Koronavirusta edelleen Oulun kaupunginsairaalassa – viime viikkojen ryppääseen liittyy jo toinen potilaskuolema, ja nyt tartuntoja on aivan uudesta lähteestä

Oulun kaupunginsairaalassa on viime päivien aikana havaittu potilaasta lähtöisin oleva joukkoaltistuminen osastolla A3. Tartunnan lähde tulee sairaalan ulkopuolelta ja ei siis liity viime viikkoina jyllänneessen kahden sairaalan ketjuun. Janne Körkkö / Yle

OYSista Oulun kaupunginsairaalaan levinneessä tartuntaketjussa on osastolla B3 havaittu potilaskuoleman lisäksi työntekijällä oleva uusi tartunta. Lisäksi uusi tartuntapolku on lähtenyt päivystysosastolle A3 hoitoon tulleelta potilaalta.

Oulussa kahden sairaalan viime aikaiseen korontartuntaketjuun liittyy jo toinen potilaskuolema Oulun kaupunginsairaalassa.

Oulun yliopistollisessa sairaalasta kaupunginsairaalaan levinneessä tartuntaketjussa on todettu myös yhden työntekijän uusi tartunta osastolla B3. Viruksen saaneita on ketjuun liittyen useita kymmeniä henkilöitä, tartunnoissa on havaittu koronan brittimuunnosta.

Lisäksi Oulun kaupunginsairaalassa on aivan uudesta lähteestä tullut virukselle altistuminen osastolla A3.

Sinne saapuneella potilaalla todettiin viiveellä koronavirus, joka on todennäköisesti peräisin henkilön vierailusta Oulun seudun yhteispäivystyksessä. Kaksi potilasta hoitanutta kaupunginsairaalan työntekijää on eilen testattu koronapositiivisiksi.

Osasto A3 on nyt kokonaan suljettu, koko henkilökunta ja potilaat testataan. Altistuneiden kartoitus on vielä kesken.

Oulun kaupunginsairaalassa oli jo helmi–maaliskuussa laaja koronatartuntaketju, jossa yli sata henkilöä sai viruksen ja 19 menehtyi viruksen saatuaan.

