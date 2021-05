Keski-Pohjanmaa koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen – osa ammatillisista oppilaitoksista siirtyy etäopiskeluun

Koronatilanne on huonontunut Keski-Pohjanmaalla selvästi. Alue on kiihtymisvaiheessa, ja suosituksiin tulee tiukennuksia. Vielä huhtikuun loppupuolella tartuntatilanne oli alueella Suomen rauhallisin.

Kokkolan ammattikampuksella opiskelleet Keski-Pohjanmaan ammattiopiston, Kokkolan kaupungin ammattilukion ja Ammattiopisto Luovin opiskelijat siirtyvät etäopetukseen huomisesta keskiviikosta lähtien.

Etäopinnot jatkuvat toukokuun 23. päivään asti.

Keskiviikkona 5.5. tai sen jälkeen ammattikampuksella oleskelleet henkilöt siirtyvät omaehtoiseen karanteeniin.

Ketju lähti vappubrunssilta

Keski-Pohjanmaan ammattiopiston rehtori Sirkku Purontaus kertoo saaneensa perjantaina tiedon siitä, että vappubrunssilta lähtenyt virusinfektio on löytänyt tiensä kampuksen opiskelijoiden kesätyörerytointapahtumaan. Siitä saakka osa opiskelijoista on ollut karanteenissa ja on neuvoteltu siitä, miten laajoihin jatkotoimiin on ryhdyttävä.

Huomisesta lähtien kaikki kampusen oppilaat siirtyvät etäopetukseen.

– Näyttää siltä, että se on aika oireeton. Sen takia haluttiin tehdä tiukka linjaus, perustelee Sirkku Purontaus.

Päätös ei olut ihan helppo, sillä kampuksella opiskelee yhteensä noin 900 opiskelijaa.

– Kun me ruokaillaan täällä samoissa saleissa ja liikutaan samoilla käytävillä, näytti siltä, ettei altistusmisketjuja pystytä enää löytämään.

Ajankohta on harmillinen osan opintojen kannalta, mutta toisaalta Sirkku Purontaus muistuttaa, että Keski-Pohjanmaalla on koko vuoden voinut opiskella normaalisti.

– Tietysti on harmi, että tämä tapahtuu tässä toukokuun puolessavälissä, jolloin viimeisiä näyttöjä tehdään, se vähän monimutkaistuu.

Kokkolan Ammattikampuksen oppimisympäristöissä opiskelevat Keski-Pohjanmaan ammattiopiston, Kokkolan kaupungin ammattilukion ja Ammattiopisto Luovin opiskelijat.

Tiukemmat rajoitukset kokoontumisiin

Yksityistilaisuuksissa, sisätiloissa saa kokoontua jatkossa enintään kymmenen henkilöä. Ulkotiloissa tapahtuvissa yksityistilaisuuksissa henkilöitä saa olla enintään 20.

Kaikki sisätiloissa tapahtuva lasten ja aikuisten harrastustoiminta keskeytetään.

Uudet suositukset ovat voimassa huomisesta keskiviikosta 23. päivään asti.

Infektioylilääkäri Marko Rahkonen sanoo, että tiukempiin rajoituksiin oli ryhdyttävä. Tilanne oli mennyt nopeasti huonommaksi. Koronaa varten perustettu viranomaistyöryhmä aikaisti kokoustaan, jotta tilanteeseen päästäisiin tarttumaan.

– Viikonloppu on tulossa, ja ohjeistus ja muutokset piti saada tiedotettua väestölle. Nyt on juuri se tilanne, että oli kovempien rajoitusten paikka.

Tilanne huononi nopeasti

Soiten alueella todettiin viime viikon eli viikon 18 aikana yhteensä 20 koronavirustartuntaa. Kahden viikon aikana uusia tartuntoja on tullut ilmi 26, ja ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 33,5 100 000 asukasta kohden.

Keski-Pohjanmaan alueellinen COVID19-viranomaistyöryhmä toteaa, että tautitilanne on heikentynyt huomattavasti viikon aikana ja tilanne on vakava. Infektioylilääkäri Marko Rahkonen kertoo, että tilanne koskettaa satoja ihmisiä.

– Kyllähän se tilanne on aika huolestuttava tällä hetkellä. Meillä on kaksi laajempaa joukkoaltistustilannetta. Tilanne on päässyt leviämään aika laajalle.

Alueella todettiin eilen uusia tartuntoja viisi, ja ne kaikki liittyvät jo aiemmin uutisoituun laajaan tartuntaketjuun.

Koronatilanne on ollut Keski-Pohjanmaalla pitkään rauhallinen. Huhtikuun loppupuolella koronaviruksen ilmaantuvuus oli Keski-Pohjanmaalla maan alhaisin.

Uutista päivitetty kello 15.08 infektioylilääkäri Marko Rahkosen kommenteilla.

Uutista päivitetty klo 14.43 Keski-Pohjanmaan ammattiopiston rehtorin kommenteilla.

