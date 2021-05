Urheilutoimittaja Mervi Kalliolle formulaväki on kuin iso perhe: Meillä on eri maiden naistoimittajien kanssa tosi tiivis ryhmä

Urheilutoimittaja Mervi Kallio tunnetaan erityisesti roolistaan, jossa hän raportoi Formula 1 -kilpailun tunnelmia televisioon. Osalkilpailut vievät häntä vuosittain ympäri maapalloa. Nyt koronana vuoksi formulakaravaanikin on supistunut. Tänä keväänä Kallio välittää tunnelmia Helsingin Pasilasta käsin.

Puoli seitsemän -lähetyksessä Kallio kuvaili formulaväkeä yhdeksi isoksi perheeksi.

– Siellä on paljon ihmisiä, jotka ovat olleet siinä mukana parikymmentä vuottakin. Se on hirveän kiva porukka. Meillä on esimerkiksi naistoimittajien kanssa tosi tiivis rinki. Meitä on Italiasta, Espanjasta ja Saksasta. Meillä on Whatsapp-ryhmä, jossa koko ajan keskustellaan tiiviisti.

Kallio tuntuu olevan kuin kala vedessä tentatessaan niin tappion kokeneiden kuljettajien tuntoja kuin välittäessään tunnelmia suuresta voitonjuhlasta.

Kallio sanoo olevansa lähtökohtaisesti kiinnostunut ihmisistä, mutta hänellä vaikuttaa myös olevan erityisen hyvät sosiaaliset kyvyt.

– No ihanaa, jos se välittyy noin, hän toteaa ja kertoo, että sosiaalisuus lienee perua kotikasvatuksesta.

– Meillä on ollut aina kotona ovet auki ja käynyt paljon vieraita. Olen ainoa lapsi ja meille kaverit olivat aina tervetulleita. Myös vanhempani ovat hyvin sosiaalisia, Kallio sanoo.

Kaikki eivät koe sosiaalisia tilanteita yhtä mukavina. Miten helpottaa sellaisen ihmisen oloa, joka haluaa olla omissa oloissaan.

Kallion mielestä on tärkeää havainnoida vastapuolen tunnetilaa.

– Kyllä se sellaista herkkyyttä vaatii, että tunnistaa minkälainen vire vastapuolella on. Ja osaa myös myötäillä sitä.

Kallio muistuttaa, että suurin osa ihmisistä on hyvin vastaanottavaisia ja toisaalta se, että joku vetäytyy, ei tarkoita, että hän olisi epäkohtelias.

– Pitää vain lukea peliä eikä lähestyä kauhealla voimalla ja energialla ihmistä, joka ei itse ole sellainen.

– Minulla on esimerkiksi yksi ystävä, joka sanoo, että on ihanaa, kun koronarajoitusten vuoksi ei tarvitse koko ajan olla halaamassa ihmisiä.

