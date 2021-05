Kevään lämpöennätys mitattiin Kankaanpäässä ja Mikkelissä, mittari pomppasi 23 asteeseen

Tänään on käsillä kevään lämpimin päivä. Eilen illalla Helsingin majakan mittausasemalla mitattiin 20,6 astetta. Tänään Kankaanpäässä ja Mikkelissä on mitattu jo 23 astetta. Se on kevään uusi lämpöennätys.

– Ja kyllä se (lämpötila) tästä vielä nousee, varmasti monta kertaa päivän aikana, säätilastoja tutkaileva Ylen meteorologi Joonas Koskela sanoo.

Koskela veikkaa, että lämpötila nousee tänään päivän aikana eteläisessä Suomessa jopa 24 asteeseen. Huippulukemat saadaan arviolta klo 16-17 aikaan myöhään iltapäivällä.

Sää on nyt kesäisen lämmin laajalti koko eteläisessä Suomessa aina Oulun korkeudelle asti. Etelässä rannikkoseutu on hieman viileämpi.

– Lapissa sen sijaan on pilvistä ja viileää, Pohjois-Lapissa jopa koleaa. Siellä satelee räntää tänään ja huomenna, Koskela kertoo.

Lämmin sää jatkuu lähipäivänä etelässä ja lukemat nousevat viikon edetessä. Torstaina sää alkaa lämmetä ja poutaantua myös Lapissa.

Näillä näkymin torstai on viikon lämpimin päivä ja silloin Länsi-Suomessa voidaan hätyytellä jopa hellerajaa, eli 25 asteen lämpötilaa.

Lämpöaallon seurauksena koivun kukinta ryöpsähtänyt toden teolla käyntiin ja siitepölykaudesta ennustetaan runsasta.

Tampereella väki virtasi järvien viileyteen

Kevään merkkejä on nähty tänään pitkin Suomea.

Tampereella "alkukesän helteet" saivat ihmiset hakeutumaan rannoille. Esimerkiksi Näsijärven Rauhaniemessä riitti vilskettä jo aamupäivästä.

Taisto Ahokas löysi rannalta hiekkalapion ja sisäisen lapsensa. Kuopan kaivaminen rantahiekkaan oli Ahokkaan mukaan hyvin meditatiivista, ja siitä tuli hyvä fiilis. Mari Vesanummi / Yle

Vesa Kivelä ja Patu Järvenpää auringonotossa Tampereella. Mari Vesanummi / Yle

Yksivuotiaat serkukset Noel ja Aurora nauttivat vesileikeistä Rauhaniemen rannalla. Auroran äiti Annika Kuronen halusi lähteä heti aamusta rantaan leikkipuiston sijaan, kun oli jo lämmintä. Mari Vesanummi / Yle

Myös perinteikäs Tammelantori Tampereella heräsi talviunesta. Jäätelölle riitti ostajia.

Arja lintunen ja Pekka Manninen lähtivät Jankasta Tampereen Tammelantorille jäätelölle nauttimaan aurinkoisesta päivästä. Mari Vesanummi / Yle

Helsingissä ihmiset intoutuivat ulkoilemaan

Helsingissä Aurinkolahdella ihmisiä riitti tiistaina ulkoilulla. Lämmin sää toi monet lenkille ja penkille, meren äärelle.

Ritva ja Jorma Jokiselle aikainen kesä on tuonut hyvän fiiliksen pitkän piilossaolon jälkeen. Matti Myller / Yle

Mikko Arvolasta on kiva käydä pyöräilemässä, nauttia hyvästä ilmasta. Matti Myller / Yle

Santeri Karppelille kesä tietää skeittausta ja työntekoa, kun terassit aukeavat. Matti Myller / Yle

Aurinkolahden uimaranta tiistaina 11.5.2021. Matti Myller / Yle

Turussa kirsikkapuut kukkivat ja maauimala avattiin vesipedoille

Turussa osa jokirannan kirsikkapuista on alkanut kukkia Aurajoen rannassa. Samppalinnan maauimalassa puolestaan korkattiin uimakausi käyntiin.

Kirsikkapuu on täydessä kukassa Turun pääkirjaston edustalla. Minna Rosvall / Yle

Turun pääkirjaston edustalla kirsikkapuu kukkii kauniisti. Minna Rosvall / Yle

Samppalinnan maauimala avasi ovensa 11.5.2021. Minna Rosvall / Yle

Kymmeniä uimareita saapui heti kello kuusi Samppalinnan maauimalaan. Minna Rosvall / Yle

