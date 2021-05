Nyt riittää katsottavaa ja kuunneltavaa: Kaija Saariahon ja Raija Malkan moniaistinen Blick täyttää Amos Rexin eikä mahdu yhteen valokuvaan

Amos Rexin kahden tuhannen neliön kokoinen näyttelytila on sulautunut Kaija Saariahon musiikkiin ja Raija Malkan värimaailmaan: suurikokoiset rakennelmat kohtaavat monipolvisten äänien huiman kavakadin. Blick-teos tarjoaakin taidetta kokonaisvaltaisesti ja usealle aistille.

– Kokemuksena tämä näyttely on äärimmäisen fyysinen. Tänne ei tulla etsimään, missä taideteos sijaitsee, vaan kun tulet ovesta sisään, astut suoraan taideteokseen, Raija Malka luonnehtii.

Blick-kokonaisuus sulautuu saumattomasti Amos Rexin moneen taipuviin tiloihin. Jussi Mankkinen / Yle

Malkan ja Saariahon Blickin piti lihallistua jo viiime vuonna, mutta sitten tuli korona. Blickin historia ulottuu kuitenkin kauemmas, sillä teoksen monikerroksinen musiikki kietoutuu Saariahon vuonna 1988 valmistuneen Stilllebenin ympärille.

Stilleben on radiofoninen teos, eli se yhdistelee musiikkia, puhetta ja konkreettisia ääniä. Teemoina ovat liike, matkustaminen ja nostalgia. Stillelebenistä Saariaho on kasvattanut Blick sound environment -teoksen, jonka nuotisto nyt täyttää Amos Rexiä.

– Käytän tässä jokapäiväisen elämän konkreettisia ääniä, koska ne yhdistyvät meillä kaikilla eri asioihin. Mukana on muun muassa vanhanaikaista kirjoituskonetta ja metrojunaa, Saariaho kertoo.

Raija Malka Blick-teoksen yhden osion edessä. Blickin tematiikkaan kuuluu matkustaminen ja liike. Huomaa myös tarkoin mietitty värimaailma. – Kuin kerrostaloa olisi rakentanut, Malka toteaa projektin tekemisestä. Jussi Mankkinen / Yle

Blickistä löytyy kiinnostavia yksityiskohtia. Tämä penkki näyttää siltä, kuin sihen heijastuisi valoa. Kyse on kuitenkin maalaamalla tehdystä illuusiosta. Jussi Mankkinen / Yle

Wassily Kandinsky herää eloon Blickissä. Kandinsky tunnetaan muun muassa ympyrästä, joka kohtaa kulmikkaita muotoja. Jussi Mankkinen / Yle

Taide on uhanlainen laji

Blick-teoksen yksi inspiraationlähteistä on venäläistaiteilija Wassily Kandisky, abstraktin taiteen edelläjäkävijä. Saksankielinen sana der Blick eli katse viittaa Kandinskyn vuonna 1912 kirjoittamaan runoon. Kandinsky oli synesteetikko, joka koki värejä kuuloaistimuksina, ja tämä jos mikä sopii myös Blick-teoksen teemoihin.

– Minua kiehtovat Kandinskyn kirjoitukset vastakohdista ja niiden kautta muodon luomisesta kuvataiteessa. Tällaiset hahmopsykologiaan liittyvät ajatukset olivat minulle todella tärkeitä ja inspiroivia nuorena säveltäjänä, Kaija Saariaho toteaa.

Blickin suurimpien elementtien mittasuhteen ovat melkoisia. Tämä rakennelma symboloi laivaa ja matkustamista. Sen pituus on 20 metriä. Kaija Saariaho ja Raiija Malka ovat tunteneet toisensa jo 1980-luvulta lähtien, ja ensimmäinen yhteinen projekti, Neito ja yksisarvinen, syntyi vuonna 1993. Jussi Mankkinen / Yle

Blickin Kiosk-osiossa yleisö voi rakentaa omia taideteoksiaan. Jussi Mankkinen / Yle

Blick-näyttelyn Kiosk-osiossa yleisö voi myös osallistua taiteen tekemiseen luomalla omia rakennelmiaan. Joidenkin teoksien päällä voi myös istuskella ja antaa ajatusten virrata. Lavastusprojektejakin tehnyttä Raija Malkaa ovat aina kiinnostaneet kolmiulotteiset tilat, ja Blickissä hän on hyödyntänyt myös Amos Rexin kuuluisia kattoikkunoita.

– Olen käyttänyt päivänvaloa vastaavalla tavalla kuin väriä ja pensseliä maalaamisprosessin aikana. Näyttelyn fyysinen puoli on rakentunut siten, että katsoja pystyy hahmottamaan tämän suuren tilan kokonaisuutena.

Utopie, Warten, Menschen, eli utopiaa, odottamista ja ihmistä. Blickin eri osiot on nimetty saksaksi, ja samoja sanoja Kaija Saariaho on käyttänyt myös Stilleben-teoksessaan. Jussi Mankkinen / Yle

Näyttelyssä on esillä myös Kaija Saariahon luonnoksia Blickin musiikkiin. Jussi Mankkinen / Yle

Wassily Kandinskyn ydinajatuksiin kuuluu käsitys taiteen henkisyydestä ja siiitä, ettei taidekokemusta voi aina ymmärtää järjellisenä kokoemuksena. Myös Kaija Saariahoa on aina kiinnostanut taiteessa henkisyys. Hänen mielestään taide on jopa uhanalainen elementti läpikaupallistuneessa maailmassa.

– Jos elämän pääasia on tehdä voittoa, niin siinä tapauksessa me taiteilijat kuulumme katoaviin lajeihin, joita Maapallolta on kadonnut samasta syystä.

Blick jatkuu syyskuun alkuun saakka. Tämän hetkisen koronatilanteen takia Amos Rexiin otetaan sisälle rajoitettu määrä ihmisiä. Museoon pääsee toistaiseksi ainoastaan verkosta ennakkoon varatulla vierailuajalla.

