Herätys: Eduskunta äänestää elvytyspaketista, Israelissa ja Gazassa uusia iskuja, Astra Zenecalla rokotetuille jatkossa toista rokotemerkkiä

Kansanedustajat äänestävät EU-alueen tueksi kootusta elvytyspaketista

Eduskunta äänestää tänään keskiviikkona 750 miljardin euron EU:n elvytyspaketista. Hallitus tarvitsee opposition tukea paketin läpimenoon, koska perustuslakivaliokunta katsoi Suomen siirtävän toimivaltuuksia EU:lle eikä yksinkertainen enemmistö riitä siihen. Kokoomuksen tuella paketin odotetaan saavan kahden kolmasosan enemmistön taakseen, vaikka muutama kokoomuksen edustaja on ilmoittanut äänestävänsä tukipakettia vastaan. Hallituspuolue keskustassakin on paketin arvostelijoita. Yle näyttää äänestyksen suorana nettisivuillaan ja TV1:ssä ja Areenassa alkaen klo 13.45.

Israelissa ja palestiinalaisalueella väkivaltainen yö

Hamasin Israeliin ampumat raketit näkyivät taivaalla Gazan yllä keskiviikon vastaisena yönä. Mohammed Saber / EPA

Palestiinalaisten äärijärjestö Hamas on jatkanut yöllä rakettien ampumista Israeliin. Israel on puolestaan tehnyt uusia ilmaiskuja Gazan palestiinalaisalueelle. Israel tuhosi yöllä ilmaiskulla kerrostalon Gazassa. Israelin poliisin mukaan kaksi ihmistä kuoli yöllä Lodissa Hamasin ampumassa rakettitulituksessa. YK:n turvallisuusneuvoston on määrä pitää tänään hätäkokous levottomuuksien vuoksi.

Astra Zenecan saaneiden jatkorokotukset tehdään Pfizerilla

Riskiryhmäläisiä ja iäkkäitä rokotettiin Helsingissä Astra Zenecan rokotteella huhtikuussa. Silja Viitala / Yle

Suomessa THL suosittelee, että kaikki alle 65-vuotiaat, jotka ovat saaneet ensimmäisenä annoksenaan Astra Zenecan koronarokotteen, saavat kakkosrokotteenaan Biontechin ja Pfizerin rokotteen. Sama käytäntö on valittu myös Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. Eri rokotemerkkien yhdistämisestä ei ole toistaiseksi vielä tutkimuksia, mutta terveysviranomaiset uskovat, että mahdolliset riskit kahden erityyppisen rokotteen yhdistämisessä ovat pienet.

Helsingin pormestariehdokkaat jyrkän erimielisiä asuntopolitiikan linjasta

Pormestariehdokkaat poseerasivat Ylen Studiotalon ulkopuolella Pasilassa tiistaina. Silja Viitala / Yle

Helsingin pormestariehdokkaat ovat yksimielisiä siitä, että asuminen pääkaupungissa on kallista, mutta jyrkän erimielisiä siitä, miten siihen pitäisi puuttua. Kokoomuksen Juhana Vartiaisen lääke hintojen nousun hillitsemiseksi on lisärakentaminen, koska laaja säännelty asuntokanta aiheuttaisi hänestä turhia jonoja ja lieveilmiöitä. Vasemmistopuolueissa perätään reippaasti lisää valtion tukemaa kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa. Perussuomalaisten Jussi Halla-Ahon mielestä kaupungin pitäisi edesauttaa niiden ihmisten asunnonsaantia, joilla on työpaikka.

Sää jatkuu lämpimänä etelässä, helleraja voi jälleen rikkoutua

Yle

Sää jatkuu lämpimänä ja aurinkoisena maan etelä- ja keskiosassa. Lämpötilat nousevat 22–25 asteeseen. Eilen tiistaina rikottiin kevään lämpöennätys, kun Hyvinkäällä lämpötila nousi +25,4 asteeseen. Helleraja voi ylittyä tänäänkin eteläisessä Suomessa. Lapissa on viileämpää, lämpötila jää pääosin alle 15 asteen, iltapäivällä luvassa on myös sateita.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.