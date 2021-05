Suomalainen mobiilipeli pomppasi Googlen suosituslistan kärkeen, mutta se ei ole oikotie onneen – nykypelin pitää päivittyä vauhdilla

Suomalaisyhtiöiden mobiilipeli nousi Googlen sovelluskaupassa uutuuspelisuositusten listaykköseksi. Google siis suosittelee peliä ensimmäisenä vaihtoehtona kaikille käyttäjilleen koko maailmassa.

Boom Karts -kartingpeli julkaistiin viikko sitten tiistaina ja nousi suosituslistan ykköseksi torstaina.

Peli on jyväskyläläisen Zaibatsun ja oululaisen Fingersoftin yhteisponnistus. Yhtiöt tavoittelevat miljoonalatauksia lähiviikkoina, sanoo Zaibatsun toimitusjohtaja Jussi Ultima.

– Listaykköseksi pääsy näkyy varmasti isona käyttäjätulvana ja kiinnostuksena koko maailmassa. Sen tuoma kasvu tulee olemaan huomattavaa, Ultima toteaa.

Kilpailu mobiilipelimarkkinoilla on kovaa. Joka päivä julkaistaan satoja uusia pelejä. Vain murto-osa pääsee sovelluskaupoissa paikoille, joista pelaajat löytävät ne etsimättä.

– Suuri osa hyvistäkin projekteista jää suurelta pelaajakunnalta huomaamatta. Siksi suosittelun merkitys voi olla iso, mutta se ei yksin takaa menestystä, toteaa apulaisprofessori Olli Sotamaa Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta.

Pelit tuottavat nykyään vasta pitkällä aikavälillä

Moni mobiilipeli tuottaa nykyään rahaa vasta pitkällä aikavälillä, kuten vuoden päästä julkaisusta.

Esimerkiksi Boom Karsin voi ladata sovelluskaupasta ilmaiseksi. Ansaintalogiikka perustuu mikromaksuihin, eli pelaaja voi vauhdittaa etenemistään käyttämällä rahaa. Samalla logiikalla toimii valtaosa mobiilipeleistä. Siksi suuretkaan latausmäärät eivät takaa taloudellista menestystä.

– Kysymys ei ole enää pelkästään siitä, että osataan tehdä pelejä. Suomessa on osattu tehdä pelejä aika pitkään. Kysymys on entistä enemmän siitä, että osataan markkinoida ja luoda liiketoimintamallit niin, että pelit tuottavat pitkällä aikavälillä, Sotamaa toteaa.

Mobiilipelit muuttuvat vauhdilla. Vuoden päästä Boom Kartskin on todennäköisesti aivan toisenlainen kuin nyt, mikäli peliä päivitetään ahkerasti. Zaibatsu Interactive

Pelinkehittäjien pitää tarjoilla vetovoimaisia päivityksiä peleihin, jotta pelaajat palaavat päivien, viikkojen ja vuosienkin jälkeen. Firmat kehittelevät pelejä kiinnostaviksi yhdessä käyttäjien kanssa.

Kun pelaajat viihtyvät pelin parissa pitkää, osa käyttää lopulta rahaa mikromaksuihin, Sotamaa summaa logiikkaa.

– Tämän päivän peli on julkaisuvaiheessa aihio, joka mahdollistaa monia erilaisia tulevaisuuksia. Vuoden päästä kyseessä on jossain määrin toinen peli, jos suosiota on ja peliä kehitetään. Pitkäjänteisyys on valttia pelinkehittäjille.

“Listoille ei päädy aivan surkeita pelejä”

Sovelluskaupat valitsevat pelejä suosittelulistoilleen toimituksellisin prosessein, Sotamaa kertoo. Käytännössä esimerkiksi Googlen työntekijät päättävät, mitkä pelit sinne pääsevät.

– Valintaan voivat vaikuttaa henkilökohtaiset mieltymykset tai kollegoiden suositukset. Tietysti myös pelifirmat pyrkivät lobbaamaan omia pelejään. Vakavaraisilla toimijoilla on hyvät yhteyden sovelluskauppoihin. Se on myös ammattitaitoa.

Esimerkiksi Zaibatsu ja Fingersoft ovat Jussi Ultiman mukaan markkinoineet Boom Karts -peliä aktiivisesti Googlelle.

Osuvat suositukset ovat sovelluskaupan uskottavuuden kannalta tärkeitä, Sotamaa huomauttaa.

– Listoille ei päädy aivan surkeita pelejä. Niiden pitää täyttää tietyt laatukriteerit. Tietysti on vaikea objektiivisesti mitata, mitkä ovat parhaita ja laadukkaimpia.

Sotamaa ei usko, että listauksille pystyy ostamaan paikkaa ainakaan Suomessa tai kansainvälisesti isoilla markkinoilla.

“Jotain tuttua ja jotain omaperäistä”

Sovelluskauppojen ohella peleille hankitaan usein näkyvyyttä sosiaalisen median vaikuttajien kautta. Latausmäärät nousevat helposti, jos pelistriimaaja tai tubettaja tekee julkaisusta videon.

Markkinointikikat eivät kuitenkaan pelasta huonoa peliä.

– Pelissä pitää olla taitava yhdistelmä jotain tuttua ja jotain omaperäistä, Sotamaa summaa.

Erityisen tärkeä on ensikosketus peliin. Suuri joukko pelaajia tippuu heti pois, jos kokemus tökkii alussa.

Pelinkehittäjiä ohjeistetaankin Sotamaan mukaan nyt panostamaan aloituksen sujuvuuteen.

– Esimerkiksi Boom Karts on helposti lähestyttävä. Pelituntuman saa nopeasti, mutta sisältöä riittää pitkäksikin aikaa.

Zaibatsun toimitusjohtaja Jussi Ultima sanoo, että pelialan näkymät paranevat vuosi vuodelta. Korona-aika on vauhdittanut kasvua. Zaibatsu Interactive

Peliala kasvaa kohisten korona-aikana

Boom Karts on mobiililaitteilla toimiva kartingpeli, jossa pelaajat ajavat mikroautoilla kilpaa toisiaan vastaan. Kisassa voi käyttää likaisia keinoja, kuten heittää radalle saippuaa, johon toiset saattavat liukastua.

Zaibatsu on vastuussa pelin kehittämisestä ja Fingersoft sen julkaisusta. Jussi Ultima huomauttaa, että roolitus ei ole yhtä vahva kuin tyypillisissä kehittäjä-julkaisija-kumppanuuksissa.

Ultima odottaa, että Boom Karts siivittää Zaibatsun hyvään tulokseen tänä vuonna. Jyväskyläläinen firma on kasvanut tasaisesti koko seitsemänvuotisen taipaleensa ajan, ja viime vuonna liikevaihto kaksinkertaistui edellisestä.

Pelibisnes kasvaa vauhdilla maailmanlaajuisesti. Se on kaikista suurin viihdeala, joka on ohittanut jo elokuvat ja musiikin. Koronapandemia on vauhdittanut kasvua entisestään.

– Näkymät pelialalla ovat vuosi vuodelta paremmat kuin koskaan ennen, Ultima toteaa.

