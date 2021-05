Meressä kelluvia asuinalueita on suunniteltu vuosia, nyt sellainen on viimein nousemassa Helsinkiin – rakennuttaja: Ei tarvitse olla miljonääri

Helsinki haluaa laajentaa kaupunginosia merelle. Kelluvia asuinalueita on suunniteltu varovaisesti, mutta nyt ensimmäisen pientalokorttelin toteutuminen on varmistumassa ja seuraavalle on jo osoitettu paikka.