Onko nälkäkiukku jatkuvaa ja kaikki kiva kielletty? Kolme paastonsa päättävää nuorta mursi yksitoista myyttiä ramadanista

Jo kuukauden ajan useat muslimit ovat pidättäytyneet syömisestä ja juomisesta auringonnousun ja -laskun välisenä aikana. Myös valehtelu, kiroilu, riitely, tupakointi, seksi ja huono käytös ovat olleet pannassa.

Paastossa ei kuitenkaan ole kyse pelkästään teoista, vaan henkistymisestä ja omasta suhteesta Jumalaan.

Ramadan päättyy tänään, ja paaston loppuun sijoittuva id al-fitr -juhlaa vietetään torstain, perjantain ja lauantain aikana. Silloin rukoillaan, tavataan sukulaisia ja ystäviä – ja tietysti syödään.

Kolmipäiväinen juhla ajoittuu islamilaisen kalenterin kymmenennen eli šawwal-kuukauden alkuun. Ajankohta voi vaihdella eri maissa, koska idin alkaminen määräytyy uuden kuun havaitsemisen perusteella.

Esitimme kolmelle paaston juuri päättävälle nuorelle aikuiselle yksitoista väittämää ramadanista. Saara Taha, Rifaa Taha-Viksten, ja Fuaan Yare ovat Nuoret muslimit -yhdistyksen aktiiveja, ja kuukauden ajan he ovat toimittaneet Ramadan-radiota netissä.

Osa myyteistä murtui, ja osa sai raadilta vahvistuksen.

Tältä näyttää paaston päättävän id al-fitr -juhlan herkkupöytä marokkolaiseen tapaan. Silja Viitala / Yle

Saara Taha iloitsi paaston päättymisestä veljensä tyttären kanssa. kotialbumi

Fuaan Yarea melkein jo harmittaa, että ramadan pian päättyy. Id al-fitr -juhlaruuista hän odottaa erityisesti halvaa. Kristiina Lehto / Yle

1. Ramadanin aikana nälkäkiukku on jatkuvaa

Saara Taha: Toki ensimmäiset päivät ovat vaikeita. Nälkä ei kuitenkaan ole hyvä syy olla kiukkuinen. Täytyy kontrolloida omaa kärsivällisyyttä

Rifaa Taha-Viksten: Me syömme ennen päivän sarastusta ja auringon laskun jälkeen. On tärkeää syödä ravitsevia ruokia, jotka antavat energiaa pitkälle aikavälille. Jos jätät suhur-aamupalan aamuyöllä syömättä, kiukkukohtauksia voi tulla. Jos päivän aikana ei tee mitään, ajatukset suuntautuvat omaan vatsaan, ja tulee nälkä totta kai.

2. Paasto on rangaistus

Saara Taha: Paastoaminen on hyväksi keholle ja mielelle. Se ei missään nimessä ole rangaistus.

Rifaa Taha-Viksten: Paasto ei ole rangaistus. Ramadan on yhteisöllinen asia, jonka aikana paastotaan auringon noususta laskuun, sitten syödään, rukoillaan, luetaan Koraania ja vietetään aikaa hengellisyyden parissa. Paasto on pyhä, hyvä ja iloinen asia.

3. Kun ei syö, ei pysty tai jaksa tehdä mitään

Rifaa Taha-Viksten: Kyllä se pitää paikkaansa. Jos en söisi suhur-aamiaista ja iftar-illallista, en jaksaisi tehdä mitään.

Fuaad Yare: Jos on syönyt suhur-aamiaisen, päivän aikana jaksaa urheilla. Muuten ei.

4. Kaikkien muslimien pitää paastota ramadanin aikana

Rifaa Taha-Viksten: Murrosikäiset ja sitä vanhemmat muslimit tavallisesti paastoavat. Lapset saattavat harjoitella paastoamalla esimerkiksi puolet päivästä. Iäkkäät vanhukset voivat jättää paastoamatta. Naiset eivät paastoa, jos he ovat raskaana, imettävät tai jos heillä on kuukautiset.

5. Ramadanin aikana ei saa juoda edes vettä

Saara Taha: Pitää paikkaansa. Juomme paljon vettä aamulla ja illalla, ja meillä kotona syödään vesimelonia ja vihanneksia suhur-aamiaisen yhteydessä. Kofeiinia ja suolaista ruokaa kannattaa välttää.

Rifaa Taha-Viksten: Vesimelonia koputellaan kädellä. Jos se kuulostaa ontolta, se on hyvä. Muuten se on huono.

6. Ramadanin aikana pitää käyttäytyä hyvin

Fuaad Yare: Ramadan opettaa meille muslimeille itsekuria. Luovumme pahoista tavoista ja opettelemme tilalle hyviä tapoja.

Rifaa Taha-Viksten: Riidat pitää unohtaa, olla kärsivällinen, kiltti ja ystävällinen.

Saara Taha: Ennen ramadania mietin omia huonoja tapojani, ja ramadanin aikana opettelen niistä luopumaan. On tutkittu juttu, että kun uutta tapaa pitää yllä 30 päivää, sen jatkamisesta tulee helpompaa.

7. Kaikki kiva on kielletty ramadanin aikana

Rifaa Taha-Viksten: Ei se ihan noin mene. Se riippuu siitä, mikä on kivaa. Meidän mielestä paastoaminen on kivaa. Eikä kaikkea, kuten telkkarin katsomista, tarvitse lopettaa, vaan voi vähentää.

Saara Taha: Ramadanin aikana ei tarvitse lukea koraania 20 tuntia päivässä. Voi tehdä omia myös omia juttuja ja harrastaa.

8. Ramadanin aikana ei saa olla somessa

Saara Taha: Jos tavallisesti viettää somessa kuusi tuntia, ramadanin aikana sen voi vähentää vaikka kolmeen tuntiin. Silloin jää aikaa muuhun tärkeään.

9. Kun aurinko laskee illalla, kaikki syövät taateleita

Saara Taha: Kyllä, pitää paikkansa! Profeetta Muhammed rikkoi paastonsa myös taateleilla. Taateleissa on myös paljon hyviä ravintoaineita.

Rifaa Taha-Viksten: Minä olen allerginen taateleille, joten rikon paastoni vedellä.

10. Id al-fitr on muslimien suurin juhla

Rifaa Taha-Viksten: Itseasiassa ei. Suurempi juhla on vuosittaisen pyhiinvaelluksen eli hajjin jälkeinen id al-adha. Silloin tehdään samoja asioita, mutta vielä enemmän.

Saara Taha: Id al-adhaa edeltää vapaaehtoinen yhden päivän paasto.

11. Paaston päätyttyä tulee aina ahmittua liikaa

Saara Taha: No, sitä on tapahtunut. En väitä vastaan. Kaikille on varmaan ainakin kerran käynyt näin. Vanhemmat aina muistuttavat, että syö rauhassa ja pieniä määriä. Ahmimisesta tulee vain huono olo.

