Poliisihallituksen henkilöstöpäällikkö Satu Koivu Kyprokselle YK:n siviilikriisinhallinnan päällikkötehtävään ensimmäisenä suomalaisena

Satu Koivu on valittu YK:n Kyproksen rauhanturvaoperaation poliisiasiantuntijaorganisaatiossa päällikön tehtävään. Suomen kriisinhallinnan tavoitteena on saada suomalaisia operaatioiden avaintehtäviin. YK toivoi kyseiseen tehtävään naishakijoita.

Poliisihallituksen henkilöstöpäällikkö Satu Koivu on valittu Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) Kyproksen rauhanturvaoperaation UNFICYP (United Nations Force in Cyprus) poliisiasiantuntijaorganisaatiossa päällikön tehtävään. Koivu on ensimmäinen suomalainen, joka on nimitetty siviilikriisihallinnan johtotehtävään YK:ssa.

Tehtävässään Koivu toimii UNFICYP-operaation kansainvälisen noin 70 hengen poliisijoukon esimiehenä. Toimipaikkana on Nikosia ja toimialueena on niin sanottu vihreä linja saaren kreikkalaisen ja turkkilaisen väestön välillä.

YK-operaation mandaatti tulee YK:n turvallisuusneuvoston päätöksestä vuodelta 1964. Päätehtäviä ovat rauhan ylläpito, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito ja kehittäminen sekä normaalien olosuhteiden palauttaminen saaren väestöryhmien välille.

Koivulla on monipuolinen koulutustausta ja laaja poliisityön tuntemus. Hän on aiemmin palvellut kansainvälisissä tehtävissä poliisin erityisasiantuntijana Palestiinassa vuosina 2010–2011 (EUPOLCOPPS) sekä useissa erilaisissa yhteistyö- ja koulutustehtävissä muun muassa Afrikan Unionin, Euroopan Unionin ja pohjoismaiden poliisihenkilöstön kanssa.

Suomen kriisinhallinnan tavoitteena on saada henkilöitä operaatioiden johto- ja muihin avaintehtäviin. YK toivoi kyseiseen tehtävään hakemuksia erityisesti naisilta.