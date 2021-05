Tällainen on SPR:n uusi evakuointikeskus – kulkee auton perässä tai helikopterin kyydissä

Peräkärryssä liikuteltavaa evakuointikeskusta voidaan käyttää esimerkiksi silloin, jos tapahtuu suuronnettomuus ja evakuoidut tarvitsevat lämmintä paikkaa, jossa he voivat odottaa pääsyä pois onnettomuuspaikalta.

Punainen Risti on ottanut käyttöön uudet liikuteltavat evakuointikeskukset. Kyseessä on peräkärry, johon on pakattu muun muassa telttoja, huopia ja lämpöpuhallin.

Evakuointikeskusta voidaan käyttää esimerkiksi silloin, jos tapahtuu suuronnettomuus ja evakuoidut tarvitsevat lämmintä paikkaa, jossa he voivat odottaa pääsyä pois onnettomuuspaikalta.

Esimerkiksi Lappeenrantaan uusi evakuointikeskus tuotiin tiistaina. Sitä säilytetään Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen tiloissa, ja se voidaan tarpeen tullen kuljettaa myös Kymenlaaksoon tai Etelä-Savoon.

Punaisen Ristin Kaakkois-Suomen valmiuspäällikön Eila Siiran mukaan uusia evakuointikeskuksia on jo otettu ja otetaan käyttöön lähiaikoina myös muualla Suomessa.

Evakuointikeskukset on rakennettu niin, että ne voidaan myös ripustaa helikopterin kuljetettavaksi ja siirtää nosturilla. Onnettomuustilanteiden lisäksi niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi koulutuksissa ja tapahtumien ensiapupisteinä.

Liikuteltavat evakuointikeskukset korvaavat järjestön vanhat valmiusvarastot, joista evakuointikeskuksen tarvitsemat tarvikkeet on pitänyt kerätä erikseen.