Arkipyhä tuo hengähdystauon arkeen, mutta sotkeeko se samalla koko työviikon? Tänä vuonna arkipyhän merkitys voi olla normaalia suurempi

Arkipyhiä on Suomessa vuodesta riippuen kymmenisen kappaletta. Tänä vuonna vappu osui lauantaille, eikä vapun viettoon saatu siis ylimääräistä arkivapaata. Kuvassa kaupunkilaisia nauttimassa vappuna auringosta Siltasaaressa. Henrietta Hassinen / Yle

Helatorstai on kirkollinen juhla, jota vietetään 40 päivää pääsiäisestä. Evankelisluterilaiselle kirkolle helatorstai on Jeesuksen taivaanastumisen päivä. Vielä 1800-luvulla helatorstai oli Suomessa yksi tärkeimmistä juhlapäivistä (siirryt toiseen palveluun).

Helatorstai on Suomessa arkipyhä. Monilla työpaikoilla ja oppilaitoksissa se tarkoittaa arkivapaata.

Tämän vuoden helatorstaille odotetaan helteitä, ja ihmiset ovat jo aiemmin tällä viikolla kokontuneet puistoihin nauttimaan säästä. Takana on pitkä vuosi koronaepidemiaa.

Mikä on arkipyhän ja helatorstain merkitys? Kysyimme Elinkeinoelämän keskusliitosta, Työterveyslaitokselta ja SAK:sta.

Jo tieto hengähdystauosta auttaa jaksamaan

Hyvinvoinnin näkökulmasta arkivapaiden merkitys on, että näköpiirissä on rauhoittumisjakso ja mahdollisuus tavata läheisiä myös varsinaisten vuosilomien ulkopuolella, sanoo Työterveyslaitoksen tutkimuspäällikkö Mikael Sallinen.

Terveyden kannalta merkityksellisempiä ovat pitkät vapaat, joiden aikana työntekijä pystyy palautumaan. Arkivapaiden merkitys onkin enemmän sosiaalisen elämän puolella, Sallinen sanoo.

– Se liittyy yleisemmin hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen. On traditioita ja ajanjaksoja, jotka mahdollistavat perinteiden ylläpitämisen ja läheisten tapaamisen.

Sallisen mukaan jo tieto siitä, että työhön on tulossa hengähdystauko, auttaa jaksamaan paremmin arjessa.

Työelämän yleisen murroksen ja työaikojen joustavuuden vahvistumisen myötä joillakin aloilla arkivapaiden merkitys saattaa kuitenkin vähentyä, Sallinen sanoo. Tämä johtuu siitä, että työelämä muuttuu joustavammaksi, ja työntekijöillä on mahdollisuus järjestellä työn ja vapaan rytmitystä.

Toisaalta arkivapaan merkitys saattaa Sallisen mukaan korostua juuri tänä vuonna. Jos ihmisiä pystytään tapaamaan terveysturvallisesti ulkoilmassa ja auringon paisteessa, arkivapaan sosiaalinen merkitys voi olla erityisen suuri.

Työnantajan näkökulmasta torstaivapaa on ongelmallinen

Työnantajan näkökulmasta viikot, joiden keskellä on vapaapäivä, ovat ongelmallisia, sanoo Elinkeinoelämän keskusliiton lakiasiainjohtaja Markus Äimälä.

– Perjantaista tulee helposti henkisesti helpompi päivä, ja monet ottavat perjantain vapaaksi. Ne rikkovat työviikon rytmiä.

Äimälä sanoo, että on tietenkin hyvä asia, että työhön tulee paussi ja päästään palautumaan – varsinkin tänä vuonna, kun työntekijät ovat olleet kovilla koronavuoden jälkeen.

Työnantajilla on nyt erityinen tarve pitää huolta, että työntekijät pärjäävät ja palautuvat. Äimälän mukaan helatorstain arkivapaa ei kuitenkaan ole siinä suuressa osassa, vaan tuen antaminen on paljon laajempi kysymys.

Arkipyhien kohtaloa pohdittu vuosien varrella

Arkipyhien siirtäminen on ollut esillä vuosien varrella. Vuosina 1973–1991 loppiaista vietettiin (siirryt toiseen palveluun) lauantaisin. Vuonna 2014 Kirkkohallitus ja työmarkkinajärjestöt alkoivat selvittää (siirryt toiseen palveluun), voitaisiinko loppiainen ja helatorstai siirtää viikonlopulle. Hallitus taas suunnitteli (siirryt toiseen palveluun) vuonna 2015 muuttavansa loppiaisen ja helatorstain palkattomiksi vapaapäiviksi vuosityöaikaa lyhentämättä.

Arkivapaat on ratkottu alakohtaisesti työehtosopimuksissa. Yleistä sääntelyä, jota käytettäisiin kaikilla aloilla, ei siis ole. On oikeudenmukaista, että työnteko pyhinä korvataan erityisellä tavalla, sanoo SAK:n työehtoasiantuntija Karoliina Huovila.

Huovilan mukaan on myös tutkittu, että jaksamista edesauttaa, jos pystyy olemaan vapaalla samaan aikaan kuin muutkin.

– On tärkää, että kun muilla on vapaa ja he viettävät aikaa perheiden kanssa, niillä aloilla joilla se ei ole mahdollista, saa ylimääräisen korvauksen.

EK:n lakiasiainjohtaja Äimälän mukaan tärkeä kysymys arkivapaisiin onkin niiden sijoittelu. Voitaisiinko helatorstaita juhlia perjantaina, jolloin vapaat olisivat viikonlopun yhteydessä?

– Se olisi työnantajan, ehkä työntekijöidenkin kannalta järkevämpää, että vapaat olisivat perjantai, lauantai ja sunnuntai.

