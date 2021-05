"Suosituimmissa bileissä on aina monien mielestä liikaa ihmisiä" – pormestariehdokkaat ottivat yhteen asumisen kalleudesta Helsingissä

Ylen keskiviikkoiltana järjestämässä pormestaritentissä ehdokkaat olivat yksimielisiä siitä, että asuminen pääkaupungissa on kallista, mutta erimielisiä siitä, miten siihen pitäisi puuttua.

Helsingin pormestariehdokkaat ottivat yhteen Ylen keskiviikkoiltana järjestämässä pormestaritentissä. Ehdokkaat olivat yksimielisiä siitä, että asuminen pääkaupungissa on kallista, mutta erimielisiä siitä, miten siihen pitäisi puuttua.

Kokoomuksen Juhana Vartiaisen mukaan asuntojen hintojen nousulle ei ole helppoa lääkettä.

Vartiainen totesi, että menestyvissä kaupungeissa hinnat ovat korkeat.

– Suosituimmissa bileissä on aina monien mielestä liikaa ihmisiä. On menestymisen merkki, että Ihmiset haluavat tulla jonnekin ja siellä on kallista, Vartiainen sanoo.

Vartiaisen lääke hintojen hillitsemiseksi on rakentaa lisää asuntoja

– Kohtuuhintaisten asuntojen lupaaminen on pikkuisen kevyttä poliitikkojen puhetta. Lisärakentamisella voidaan hillitä hintakehitystä.

Vartiainen sanoo, että laaja säännöstelty asuntokanta johtaisi vain jonoihin ja mahdollisiin pimeisiin markkinoihin.

Arhinmäki: Tavoite ei auta, jos siihen ei ylletä

Vasemmistoliiton ehdokas Paavo Arhimäki ja SDP:n Nasima Razmyar sen sijaan korostivat valtion tukeman kohtuuhintaisen Ara-vuokra-asuntotuotannon merkitystä.

Arhinmäki muistutti, että kohtuuhintaisen asuntotuotannon tavoitteena on ollut 30 prosenttia tuotannosta. Arhinmäen mukaan pelkkä tavoite ei kuitekaan auta, jos siihen ei ylletä.

– Tähän tavoitteeseen ei ole päästy, ja näin ongelmat kasautuvat, Arhinmäki sanoo.

Arhinmäki tuskaili, että Ihmiset joutuvat muuttamaan pois kaupungista, kun palkka ei riitä.

SDP:n Nasima Razmyar totesi, että viime vuosina Helsingissä on rakennettu paljon, mutta hänen mukaansa lisärakentaminen ei yksin riitä.

– Erityisesti kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa tarvitaan lisää, Razmyar sanoo.

Halla-Aho: Väliinputoajina tavalliset työssäkäyvät

Myös vihreiden Anni Sinnemäki muistuttaa, että kaupungissa on viime vuosina rakennettu jopa ennätystahtiin. Sinnemäen mukaan oikea suunta asuntopolitiikassa on monipuolisen asuntotuotannon turvaaminen.

– Ollaan tehty töitä tämän eteen, mutta tässä ei voi yhtään hellittää. On tärkeää, että rakennetaan erilaisia asuntoja, Sinnemäki sanoo.

Sinnemäen mukaan asuntoja olisi löydyttävä niin perheille kuin yksinasuville.

Perussuomalaisten Jussi Halla-Ahon mukaan väliinputoajia asuntomarkkinoilla ovat nyt tavalliset työssäkäyvät ihmiset.

Hänen mukaansa yksi selittävä tekijä on epäedullinen maahanmuutto ja muuttoliike.

Halla-ahon mukaan sama kehitys on nähtävissä myös muissa Länsi-Euroopan suurkaupungeissa.

– Tänne muuttaa ihmisiä, jotka eivät maksa itse asumisestaan lainkaan. Asumisen kustannukset on ulkoistettu veronmaksajille asumistukien ja toimentulotukien kautta, Halla-Aho sanoo.

Biaudet: Kaupungin rakennettava lisää henkilöstöasuntoja

Halla-Ahon mukaan kaupungin pitäisi edesauttaa niiden ihmisten asunnonsaantia, joilla on työpaikka.

RKP:n Eva Biaudet sanoo, että paras keino ratkaista asuntomarkkinoiden ongelmia on monipuolinen asuntotuotanto.

Biauden mukaan Helsingin kaupungin pitäisi rakennuttaa omalle henkilöstölleen kohtuuhintaisia asuntoja.

Biaudet on Arhinmäen kanssa samaa mieltä siitä, että omakustannusrakentaminen olisi yksi keino saada kustannuksia kohtuullisemmaksi.

– Kaupungin pitäisi rakennuttaa lisää henkilöstöasuntoja työntekijöilleen, Biaudet sanoo.