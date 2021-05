Kauppalehti: Helsingin pormestari Jan Vapaavuori siirtyy tanskalaisen kiinteistösijoittajan neuvonantajaksi

Kauppalehti kertoo (siirryt toiseen palveluun), että Helsingin pormestari Jan Vapaavuori aloittaa elokuun lopulla tanskalaisen kiinteistösijoittaja NREP:n osa-aikaisena kaupunkikehityksen neuvonantajana.

Vapaavuoren kausi Helsingin pormestarina päättyy heinäkuun lopussa.

– Oli luontevaa, että uusissa tehtävissä olisi jatkumoa sille, mitä reppuun on jäänyt matkan varrella, Vapaavuori sanoi Kauppalehden haastattelussa.

Kauppalehden mukaan Vapaavuori halusi uusien tehtävien edustavan jatkumoa siten, että ne kiinnittyisivät merkitykselliseen urbaanin elinympäristön kehittämiseen.

– Kaupunkikehityksessä on kyse monista eri asioista, mutta tuskin on asiaa, jolla on niin laaja-alaista vaikuttavuutta kuin kiinteistöillä ilmastonmuutoksen torjunnasta alkaen, hän sanoi Kauppalehdelle.

Kauppalehdessä Vapaavuori kertoo käyneensä tarkkaan läpi eettiset kysymykset, jotka liittyvät pormestarin tehtävät jättävän tilanteeseen.

– Ei ole olemassa minkään tyyppisiä kieltoja, eikä ole olemassa minkään tyyppisiä karensseja, Vapaavuori kertoi.

Vapaavuori painottaa silti kaikkien epäselvyyksien välttämiseksi sopineensa NREP:n kanssa, että ensimmäisen kuuden kuukauden aikana uudessa toimessa hän ei osallistu mihinkään Helsinkiä koskeviin hankkeisiin.

– Minut on palkattu NREP:hen enemmän konsernin palveluksen kuin Suomen NREP:n palvelukseen.

Jan Vapaavuori on toiminut vuoden 2021 alusta lähtien myös Suomen Olympiakomitean puheenjohtajana.

