Kulttuurielämä alkaa jälleen viritä Euroopassa – Milanon La Scala -oopperassa pidettiin ensikonsertti

Suurimmassa osassa Eurooppaa korona estää edelleen kulttuuritapahtumat, mutta paikoin luvassa on helpotuksia.

Italian kuuluisin oopperatalo, Milanon La Scala on jälleen avattu lähes 200 päivää kestäneen koronasulun jälkeen.

Tämän vuoden avajaiskonsertti pidettiin maanantaina, jolloin salissa esiintyivät Wienin filharmonikot kapellimestari Riccardo Caillyn johdolla.

Maanantain ohjelmistossa oli Giuseppe Verdin, Henry Purcellin ja Richard Wagnerin musiikkia. Solistina esiintyi norjalainen sopraano Lise Davidsen.

Maanantain tapahtuma oli myös juhlakonsertti, jossa muistettiin 75 vuotta sitten tapahtunutta La Scalan ensimmäistä konserttia toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1946.

La Scalan saliin mahtuu normaalioloissa 2 100 katsojaa, mutta nyt paikalle päästettiin vain 500 ihmistä. He kaikki istuivat aitioissa ja käyttivät kasvomaskia. Permantopaikat pidettiin tyhjinä. Myös kuorolaiset pitivät maskia ja soittajat oli erotettu toisistaan pleksein.

Varovaisia lupauksia paluusta

Suurimmassa osassa Eurooppaa koronapandemia estää kulttuuritapahtumat, mutta tautitapausten vähentyessä toivo kulttuurin elpymisestä kasvaa.

Suurimmassa osassa Italiaa avattiin kulttuurielämä toukokuun alussa. Elokuvat ja teatterit ottavat yleisöä rajoitetusti. Myös museot ovat avautuneet, mutta niihin pitää varata ennakkolippu. Suosituimpien kohteiden liput on jo varattu loppuun koko tältä vuodelta, kertoo Forbes-lehti (siirryt toiseen palveluun).

Itävalta avaa kulttuuritapahtumat, kuten teatterit, konsertit, oopperat ja elokuvat viikon kuluttua.

Yleisölle on kuitenkin asetettu tiukat määräykset. Saleissa saa olla enintään puolet sallitusta väkimäärästä, sosiaalista etäisyyttä on noudatettava ja kaikkien on pitänyt saada negatiivinen tulos koronatestistä.

Koron kurittaa Saksaa edelleen kovalla kädellä. Maan kulttuurilaitokset pysyvät nykysääntöjen mukaan kiinni ainakin kesäkuun loppuun.

Varovaisia yrityksiä kulttuurielämän avaamiseksi silti tehdään. Esimerkiksi Baijerin osavaltion hallitus (siirryt toiseen palveluun) on päättänyt, että 21. toukokuuta lähtien harrastajateatteriesitykset voidaan sallia, jos koronan esiintyvyysluku laskee alle sadan.