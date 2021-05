Kiina on rakentanut syrjäiseen Bhutaniin omia tukikohtiaan vuosien ajan muun maailman huomaamatta.

Foreign policy -lehden selvityksen mukaan Kiina on vuodesta 2015 lähtien pystyttänyt Bhutanin pohjoisosaan kyliä ja omia tukikohtiaan. Toinen kyläryhmä rakentui viime vuonna Bhutanin länsiosaan. Maarajojen venyttämistä on verrattu Etelä-Kiinan meren aluevaatimuksiin.

Kolme kylää, ainakin viisi sotilaiden tai poliisien tukikohtaa, satelliittiasema, pieni vesivoimala ja pari rakennusta Kiinan kommunistiselle puolueelle.

Nämä näkyvät satelliittikuvissa Bhutanin puolella, Kiinalle kuuluvan Tiibetin vastaisella rajalla. Ne ovat ilmestyneet vuoristoon vuoden 2015 jälkeen.

Kylistä kaksi on jo valmiina ja asuttuna, kolmatta rakennetaan, kirjoittaa yhdysvaltalainen Foreign Policy -lehti. Kylät levittäytyvät Beyulin alueelle ja Menchuman laaksoon.

Uudet tiet ja talorykelmät eivät muutoin kiinnittäisi huomiota, mutta Foreign Policy -lehden mukaan ne kaikki ovatkin kiinalaisten työtä ja tiibetiläisten asuttamia. Yhdellä kylistä on jopa sama nimi Tiibetin ja Bhutanin puolella.

Se on tiibetiksi Gyalaphug ja kiinaksi Jieluobu.

Foreign Policy julkaisi laajan selvityksen Kiinan toimista Bhutanin alueella. Foreign Policy

Kommunistisen puolueen Tiibetin-puoluesihteeri Wu Yingjie matkusti Bhutanin puolelle Gyalaphugin kylään huhtikuussa 2020 seuranaan joukko virkailijoita ja kiinalaisia toimittajia.

Hän kehotti asukkaita nostamaan viiden tähden punalipun korkealle. Kylä on yli neljän kilometrin korkeudessa, joten lippu näkyy kauas.

Foreign Policyn mukaan paikalliset TV-kanavat ja lehdet kertoivat puoluesihteerin käynnistä, mutta Kiinan ulkopuolelle uutista ei levitetty.

Kiina havittelee Bhutanin raja-alueita kolmelta suunnalta

Rakennustyöt Bhutanin pohjoisosassa eivät ole Kiinan ainoat projektit rajalla. Sillä on aluevaatimuksia kolmella suunnalla, idästä länteen, kirjoittaa Foreign Policy.

Vaatimuksien perusteiksi löytyy vuosisataisia karttoja, traditioita ja historian tulkintaa, joita pienen naapurimaan on vaikea haastaa.

Lasse Isokangas / Yle

Vastaavanlainen tietyömaa ja tiivis kylä on noussut parissa vuodessa Bhutanin länsirajalle. Näistä voi katsoa satelliittikuvia CNN:n sivuilta. (siirryt toiseen palveluun)

Idässä kohteena on Saktengin alue. Siellä vastapäätä on Intian osavaltio Arunachal Pradesesh. Kiina kyseenalaistaa sen hallinnan. Omissa kartoissaan Kiina merkkaa osavaltion nimellä Etelä-Tiibet, muistutetaan Voice of Americanin jutussa huhtikuussa tänä vuonna (siirryt toiseen palveluun).

Rajayhteistyö tehoaa

Kiinan tapa puskea rajojaan naapurin puolelle yli vuoristoisten maastojen on tehokas. Se tarjoaa apuaan paikallisiin kyliin, rakentaa teitä ja vetää sähkölinjoja.

Kuin vaivihkaa rakennustöiden mukana rajan yli siirtyvät uudet asukkaat. Pohjois-Bhutanin uusissa kylissä he ovat tiibetiläisiä paimentolaisia, joiden suvut ovat muutoinkin liikkuneet seudulla vuosisatoja.

