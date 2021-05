Ensimmäiset alueellisesti suunnatut koronarokotteet Päijät-Hämeeseen: 10 000 ylimääräistä rokotetta maakunnan vaikean tautitilanteen vuoksi

Päijät-Hämeessä on rokotettu tähän mennessä 43,5 prosenttia yli 16-vuotiaista. Yli 80-vuotias Pertti Virtanen sai koronarokotteen kauppakeskus Triossa Lahdessa helmikuussa.

Päijät-Hämeessä on rokotettu tähän mennessä 43,5 prosenttia yli 16-vuotiaista. Yli 80-vuotias Pertti Virtanen sai koronarokotteen kauppakeskus Triossa Lahdessa helmikuussa. Juha-Petri Koponen / Yle

Päijät-Hämeen ilmaantuvuusluku on ollut jo pitkään maan korkein. Alueelle jaetaan ylimääräisiä rokotteita, koska ilmaantuvuusluku on yli 100.

Päijät-Hämeen vakava koronatilanne saa nyt helpotusta lisärokotteista. Maakuntaan on jo saapunut 10 000 rokotteen ylimääräinen erä. Rokotukset niillä käynnistyvät välittömästi.

Päijät-Häme saa lisäerän, koska maakunnan koronatilanne on tukala. Alueen ilmaantuvuusluku on ollut jo pitkään maan korkein. Se on tällä hetkellä 116. Ilmaantuvuusluku tarkoittaa tartuntojen määrää sataatuhatta asukasta kohden kahdessa viikossa.

Saapuva rokote-erä on Modernan rokotetta. Määrä vastaa noin viikon rokotusmäärää Päijät-Hämeessä ja yhtä viiden vuoden ikäryhmää. Ylimääräisen rokote-erän takia hyvinvointiyhtymä avaa lisää rokoteaikoja tälle ja ensi viikolle.

Rokotukset auttavat tilannetta viiveellä

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän johtajaylilääkäri Tuomo Nieminen on tyytyväinen lisärokotteisiin. Hän kuitenkin korostaa, että niistä saadaan hyötyä vasta pitkän ajan kuluttua. Oleellisempaa tartuntojen vähentämiseksi on nyt välttää turhia kontakteja.

Alueella tehdään ylimääräisiä toimia, jotta tartuntaluvut saataisiin painettua alas. Huomenna koronayhteistyöryhmä kokoontuu pohtimaan, pitääkö esimerkiksi ryhmäliikuntatiloja sulkea.

Alueellinen koronayhteistyöryhmä päätti jo eilen, että alueen maskisuositusta laajennetaan kouluissa 10–12-vuotiaisiin.

Maakunnan yli 16-vuotiaista 44 prosenttia on saanut ensimmäisen koronavirusrokotteensa. Tällä viikolla annetaan 10 000 rokotusta lisää. Ensi viikolla rokotuksia annetaan yli 16 000.

Tällä viikolla alueella jatketaan 50–59-vuotiaiden rokotuksia.

Asiasta ensimmäisenä uutisoi Etelä-Suomen Sanomat. (siirryt toiseen palveluun)