Tulevatko suuret purjelaivat Turkuun? Päätös tehdään, kun matkustusrajoitusten jatkosta tiedetään

Turun kaupungin mukaan päätös järjestämisestä on tarkoitus tehdä kesäkuun alussa. Ratkaisuun vaikuttavat valtioneuvoston päättämät matkustusrajoitukset ja aluehallintoviraston päättämät kokoontumisrajoitukset.

Turku päättää Tall Ships's Races -purjelaivatapahtuman järjestämisestä tai peruuttamisesta kesäkuun alussa, kun Suomen maahantulorajoituksista on saatu tietoa. Aiemmin kaupunki kertoi päättävänsä tapahtuman kohtalosta toukokuussa.

Tapahtuma on määrä järjestää suunnitelman mukaan 5.–8. heinäkuuta, mutta käytännön järjestelyistä voidaan päättää lopullisesti vasta kun kesällä voimassa olevat rajoitukset ovat tiedossa.

Nykyiset rajoitukset ovat voimassa 25.5. asti. Sen jälkeen valtioneuvosto vahvistaa uudet rajoitukset kesäkuun ajaksi. Jos rajoitukset eivät muutu nykyisestä, tapahtumaa ei voi järjestää.

Alusten mukana Turkuun tulee useita miehistön jäseniä ja vaihtomiehistöä useista maista. Tapahtumaan on ilmoittautunut 52 alusta, mikä on noin puolet aiempien tapahtumien määrästä. Yli 100 metrin aluksia on ilmoittautunut vain puolalainen Dar Mlodziezy. Aluksia olisi tulossa 15 eri maasta.

Matkustusrajoitusten lisäksi järjestämiseen vaikuttavat myös tapahtuma-aikaan voimassa olevat kokoontumisrajoitukset. Lounais-Suomen aluehallintoviraston kokoontumisrajoitus on nykyisellä päätöksellä voimassa perjantaihin 14.5. asti. Avin on määrä tehdä päätös rajoituksen jatkosta tämän viikon aikana.

Tapahtumaa valmistellaan, mutta ratkaisu antaa odottaa

Turun kaupungin mukaan Tall Ships' Racen eri valmistelut turvallisuuteen, aluesuunnitteluun, rakentamiseen ja yhteistyökumppaneihin liittyen on suunniteltu, mutta lopulliset päätökset tehdään vasta kun tiedetään, voidaanko tapahtuma järjestää ja missä muodossa.

– Kaupungilla on lukuisia sitoumuksia, joista on vaikeaa perääntyä enää toukokuun lopun jälkeen. Rajoitusten ja koronatilanteen vuoksi tapahtuman suuria viestintätoimenpiteitä ja markkinointikampanjoita ei ole käynnistetty, toteaa kaupungin omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen.

Virtasen mukaan Turku ei ole halunnut luoda kuvaa suuresta tapahtumasta ennen kuin turvallinen järjestäminen voidaan varmistaa.