Heidän rinnallaan kyliin saapuu tarkoin valikoituja kiinalaisia, jotka muodostavat yhteen toimivan ryhmän ja jonka tehtävänä on valvoa Kiinan rajoja, kirjoittaa Foreign Policy.

– Kiina pystyy laajentamaan aluettaan ampumatta laukaustakaan (siirryt toiseen palveluun), kuvaa strategisen tutkimuksen professori Brahma Chellaney Voice of America -radiokanavan haastattelussa.

Center for Policy Research -tutkimuslaitoksessa Delhissä työskentelevän Chellaneyn mukaan Kiina käyttää samaa taktiikkaa, kun se pyrkii laajentamaan merialueiden hallintaa Etelä-Kiinan merellä.

Foreign Policyn mukaan Kiina on rakentanut omalle puolelleen Tiibetin rajaa yli 600 kylän vyöhykkeen, joiden kautta se myös valvoo rajojensa turvallisuutta.

Rajamuutoksilla Kiinaa haastaakin Intian

Vaikka rajakylien rakentamisesta Bhutanin puolelle voisi muuta luulla, Kiinan tavoitteena ei ole Bhutanin valloitus, Foreign Policy raportoi.

Kiinan painostus kohdistuu toiseen alueellisen suurvaltaan, Intiaan. Kiinalla ja Intialla on ikiaikaisia vaikeuksia mahtua samalle kartalle Aasiassa. Maiden välisten rajojen vetäminen on liki mahdotonta.

Yhteenotot rajoilla on jatkuvia, etenkin Kashmirin alueella. Viimeksi Intia ja Kiina taistelivat siellä Galwanin laaksossa verisesti viime kesänä.

Bhutanin kansallispäivän seremonia Thimphussa 16. joulukuuta 2019. Newspix International / EPA

Jos Kiina saa pysyvän sijan Bhutanin puolella lännessä ja idässä, se pääsee valvomaan Intian toimia, kirjoittaa Voice of America. (siirryt toiseen palveluun)

Kylähankkeet Pohjois-Bhutanissa ovat hieman erikoisempia, sillä Kiina havittelee niiden turvin erikoista vaihtokauppaa Bhutanin kanssa, kirjoittaa Foreign Policy.

Kiina olisi valmis luopumaan aluevaatimuksista pohjoisessa Beyulissa, jos Bhutan suostuisi antamaan sille kaistaleen maan länsiosassa. Se vahvistaisi Kiinan mahdollisuutta valvoa Intian joukkojen liikkumista kapeissa solissa.

Kiina haluaa diplomaattisuhteet Bhutaniin

Kiina yksipuolisen rajayhteistyön yhtenä tavoitteena on saada solmituksi diplomaattisuhteet Bhutanin kanssa, muistuttaa Foreign Policy.

Jos valtioilla olisi selkeää maantieteellistä yhteistyötä, voisi Kiina vaatia sitä myös virallisissa suhteissa.

Bhutanin läheisin liittolainen on Intia. Mailla on diplomaattisuhteet. Intia muun muassa kouluttaa Bhutanin armeijaa.

Muusta maailmasta laajalti eristäytynyt ja omin ehdoin elävä Bhutanin kuningaskunta on valinnut vaitonaisen roolin julkisuudessa.

Foreign Policy siteeraa bhutanilaista politiikan kommentaattori Tenzing Lamsangia.Hän sanoo, että kahden jättiläisen väliin puristautuneena pienenä maana Bhutanin on paras olla ärsyttämättä kumpaakaan puolta.

Vuosikymmenien aikana Bhutan ja Kiina ovat keskustelleet rajoistaan yli 20 kertaa.

Foreign Policy pyysi artikkeliaan varten kommentteja Kiinasta, Intiasta ja Bhutanista, mutta kukaan niistä ei vastannut.

