta kalustosta, Aarto muistuttaa.

Työsuhde irtisanottiin heti

Rikoksesta epäillyn työsuhde on päättynyt välittömästi rikosepäilyn tultua ilmi tammikuussa. Pelastuslaitoksen mukaan epäilty on ollut pitkään pelastustoimen palveluksessa. Epäillyn entistä työtehtävää ei kerrota julkisuuteen.

– Nykyinen tai entinen johto tai luottamushenkilöt eivät ole millään tavalla epäiltyinä. Asia etenee normaalin viranomaisprosessin mukaisesti, Aarto tyytyy toteamaan.

Rikos tapahtui Rovaniemellä. Aarto ei paljasta yksityiskohtia tekotavasta, mutta kertoo, että asiaa on selvitetty "juurta jaksain" kevään aikana poliisitutkinnan lisäksi myös pelastuslaitoksen sisällä.

– Rikoksesta epäilty on tuntenut maksujärjestelmien poikkeusominaisuudet tavalla, joita hyväksi käyttäen teot ovat mahdollistuneet. Hän on myös onnistunut itsenäistä asemaansa hyväksikäyttäen peittämään jälkensä huolellisesti, Aarto sanoo Lapin pelastuslaitoksen tiedotteessa.

Tapauksen esitutkinta valmistuu lähiaikoina Lapin poliisilaitoksella ja juttu siirtyy syyttäjälle syyteharkintaa varten. Asiaa käsiteltäneen aikanaan Lapin käräjäoikeudessa.

Lapin pelastuslaitos kertoo muuttaneensa sisäisen valvonnan käytäntöjään vastaavien tapausten estämiseksi eikä vastaavaa pitäisi enää päästä tapahtumaan.

Pelastuslaitos lähetti asiasta tiedotteen tiistaina. Laitoksen mukaan he eivät saaneet poliisilta aiemmin lupaa tuoda asiaa julkisuuteen.